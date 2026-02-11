US Börsenstart: Starke Non-Farm Payrolls beflügeln die US Börse

Das Wichtigste in Kürze Starke NFP-Daten bestätigen die Robustheit des US-Arbeitsmarkts

📊 Börse USA: Starke Arbeitsmarktdaten treiben Wall Street Richtung Rekordhoch Die Börse USA zeigt sich nach einem überraschend starken Arbeitsmarktbericht in fester Verfassung. Die neuesten Non-Farm Payrolls (NFP) signalisieren eine robuste US-Konjunktur und verändern die Zinserwartungen deutlich. Während die US Börse von Wachstumshoffnungen profitiert, rückt die Marke von 7.000 Punkten im S&P 500 wieder in greifbare Nähe. 🔑 Drei Key Takeaways zur Börse USA Starke NFP-Daten bestätigen die Robustheit des US-Arbeitsmarkts

Zinssenkungserwartungen verschieben sich nach hinten , erste Schritte frühestens im Juli

S&P 500 nähert sich der 7.000-Punkte-Marke – Rekordhoch rückt in Reichweite 💼 Blockbuster-Payrolls: US-Arbeitsmarkt bleibt stark Der aktuelle Non-Farm Payrolls Report (NFP) zeigte einen Stellenaufbau von 130.000 Jobs – fast doppelt so viel wie vom Markt erwartet. Besonders bemerkenswert: Einige Institutionen hatten sogar mit einem Rückgang der Beschäftigung gerechnet. Zusätzlich sank die Arbeitslosenquote überraschend auf 4,3 %, was auf eine weiterhin solide Lage am US-Arbeitsmarkt hindeutet. Diese starken Daten verschieben die Erwartungen an die US-Notenbank. Geldmärkte rechnen nun frühestens im Juli mit der ersten Zinssenkung, obwohl die Fed dann bereits unter der Führung von Kevin Warsh stehen dürfte. Kurzfristig bedeutet das: weniger Hoffnung auf schnelle Zinsschritte, aber mehr Vertrauen in die wirtschaftliche Stabilität. 📈 US Börse: S&P 500 testet 7.000 Punkte 🚀 Die US Börse reagiert positiv auf die robusten Konjunkturdaten. Der S&P 500 nähert sich erneut der psychologisch wichtigen Marke von 7.000 Punkten. Treiber der Rally sind vor allem große Technologieunternehmen, die von einer stabilen Wachstumsdynamik profitieren. Ein Tagesschlusskurs über 7.000 Punkten könnte den Weg zu neuen Allzeithochs ebnen – insbesondere mit Blick auf die bevorstehenden Nvidia-Zahlen. Sollte der Index jedoch an dieser Marke scheitern, wäre eine Korrektur in Richtung des 23,6 %-Fibonacci-Retracements der letzten Abwärtsbewegung denkbar. 🏢 Unternehmens-News im Fokus Die Stimmung bei US-Tech-Giganten hat sich nach der jüngsten Konsolidierung wieder aufgehellt: Nvidia : +1 %, führt die Erholung an

Amazon, Microsoft, Meta : jeweils +0,5–0,6 %

Apple & Tesla: moderat im Plus Weitere Highlights: T-Mobile (TMUS.US) : −5 % nach enttäuschenden Neukundenzahlen

Moderna (MRNA.US) : −10 % nach regulatorischem Rückschlag bei mRNA-Grippeimpfstoff

Gilead (GILD.US) : −1 % nach schwachem Ausblick

Kraft Heinz (KHC.US) : −6 % nach Stopp der geplanten Konzernaufspaltung

