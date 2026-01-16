🤖 AI Aktien & Aktien News: Ist das Ende von SaaS wirklich nah?

Trotz weiterhin sehr solider Geschäftszahlen bei großen Softwareanbietern dominiert an den Märkten eine neue Angst: die rasante Beschleunigung von Künstlicher Intelligenz, insbesondere sogenannter „agentic AI“-Systeme, die von den größten Tech-Konzernen entwickelt werden.

Die vereinfachte Marktlogik lautet derzeit: „Wenn KI ihre Arbeit übernimmt, übernimmt sie auch ihre Umsätze.“ Doch gerade im SaaS-Geschäft ist nicht Automatisierung entscheidend, sondern das Monetarisierungsmodell.

Die Geschichte zeigt: Märkte erklären Branchen oft vorschnell für „tot“. In der Realität passen sich Marktführer an – und machen aus Bedrohungen neue Produkte.

✅ Drei Key Takeaways – Aktien News zu AI Aktien

🤖 Agentic AI ist keine Umsatzvernichtung, sondern eine neue Monetarisierungsebene. 🧱 Marktführer wie Salesforce & ServiceNow profitieren von Skalierung, Integration & Wechselkosten. 📉 Gefallene Kurse verbessern Bewertungen – langfristige Story bleibt intakt.

🔄 Warum „Agentic AI“ SaaS nicht zerstören muss

📦 Lektionen aus der Vergangenheit

2015–2016: „Amazon zerstört den Einzelhandel“

👉 Walmart & Target verwandelten Filialen in logistische Vorteile (Same-Day-Pickup, BOPIS).

2010–2012: „AWS macht Microsoft & Adobe überflüssig“

👉 Beide Unternehmen pivotierten erfolgreich zu SaaS und Cloud-Modellen.

Kernpunkt: Etablierte Unternehmen stehen nicht still – sie integrieren Disruption.

💡 Neues Geschäftsmodell: Digitale Arbeit statt Nutzer-Lizenzen

Bisher basierte SaaS-Monetarisierung meist auf dem „Seat“ (Nutzerlizenz).

Agentic AI verändert diese Logik grundlegend:

❌ Nicht mehr: Wie viele Menschen klicken im System?

✅ Sondern: Wie viel Arbeit wird tatsächlich erledigt?

KI-Agenten übernehmen Aufgaben – faktisch entsteht eine neue Kategorie „digitale Arbeit“.

Deshalb wechseln viele Anbieter zu:

Usage-based Pricing

Outcome-based Pricing

👉 Ziel: Den Mehrwert der Automatisierung monetarisieren, statt sinkende ARPU hinzunehmen.

☁️ Salesforce & ServiceNow: Gewinner statt Verlierer?

🧠 Salesforce (CRM) setzt auf „Pay for Execution“

Viele Vertriebsprozesse sind hochgradig wiederholbar. Salesforce reagiert darauf mit Agentforce:

KI-Agenten erledigen Verkaufsaufgaben

Abrechnung zunehmend pro Aktion statt pro Nutzer

👉 Ein KI-Agent kann ein Vielfaches der Arbeit eines Menschen leisten – und so Umsatz pro Arbeitseinheit stabilisieren oder steigern.

⚙️ ServiceNow (NOW): Zentrale Plattform für agentische KI

ServiceNow operiert in abteilungsübergreifenden Workflows (IT, HR, Security, Finance). Genau dort ist Automatisierung:

am wertvollsten

aber auch am schwersten zu ersetzen

Warum Start-ups es schwer haben:

tiefe Systemintegration

hohe Sicherheits- & Compliance-Hürden

massive Wechselkosten

👉 Selbst wenn weniger Menschen klicken, können Plattformen „geleistete Arbeit“ monetarisieren.

📉 Aktienkurse gefallen – Bewertungen attraktiver

📊 Marktreaktion

Salesforce : rund −15 % vom lokalen Hoch, nahe Mehrmonatstiefs (~220 USD)

ServiceNow: nach 5:1-Aktiensplit weitere −12 %, fast 50 % unter Allzeithoch

💰 Bewertung & Multiples

Salesforce: Forward P/E ~18 , PEG deutlich attraktiver als 2024

ServiceNow: Forward P/E ~30 , trotz Premium gerechtfertigt durch: starkes Umsatzwachstum Rekordgewinne hohe operative Qualität



👉 Für AI Aktien ergibt sich eine klassische Konstellation:

Strukturelles Wachstum + temporäre Bewertungskorrektur.

YouTube Börsen Wissen für Alle

🧾 Fazit: AI Aktien vor der nächsten Evolutionsstufe

Die Angst vor einer „Software-Apokalypse“ dürfte überzogen sein. Stattdessen deutet vieles darauf hin, dass SaaS-Unternehmen KI integrieren, ihre Preismodelle anpassen und noch zentraler für Unternehmen werden.

Für Investoren bedeutet das: Nicht weniger Umsatz – sondern ein anderer Umsatzhebel. Die aktuellen Kursrückgänge könnten sich langfristig als Chance für ausgewählte AI Aktien erweisen.

Salesforce Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SeriveNow Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

