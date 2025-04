3M übertrifft Erwartungen im ersten Quartal und legt im vorbörslichen Handel zu

Der Industriekonzern 3M hat seine Berichtssaison für das erste Quartal 2025 mit einem starken Ergebnis eröffnet, das die Erwartungen des Marktes übertraf. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) aus fortgeführten Geschäften erreichte 1,88 US-Dollar und übertraf damit die Konsensprognose der Analysten von 1,77 US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr. Der Nettoumsatz belief sich auf 5,8 Milliarden US-Dollar und lag damit ebenfalls über den Marktprognosen, blieb jedoch hinter dem Vorjahreswert zurück. Die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche fielen unterschiedlich aus. Der Bereich Sicherheit und Industrie verzeichnete ein organisches Umsatzwachstum von 2,5 %, gefolgt vom Bereich Konsumgüter mit 0,3 %. Demgegenüber musste der Bereich Transport und Elektronik einen Rückgang des organischen Umsatzes um 4 % hinnehmen. Die bereinigte operative Marge stieg auf 23,5 % und verbesserte sich damit um 2,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr in einer Spanne von 7,60 bis 7,90 US-Dollar, was weitgehend dem Marktkonsens von 7,74 US-Dollar entspricht. Allerdings wies 3M darauf hin, dass mögliche Auswirkungen von Zöllen den Gewinn pro Aktie in diesem Jahr um 0,20 bis 0,40 US-Dollar verringern könnten, was eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich des makroökonomischen Umfelds und der Handelspolitik mit sich bringt. Das Unternehmen prognostiziert für 2025 ein organisches Umsatzwachstum in einer Spanne von 2 bis 3 %.

In Bezug auf den Cashflow erzielte 3M im ersten Quartal einen freien Cashflow von 0,5 Milliarden US-Dollar und schüttete 1,7 Milliarden US-Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre aus. Die Marktreaktion auf die Ergebnisse von 3M war positiv: Im vorbörslichen Handel stieg der Aktienkurs des Unternehmens um fast 2 %. Obwohl es sich nicht um eine Wachstumsaktie handelt, scheinen die solide Performance trotz der aktuellen Unsicherheiten und die robusten Prognosen ausreichend, um die Anleger zu beruhigen. Es wird erwartet, dass sich die Aktien des Unternehmens im Laufe des heutigen Handelstages von einer wichtigen technischen Unterstützungsmarke erholen werden, obwohl die Aktie seit ihrem Höchststand im Februar eine Korrektur von rund 20 % erfahren hat. Quelle: xStation5 von XTB

