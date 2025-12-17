2G Energy Prognose 2025–2029 | Aktien Marathon – Langfristige Aktienanalyse

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden für die nächsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit können insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen für ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

► 2G Energy WKN: A0HL8N / ISIN: DE000A0HL8N9/ Symbol: ZGBEF/ Kürzel: 2GB

✅ Drei Key Takeaways

Fundamental solide Basis für langfristige Anleger:

Im Rahmen des Aktien Marathon zeigt 2G Energy eine stabile wirtschaftliche Entwicklung mit durchweg positiven Kennzahlen. Die 2G Energy Prognose bis 2028/2029 wird durch ein moderates KGV von 17,4 fundamental untermauert.

Übergeordnet bullisches Chartbild:

Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart hat sich die Aktie klar über den wichtigen gleitenden Durchschnitten etabliert. Solange die Kurse oberhalb von SMA20, SMA50 und SMA200 notieren, bleibt die technische Ausgangslage positiv.

Attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis:

Auf der Oberseite eröffnen sich mit dem Jahreshoch und dem Bereich um 45 EUR weitere Potenziale, während auf der Unterseite klar definierte Unterstützungen liegen. Damit bietet die Aktie im Aktien Marathon ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Profil für langfristige Investoren.

Der Aktien Marathon steht für eine konsequent langfristige Betrachtung von Aktien unter fundamentalen und charttechnischen Gesichtspunkten. In dieser wöchentlichen Analyse und Prognose bewerten wir jeweils eine Aktie mit Fokus auf nachhaltige Unternehmensentwicklung und langfristige Perspektiven.

Im Gegensatz zu kurzfristigen Marktbewegungen liegt der Schwerpunkt nicht auf dem kurz- oder mittelfristigen Trading, sondern auf einer langfristigen Anlageentscheidung. Grundlage der Analyse sind die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens, die für mehrere Jahre – aktuell bis 2028 / 2029 – projiziert werden.

Langfristig orientierte Anleger erhalten damit eine fundierte Basis, um ihre eigene Markteinschätzung abzugleichen und strategische Investmententscheidungen zu treffen.

Aktien Marathon – Aktien Check: 2G Energy

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

2G Energy Prognose – Chartcheck im Wochenchart

Im Rahmen des Aktien Marathon betrachten wir für die 2G Energy Prognose zunächst den Wochenchart. Dieser zeigt, dass sich die Aktie von Mitte 2021 bis Mitte 2025 in einer übergeordneten Seitwärtsphase bewegt hat. Rücksetzer seit 2023 konnten sich regelmäßig an der SMA200 (aktuell bei 25,36 EUR) oder in deren Umfeld stabilisieren.

Erst im Mai 2025 gelang der nachhaltige Ausbruch aus dieser Seitwärtsrange nach oben. Das Jahreshoch bei 39,50 EUR wurde jedoch für Gewinnmitnahmen genutzt, was zu einer dynamischen Korrektur bis Mitte November führte. Positiv zu werten ist, dass sich die Aktie im Bereich der DMA200 erneut stabilisieren konnte und anschließend eine deutliche Erholung einsetzte.

In den vergangenen Wochen hat sich das Papier klar über der SMA50 (30,12 EUR) sowie der SMA20 (33,07 EUR) etabliert. Damit ergibt sich im Wochenchart wieder ein bullisches Gesamtbild.

2G Energy Prognose (Wochenchart):

Oberseite: Jahreshoch bei 39,50 EUR, darüber mittelfristig Potenzial bis ca. 45 EUR

Unterseite: SMA20 als erster Support, darunter SMA50 und SMA200 als weitere Unterstützungen

Aktuelle Einschätzung Wochenchart: bullisch

2G Energy Prognose – Chartcheck im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im Tageschart bestätigt sich das positive Bild der 2G Energy Prognose im Rahmen des Aktien Marathon. Nach Ausbildung des Jahrestiefs konnte sich die Aktie dynamisch erholen und höhere Hochs etablieren. Rücksetzer wurden überwiegend zügig gekauft.

Nach dem Abverkauf des Jahreshochs Mitte August setzte eine mehrwöchige Korrektur ein, die erst im Bereich der 25-EUR-Marke ihr Ende fand. Seitdem haben Käufer wieder klar die Kontrolle übernommen. Zwar hat das Momentum zuletzt etwas nachgelassen, dennoch konnte sich die Aktie stabil im Bereich 34/35 EUR behaupten.

Technisch besonders positiv ist, dass sich der Kurs über der SMA20 (32,39 EUR), SMA50 (31,41 EUR) und SMA200 (31,50 EUR) etablieren konnte. Die SMA20 hat die SMA50 und SMA200 von unten gekreuzt – ein klassisches bullisches Signal.

