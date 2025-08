KEY TAKEAWAYS Der Konzern befindet sich in einem anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld. adidas konnte sowohl den Umsatz als auch den Gewinn im zweiten Quartal steigern und lag damit auch über den Erwartungen der Analysten, allerdings hat das Unternehmen, trotz der guten Daten, den Ausblick für 2025 bestätigt. ►adidas WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Ticker: ADS 📈 adidas Aktie im Fokus – Aktien kaufen mit Weitblick Langfristige Aktienanalyse & Fundamentaldaten-Check Im Rahmen unserer wöchentlichen Reihe „Aktien Marathon – Die langfristige Anlage und Analyse“ beleuchten wir regelmäßig interessante Werte unter fundamentalen Gesichtspunkten. Das Ziel: Anlegern, die langfristig Aktien kaufen möchten, eine fundierte Einschätzungsbasis zu bieten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen In dieser Ausgabe stehen die aktuellen Aktien News rund um die adidas Aktie im Mittelpunkt. Die Betrachtung basiert auf einer Projektion der Unternehmenskennzahlen bis 2028 / 2029. 🚀 Fundamentale Lage der adidas Aktie adidas agiert in einem intensiven, globalen Wettbewerbsumfeld. Trotz eines soliden zweiten Quartals mit über den Erwartungen liegenden Umsätzen und Gewinnen bleibt der Ausblick für 2025 vorsichtig. Grund: Anhaltende Unsicherheiten in der US-Zollpolitik – ein Risiko für den wichtigen Absatzmarkt Nordamerika. Für Anleger, die Aktien kaufen und auf Markenqualität setzen, bleibt die adidas Aktie dennoch langfristig interessant – unter der Voraussetzung, dass sich geopolitische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen stabilisieren. 📊 Chartanalyse – adidas Aktie im Wochenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Seit Oktober 2022 zeigte sich eine Aufwärtsbewegung, die im Februar 2025 bei 263,60 EUR ihren Höhepunkt fand. Seither überwiegen die Abwärtsimpulse. Die Unterstützung an der SMA200 (aktuell 194,23 EUR) wurde durchbrochen – ein bearishes Signal. Kurzfazit Wochenchart:

Solange die adidas Aktie unterhalb der SMA200 notiert, bleibt die übergeordnete Lage kritisch. Bei Kursen unter 160 EUR droht ein Test des 2022er-Tiefs bei ca. 120 EUR. Erst bei einem stabilen Anstieg über die SMA50 (aktuell 221,13 EUR) könnte sich das Chartbild wieder aufhellen. 📉 Tageschart der adidas Aktie – Kurzfristige Aktien News Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im Tageschart zeigt sich die Schwäche: Nach einem Hoch bei 263,60 EUR im Februar fiel die Aktie unter die Marke von 170 EUR. Zwar gab es Anfang Juli eine temporäre Erholung, jedoch erwies sich diese als nicht nachhaltig. Technischer Ausblick im Tageschart: Relevante Marken: SMA20 (195,50 EUR), SMA50 (201,87 EUR), SMA200 (221,64 EUR)

Mögliche Erholungsziele: GAP-Close bei 196,15 EUR

Mögliche Erholungsziele: GAP-Close bei 196,15 EUR

Kritisch: Kein Doppelboden bei 175,20 EUR – Schwäche dominiert Prognose: bärisch – es besteht weiteres Abwärtsrisiko. Für Trader oder Anleger, die Aktien kaufen möchten, könnte sich im Bereich unter 160 EUR eine strategische Beobachtung lohnen. Unternehmensprofil: adidas ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Sportartikelbranche. Das Produktsortiment umfasst Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör. Die Produkte werden unter den Marken adidas und Reebok vertrieben. Das Unternehmen folgt den neusten Modetrends und bietet eine große Auswahl an Artikeln an. Wie Wettbewerber auch unterstützt adidas Spitzensportler mit Ausrüstung. Das Portfolio ist sowohl auf den Massenmarkt als auch auf den Nischenmarkt ausgerichtet. Aktionärsstruktur adidas: Die Aktionärsstruktur bei adidas ist fragmentiert. Es gibt zwar institutionelle Anleger, die Großteil der Aktien befindet sich aber im Freefloat. Wichtige Bewertungskennzahlen adidas 2020 - 2024 Der Umsatz konnte im Betrachtungszeitraum gesteigert werden, gegenüber 2022 hat sich dieser um gut 1,1 Mrd. EUR erhöht. Die Zahl der Mitarbeitenden ist gegenüber 2020 praktisch gleichgeblieben. Bis 2023 wurde die Zahl der Mitarbeitenden um gut 5 Prozent abgebaut, dieser Abbau wurde 2024 aber wieder kompensiert. Der Umsatz je Mitarbeitenden hat sich gegenüber 2020 leicht verbessert. Der Abbau der Belegschaft bis 2023 um 5 Prozent hat sich direkt auf die Produktivität ausgewirkt. Die Entwicklung beim operativen Ergebnis zeigt sich eine diskontinuierliche Entwicklung. Der Einbruch 2023 konnte im Folgejahr ausgeglichen werden. Zwar liegt das operative Ergebnis 2024 über dem von 2020, aber noch deutlich unter dem Wert von 2021. Der Verlust 2023 konnte im Folgejahr ausgeglichen werden. Das Ergebnis nach Steuern 2024 liegt jedoch noch deutlich unter dem Wert von 2021. Die Dividende wurde im Betrachtungszeitraum deutlich gekürzt. Nachdem 2021 noch 3 EUR je Aktie ausgezahlt worden sind, hat sich die Zahlung 2024 auf 2 EUR um ein Drittel reduziert. Die Aktie ist 2024 mit einem KGV von 55 aktuell sehr teuer. Das Eigenkapital ist im Betrachtungszeitraum deutlich abgeschmolzen, konnte allerdings von 2023 auf 2024 wieder um gut 1 Mrd. EUR gestärkt werden. Die Eigenkapitalquote liegt mit 28,41 Prozent unter dem Wert von 2020 und auch unter dem Durchschnitt aller DAX Konzerne. 🧾 Fazit: adidas Aktie – Chancen & Risiken beim Aktienkauf Die adidas Aktie steht aktuell unter Druck, bietet langfristig aber nach wie vor Potenzial. Wer auf bewährte Marken setzen will und einen Einstieg bei niedrigen Kursen sucht, sollte die Entwicklung weiter beobachten. Diese Analyse hilft Ihnen dabei, die richtigen Entscheidungen beim Aktien kaufen zu treffen – mit einem klaren Blick auf Kursentwicklung, Charttechnik und Fundamentaldaten. Für weitere Aktien News und langfristige Analysen abonnieren Sie unseren „Aktien Marathon". Die Aktie hat in der Vergangenheit eine diskontinuierliche Entwicklung beim Umsatz als auch beim Gewinn abgebildet. In der Konsequenz wurde die Dividende deutlich gekürzt. Bedingt durch die makroökonomischen Herausforderungen und der Fokus auf dem nordamerikanischen Markt könnte das Unternehmen unter Druck kommen. Die Aktie ist mit einem KGV (2024) von über 50 teuer. Das Wertpapier ist unserer Meinung nach eine Aktie, die Anleger auf die Watchlist setzen können, die sich aber im Moment nicht als Investment Opportunity aufdrängt.

