Börse heute: US-Dollar legt vor Jackson Hole dank starker PMI-Daten zu 💲📈 Die Börse heute am 21.08.25 zeigt ein gemischtes Bild: Während US-Indizes versuchen, ihre Verluste einzudämmen, bleibt der Druck auf US-Aktien bestehen. Der S&P 500 / US500 notiert aktuell 0,42 % im Minus, der Nasdaq / US100 verliert 0,51 %, während der Russell / US2000 nahezu unverändert bleibt.

US-Dollar im Fokus – Börse aktuell Der US-Dollar (USD) gehört heute neben der NOK und NZD zu den stärksten G10-Währungen, während der JPY deutlich schwächelt. Auslöser der Dollar-Stärke: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Hawkische Aussagen von Fed-Mitglied Hammack

Starke PMI-Daten, die Zinssenkungserwartungen deutlich dämpften Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed im September sank dadurch auf 73,5 %.

Fed-Signale: Keine Zinssenkung im September US Fed-Mitgleid Hammack schloss eine geldpolitische Lockerung vorerst aus: Inflation weiterhin zu hoch

Arbeitsmarkt ausgeglichen

Fokus der Fed auf Eindämmung des Preisdrucks Parallel sorgt politische Spannung für Schlagzeilen: Das US-Justizministerium fordert die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook im Zusammenhang mit Vorwürfen rund um Hypothekenbetrug.

Unternehmens- & Konjunkturdaten – Börse heute im Überblick Walmart : Q2-Ergebnisse solide, aber unter den hohen Erwartungen → Aktie verliert über 4 %

US-Immobilienmarkt : Verkäufe bestehender Häuser steigen im Juli auf 4,01 Mio. , stärker als erwartet

Europa: Verbrauchervertrauen in der Eurozone fällt im Juli auf -15,5 (Prognose: -14,7) Rohstoffe & Energie Erdgas (NATGAS): Anstieg von fast 6 % nach Kontraktumstellung, gestützt durch schwächere EIA-Lagerdaten Kryptomarkt weiter unter Druck Auch bei den Kryptowährungen zeigt die Börse aktuell Verluste: Bitcoin : -1,60 % auf 112.440 USD

Ethereum : -2,20 % auf 4.240 USD

Altcoins: kombinierte Marktkapitalisierung -1,70 % auf 1,02 Billionen USD

