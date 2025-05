adidas: Umsatzerlöse im ersten Quartal gesteigert 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 13.05.2025

AKTIE IM FOKUS: adidas

adidas | WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Ticker: ADS

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

adidas konnte die Umsätze im 1. Quartal 2025 deutlich steigern. Gleichzeitig konnte der Konzern auch die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen deutlich verbessern.

Fundamentaldaten:

  aktueller Preis 217,20 EUR Marktkapitalisierung  38,96 Mrd. EUR Umsatz 2024 23,68 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 30,31 % KGV 2025* 26,99 4 Wochen Performance - 2,21 % Bewertung leicht unterbewertet Div. Rendite 2025*  1,44 % Branche Sportartikel  

Parkettgefl√ľster:

* Prognose

Der Konzern konnte die Umsatzerlöse im 1. Quartal 2025 um 13 Prozent auf 6.153 Mio. EUR steigern. Das EBITDA steig im Betrachtungszeitraum sogar um 62 Prozent auf 897 Mio. EUR, beim Betriebsergebnis konnte adidas um 82 Prozent auf 610 Mio. EUR zulegen. Die Bruttomarge hingegen blieb mit 52,1 Prozent mehr oder weniger unverändert. Die operative Marge erhöhte sich jedoch von 6,2 Prozent auf 9,9 Prozent. 

Den gr√∂√üten Umsatzzuwachs konnte adidas im 1. Quartal in den emerging Markets ausweisen. Hier stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 23 Prozent auf 870 Mio. EUR. Der gr√∂√üte Markt f√ľr adidas ist nach wie vor Europa, wo der Konzern im Betrachtungszeitraum fast 2.000 Mio. EUR umgesetzt hat. Der nordamerikanische Markt ist mit 1,184 Mio. EUR Umsatz, genauso wie der chinesische Markt mit 1.029 Mio. EUR Umsatz praktisch nur halb so gro√ü. Allerdings ist die operative Marge in China mit 29,1 Prozent √ľberdurchschnittlich hoch. In Nordamerika erwirtschaftete adidas im 1. Quartal 2025 nur eine operative Marge von 6,9 Prozent, was noch einmal weniger ist als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (7,4 Prozent)

Das Segment Schuhe ist nach wie vor der wichtigste f√ľr adidas. Hier erwirtschaftet der Konzern einen Umsatz v on 3.740 Mio. EUR, bei der Bekleidung sind es 1.968 Mio. EUR und bei den Accessoires und der Ausr√ľstung wurden 424 Mio. EUR umgesetzt (Zahlen jeweils f√ľr das 1. Quartal 2025)

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist aber sehr gut erkennbar, dass das Papier bis November √ľbergeordnet seitw√§rts gelaufen ist. Es ging in einer Bandbreite von gut 40 EUR in einer Box seitw√§rts. Erst im Dezember nahm der Kaufdruck zu. Es ging in den Dunstkreis der 240 / 245 EUR, wo sich die Aktie festsetzen konnte. Mitte Februar konnte sich das Wertpapier mit einem GAP up √ľber die 250 EUR-Marke schieben und festsetzen. Das Hoch (263,60 EUR), das Mitte Februar formatiert wurde, ist nachfolgend abverkauft worden. Die Schw√§che in den letzten Handelswochen war ausgepr√§gt, wie gut aus dem Chart herausgelesen werden kann. Es ging zun√§chst zur√ľck in den Bereich der 220/210 EUR und im Handel bis Anfang April zur√ľck in den Bereich der 175 EUR. Das Papier konnte die Verluste in den letzten Handelswochen zum Teil wieder kompensieren. Es ging im Zuge dessen wieder √ľber die 210 EUR-Marke.

Die Aktie ist im Rahmen der langen Seitw√§rtsphase im Bereich der SMA20 (aktuell bei 204,20 EUR) / SMA50 (aktuell bei 222,34 EUR) seitw√§rts gelaufen. Der R√ľcksetzer im November 2024 wurde von der¬†SMA200 (aktuell bei 228,49 EUR) gest√ľtzt; von hier aus ging es wieder aufw√§rts. Nachdem das Jahreshoch formatiert war wurden alle drei Durchschnittslinien wieder aufgegeben. Aus dem Chart kann herausgelesen werden, dass die SMA50 Ende Februar noch etwas Support geboten hat, der aber nicht ausgereicht hat. Nach dem das Jahrestief bei 175,20 EUR festgestellt war, konnte sich das Papier wieder etwas erholen. Es ging im Zuge dieser Erholungsbewegung wieder √ľber die SMA20 bis an die SMA50. Der Tagesschluss gestern wurde im Dunstkreis dieser Linie formatiert.¬†

