Börse Aktuell: Europa schwächer, Gold stark – Marktbericht Börse

Börse aktuell zeigen sich die europäischen Aktienmärkte überwiegend leicht im Minus. Der Euro Stoxx 50 verliert rund 0,2%, während auch der deutsche DAX ähnlich schwächer tendiert. Parallel geben die US-Index-Futures ebenfalls leicht nach und signalisieren einen verhaltenen Start an der Wall Street.

Im Rohstoffbereich dominiert hingegen eine klare Aufwärtsbewegung: Gold steigt um über 1% und notiert nahe 5.100 USD je Unze, dem höchsten Stand seit dem 30. Januar. Silber legt sogar um rund 3% zu. Damit bleibt der Edelmetallsektor einer der stärksten Bereiche im heutigen Handel.

🔑 Drei Key Takeaways

Europäische Indizes leicht schwächer, Edelmetalle stark

Euro Stoxx 50 und DAX notieren moderat im Minus, während Gold (nahe 5.100 USD) und Silber deutlich zulegen und relative Stärke zeigen.

Banken dominieren die Berichtssaison

Rund 74% der europäischen Banken übertreffen die Gewinnerwartungen. Indexgewinne konzentrieren sich stark auf den Finanzsektor, während andere Branchen noch keine breite Dynamik entwickeln.

Geopolitik treibt Öl und Energieaktien

Eskalationsrisiken im Nahen Osten stützen den Ölpreis. Siemens Energy profitiert zusätzlich vom strukturell steigenden Strombedarf durch Industrie, Rechenzentren und KI.

Börse aktuell: Einzelwerte und Sektoren im Überblick

Bei den Einzeltiteln steht Novo Nordisk unter Druck. Die Aktie verliert mehr als 3,5% und bremst damit die zuletzt starke Erholung.

Ferrari setzt dagegen die positiven Impulse nach den jüngsten Quartalszahlen fort und kann die Gewinne vom Vortag weiter ausbauen.

Schwäche bleibt weiterhin im europäischen Bankensektor sichtbar, während Bergbau- und rohstoffnahe Aktien erneut deutlich zulegen. Damit bestätigt sich der langfristige Aufwärtstrend bei Commodity-Werten.

Marktbericht Börse: Banken dominieren die europäische Berichtssaison

Die laufende Berichtssaison in Europa wird weiterhin stark von Banken geprägt. Der Finanzsektor stellt rund ein Drittel der Marktkapitalisierung im MSCI Europe und weist derzeit die höchste Quote an positiven Überraschungen auf.

Rund 74% der Banken konnten die Gewinnerwartungen übertreffen, während bereits etwa drei Viertel der Marktkapitalisierung des Sektors Zahlen vorgelegt haben. Dadurch konzentrieren sich die jüngsten Indexgewinne in Europa besonders stark auf Finanzwerte.

Außerhalb des Bankensektors bleibt das Bild weniger überzeugend: Zwar liefert die Technologiebranche solide Ergebnisse, doch Materialien und Energie zeigen schwächere Überraschungen. Zudem steht der Bereich Consumer Discretionary weiterhin unter Druck.

Für eine nachhaltige Fortsetzung der Rally in Europa dürfte daher eine breitere Beteiligung weiterer Sektoren erforderlich sein.

Quelle: xStation5 von XTB

Öl steigt: geopolitische Risiken sorgen für Aufwärtsdruck

Auch am Ölmarkt bleibt die Lage Börse aktuell angespannt. Der Ölpreis zieht an, nachdem Donald Trump angekündigt hat, einen zweiten Flugzeugträger näher an Iran zu verlegen, falls Teheran kein Abkommen über ballistische Raketen und Atomwaffen unterzeichnet.

Iran wies heute Gespräche über eine Begrenzung seiner ballistischen Fähigkeiten zurück. Die Märkte interpretieren dies als steigendes Eskalationsrisiko im Nahen Osten und als wachsende Wahrscheinlichkeit einer militärischen Zuspitzung. Entsprechend steigt die geopolitische Risikoprämie im Ölpreis.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Siemens Energy auf Rekordhoch: Energiewende und KI treiben Nachfrage

Ein klarer Gewinner im heutigen Marktbericht Börse ist Siemens Energy. Die Aktie markiert neue Rekordstände und profitiert von der stark steigenden Nachfrage nach Strominfrastruktur, Netzausbau und Gas-Turbinen.

Laut Bloomberg legten die Auftragseingänge im ersten Quartal des Geschäftsjahres um mehr als ein Drittel im Jahresvergleich auf 17,6 Mrd. Euro zu. Besonders das Gas-Turbinen-Geschäft verzeichnete einen Rekord bei den Bestellungen.

Wachstumstreiber sind vor allem:

steigender Strombedarf in der Industrie

zunehmender Energieverbrauch durch Rechenzentren

wachsende Nachfrage durch KI-Anwendungen

Seit Januar liegt die Aktie rund 25% im Plus und gehört damit zu den stärksten DAX-Werten des Jahres.

Siemens Energy plant zudem Investitionen von 1 Mrd. USD in den USA, dem wichtigsten Einzelmarkt des Konzerns. Rund 40% der Gas-Turbinen-Aufträge kamen im ersten Quartal aus den Vereinigten Staaten.

Auch operativ konnte Siemens Energy überzeugen: Der Gewinn stieg auf etwa 1,1 Mrd. Euro und hat sich damit mehr als verdoppelt, unterstützt durch Verbesserungen im Netztechnik-Geschäft sowie Effizienzsteigerungen bei Siemens Gamesa.

Bei Gamesa gingen die Auftragseingänge zwar um 34% zurück, was das Unternehmen jedoch mit einer hohen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr erklärte. Das Management bestätigte zudem die Ziele bis 2026 und erwartet weiterhin, dass Gamesa im laufenden Geschäftsjahr die Gewinnschwelle erreicht.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: Börse aktuell bleibt Rohstoff- und Bank-getrieben

Börse aktuell zeigt sich ein gemischtes Bild: Während europäische Indizes leicht nachgeben, profitieren Edelmetalle und Öl von geopolitischen sowie makroökonomischen Impulsen. Der Marktbericht Börse verdeutlicht zudem, dass Banken weiterhin das Rückgrat der europäischen Berichtssaison bilden, während andere Sektoren noch keine breite Stärke entwickeln.

Für eine Fortsetzung der europäischen Aufwärtsbewegung wird entscheidend sein, ob die Rally künftig auch von Technologie, Industrie und Konsumwerten stärker unterstützt wird.