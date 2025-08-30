Wirtschaftskalender: Inflation im Mittelpunkt
Deutsche Inflation dürfte sich im August beschleunigen Kanadischer BIP-Bericht am frühen Nachmittag US-PCE-Inflation sollte über...
Einleitung Bitcoin aktuell wirkt schwächer, obwohl FED-Chef Jerome Powell in Jackson Hole Signale für eine mögliche Zinssenkung andeutete. Nach dem kurzen Sprung auf neue Allzeithochs um 124.400 USD fällt die Kryptowährung zurück in Richtung $110.000. Während Anleger...
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 36/2025 KEY TAKEAWAYS GOLD ist am letzten Freitag an das Allzeithoch gelaufen, hat es aber knapp verfehlt. Dennoch ist die zurückliegende Handelswoche mit rund 2,3% an Wochenperformance sehr ordentlich gelaufen. Neue Hochs über...
Nvidia Aktie heute: Aktienanalyse & Prognose Überblick über Nvidia Die Nvidia Aktie zählt zu den wertvollsten Aktienunternehmen weltweit und steht im Zentrum der digitalen Transformation. Das Unternehmen ist führend bei Grafikprozessoren (GPUs) und treibt Innovationen in...
Die Ölpreise sind nach dem wöchentlichen DoE-Bericht zu den Lagerbeständen deutlich gestiegen. Die Rohöllagerbestände gingen um...
Die nächste Widerstandszone bei 12.600 Punkten scheint vorerst unüberwindbar. Wie stehen die Chancen auf eine weitere Erholung? Zum Zeitpunkt...
CRO der Deutschen Bank warnt vor Gefahr eines No-Deal-Brexit DE30 notiert immer noch unter der 12.600 Punkte-Marke Aston Martin strebt IPO an Londoner...
Bureau of Economic Analysis veröffentlicht überarbeitetes US-BIP Schwebende Hausverkäufe (USA) sollten moderat steigen DoE dürfte...
Kanada könnte sich dem neuen Handelsabkommen anschließen Wall Street mit Gewinnen, CAD mit Aufwärtspotenzial DE30 scheitert vorerst...
US30 durchbricht Widerstand und folgt US500 Richtung Allzeithoch Öl steigt wieder, aktueller Widerstand könnte entscheidend sein USDPLN...
Schwedischer Einzelhandelsumsatz dürfte sich im Juli erholen Bestätigt das CB-Verbrauchervertrauen den Rückgang der Michigan-Werte?...
Druck auf Kanada erhöht sich nach neuem Abkommen Neue Nachrichten zum USA/EU-Handelskonflikt Höhere Risikobereitschaft am deutschen Aktienmarkt In...
Nach einer relativ ruhigen Woche kehrte am Montag die Volatilität bei der TRY zurück, da die Türkei nach einer einwöchigen Handelspause...
Inflationsdaten aus Europa und den USA im Mittelpunkt EMIs aus China könnten entscheidende Hinweise liefern Ifo-Index für die Stimmung...
Brexit-Unsicherheiten geben Grund zur Sorge Stegner (SPD) mit Vorschlägen für höheres Rentenniveau DE30 mit starkem Start in die...
Zusammenfassung: Kenia plant die Verwendung der Blockchain-Technologie für Echzeit-Umfragen Wird die US SEC ihre Meinung bezüglich...
Zusammenfassung: Italien EU Streit wird durch Flüchtlinge angeheizt DE30 hat es wiedereinmal nicht geschafft den Widerstand zu durchbrechen chinesische...
Zusammenfassung Das Treffen in Jackson Hole zieht heute die gesamte Aufmerksamkeit auf sich US Amerikanische Verbrauchsgüter stehen am Nachmittag...
US-amerikanische SEC lehnt Anträge für Bitcoin-ETFs ab Neue Revolut-Karte ermöglicht Cashback in Kryptowährungen Bitcoin unterschreitet...
Flache Eröffnung, leicht bullische Tendenz am Morgen Neuer Impuls notwendig für höhere Kurse Abpraller am Widerstand könnte...
Mehrere EU-Spitzenpositionen werden nächstes Jahr neu besetzt DE30 notiert immer noch unterhalb der Widerstandszone Deutsche Bank (DBK.DE)...
EMIs aus europäischen Volkswirtschaften am Vormittag US-Daten: EMIs und Verkäufe neuer Häuser EZB-Sitzungsprotokoll der letzten...
Zinserhöhungen im September und Dezember zu erwarten DE30 scheitert gestern erneut am Widerstand bei 12.430 Punkten EURUSD-Paar erobert 1,15-Marke...