Wesentlich wird sein, ob es die Aktie es in den kommenden Handelstagen schafft, sich wieder √ľber der¬†SMA50 zu etablieren. Sollte diese Bewegung gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die SMA200 gehen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Wird die SMA200 mit Dynamik angelaufen, so k√∂nnte es auch direkt √ľber diese Linie gehen. Das Tageschart w√ľrde erst dann bullisch zu interpretieren sein, wenn es das Wertpapier es schafft, sich per Tagesschluss dar√ľber festzusetzen. K√∂nnen diese Bewegungen abgebildet werden, so w√ľrde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es wieder in Richtung des Jahreshochs gehen k√∂nnte. √úber dem aktuellen Jahreshoch k√∂nnte die Aktie dann den Bereich bei 295 EUR anlaufen.

Gelingt der Move √ľber die SMA50 aber nicht, so k√∂nnte sich erneute Schw√§che einstellen, die bis in den Bereich der SMA20 gehen k√∂nnte. Um eine b√§rische Interpretation des Charts zu verhindern, sollte die Aktie sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden. Wird die Aktie im Rahmen von R√ľcksetzern unter die¬†SMA20 durchgereicht, so w√ľrde sich die Wahrscheinlichkeit erh√∂hen, dass es wieder in Richtung des Jahrestiefs gehen k√∂nnte.

Einschätzung Tageschart, Prognose:  neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie muss sich per Tagesschluss √ľber SMA50 festsetzen, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Diese w√ľrden sich konkret ergeben, wenn sich die Aktie √ľber der SMA200 per Tagesschluss etabliert hat. Geht es wieder unter die SMA20, so m√ľsste der Fokus wieder auf der Unterseite gesucht werden.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Februar im Zuge der Schw√§che wieder an die SMA200 (aktuell bei 225,00 EUR) gelaufen ist. Im Chart ist gut erkennbar, dass diese Linie zun√§chst einen guten Support geboten hat, dann aber aufgegeben wurde. Im weiteren Handelsverlauf konnte sich die Aktie zun√§chst wieder in den Bereich der SMA20 (aktuell bei 208,97 EUR) schieben und an dieser Linie entlanglaufen. Im Rahmen des R√ľcksetzers ging es deutlich unter diese Linie. Dem Papier ist es aber gelungen, sich zu stabilisieren und wieder √ľber die SMA20 zu schieben und nach einigen Bem√ľhungen auch festzusetzen. Nachfolgend konnte die SMA50 (aktuell bei 208,15 EUR) √ľberwunden werden; das ging problemlos, wie sich aus dem Chart herauslesen l√§sst. Die Schw√§che, die sich im Nachgang dessen eingestellt hat, ging wieder unter die¬†SMA20 bis an die SMA50. Hier konnte sich das Papier stabilisieren. Zu Wochenbeginn ging es mit einem GAP up wieder in Richtung der SMA200.

Aktuell befindet sich die Aktie auf dieser Zeitebene im Niemandsland. Entweder das Wertpapier schafft es sich im Rahmen von weiteren Aufw√§rtsimpulsen an und √ľber die SMA200 zu schieben, oder es geht wieder an und unter die SMA20 / SMA50 zur√ľck.

Sollte es die Aktie schaffen an und √ľber die SMA200 zu laufen, so ist wesentlich, dass es nachfolgend z√ľgig weiter aufw√§rts geht und das Wertpapier es schafft, sich verbindlich von der SMA200 nach Norden zu l√∂sen. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnte es wieder aufw√§rts in Richtung des Jahreshochs, bzw. des Anlaufziels gehen, dass in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden hat.

Gelingt die Bewegung √ľber die SMA200 aber nicht, so k√∂nnte zun√§chst die SMA20 /¬†SMA50 einen Support bieten. Insbesondere die SMA50 war zuletzt ein guter Support gewesen. Werden diese Linien aber aufgegeben, so k√∂nnte sich weitere Schw√§che einstellen, die wieder in Richtung des Jahrestiefs gehen k√∂nnte.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Auch auf dieser Zeitebene muss sich die Aktie √ľber die SMA200 schieben und verbindlich festsetzen, um wieder Perspektive auf das Jahreshoch zu haben. Solange das nicht gelingt, besteht die Gefahr, dass sich erneute R√ľcksetzer einstellen k√∂nnten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Widerstände

77,12

77,36

77,72

79,24 (GAP)

88,24

89,82 

98,52

107,55

Unterst√ľtzungen

75,42

75,33

75,28

72,71

71,60

71,44

65,24

62,96 

59,90

57,23

54,21

36,48

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!