2G Energy Prognose (Tageschart):

Fortsetzung der Erholung möglich, solange der Kurs über der SMA20 schließt

Unterstützungen: SMA20, darunter SMA50 und SMA200 (eng gebündelt)

Aktuelle Einschätzung Tageschart: bullisch

Unternehmensprofil:

2G Energy AG gehört zu den etablierten Unternehmen auf dem deutschen Markt für dezentrale Energieerzeugung. Die Firma hat sich auf die Herstellung von Energieerzeugungssystemen mittels Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in Blockheizkraftwerken (BHKW), die mit Erdgas und Biogas betrieben werden können, spezialisiert. Die KWK-Anlagen haben Leistungen von 20 kW bis 2.000 kW und sorgen für eine unabhängige Versorgung mit Strom und Wärme. Eingesetzt werden können sie in verschiedensten Branchen wie Gewerbe und Industrie, Krankenhäusern und Pflegeheimen, Schwimmbäder sowie Wohnimmobilien. Neben der Herstellung der BHKWs bietet das Unternehmen ganzheitliche Lösungen wie Planung und Installation sowie Service- und Wartungsleistungen an. Folglich ist die Gesellschaft in der Lage, nahezu die komplette Wertschöpfungskette im Zusammenhang mit der Errichtung von BHKW-Anlagen abzudecken.

Aktionärsstruktur 2G Energy:

Die beiden Gründer halten gut 45 % der Aktien. Institutionelle Anleger hingegen haben keine dominante Bedeutung. Freefloat macht über 50 Prozent aus.



Wichtige Bewertungskennzahlen 2G Energy 2020 - 2024



Der Umsatz hat sich im Betrachtungszeitraum sukzessive erhöht, allerdings hat die Wachstumsdynamik zwischen 2023 und 2024 deutlich abgenommen.



Das Unternehmen ist bei den Mitarbeitenden sukzessive gewachsen und beschäftigte 2024 über 1.000 Personen.



Die Produktivität hat sich im Betrachtungszeitraum diskontinuierlich entwickelt, übergeordnet sind keine großen Effizienzsprünge erkennbar. Gegenüber 2020 ist der Umsatz pro Kopf um 9 Prozent gewachsen.



Das operative Ergebnis konnte im Betrachtungszeitraum jedes Jahr gesteigert werden. 2024 lag die Kennziffer gegenüber 2023 gut 10 Prozent höher. Gegenüber 2020 konnte das operative Ergebnis um 75 Prozent gesteigert werden.



Das Ergebnis vor Steuern lag 2024 bei 32,8 Mio. EUR und damit fast doppelt so hoch wie 2020.



Aktionäre haben von der dieser Entwicklung mit einer kontinuierlich wachsenden Dividende partizipieren können. Diese hat sich gegenüber 2020 fast verdoppelt.



Die Aktie ist 2024 mit einem KGV von 17,4 fair bewertet. Die Aktie ist im Betrachtungszeitraum durch ein immer geringeres KGV immer attraktiver geworden.



Das Eigenkapital belief sich 2024 auf 146 Mio. EUR und liegt damit fast doppelt so hoch wie 2020.



Die Eigenkapitalquote hat sich 2020 bis 2024 kontinuierlich über der 50 Prozent-Marke halten können.



2G Energy Prognose – Fundamentale Zusammenfassung (Aktien Marathon)

Im Rahmen des Aktien Marathon überzeugt 2G Energy auch fundamental. Die wirtschaftlichen Kennzahlen zeigen über den gesamten Betrachtungszeitraum eine solide und stabile Entwicklung. Sämtliche analysierten Kennzahlen konnten verbessert werden.

Mit einem KGV von 17,4 (Jahresdurchschnitt 2024) ist die Aktie aus Bewertungssicht nicht überteuert. In Kombination mit der positiven charttechnischen Ausgangslage und der langfristigen Perspektive ergibt sich ein attraktives Gesamtbild.

Fazit der 2G Energy Prognose:

Die Aktie kann für langfristig orientierte Anleger durchaus als Depotergänzung im Rahmen einer strategischen Aktienauswahl in Betracht gezogen werden.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*

*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

FAQ – 2G Energy Prognose

Was ist die 2G Energy Prognose?

Die 2G Energy Prognose bewertet die langfristige Entwicklung der Aktie auf Basis fundamentaler Kennzahlen und charttechnischer Analysen. Im Aktien Marathon liegt der Fokus auf einer Projektion bis 2028/2029.

Ist die 2G-Energy-Aktie langfristig interessant?

Ja, aus langfristiger Sicht zeigt 2G Energy eine solide fundamentale Entwicklung. In Kombination mit einem moderaten Bewertungsniveau kann die Aktie für langfristig orientierte Anleger als Depotergänzung geeignet sein.

Wie wird die 2G-Energy-Aktie im Aktien Marathon analysiert?

Im Aktien Marathon erfolgt die Analyse wöchentlich und basiert auf fundamentalen Unternehmensdaten sowie technischen Indikatoren aus dem Wochen- und Tageschart.

Wie ist die aktuelle charttechnische Einschätzung von 2G Energy?

Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart ist das Chartbild aktuell bullisch. Die Aktie notiert über wichtigen gleitenden Durchschnitten, was die positive 2G Energy Prognose unterstützt.

Welche Kursziele sind bei 2G Energy möglich?

Auf Basis der charttechnischen Analyse liegen mögliche Anlaufziele zunächst am Jahreshoch. Übergeordnet ergibt sich bei anhaltender Stärke Potenzial bis in den Bereich um 45 EUR.