DAX Verlierer: Commerzbank Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Commerzbank größter DAX Verlierer

Gewinnmitnahmen im Bankensektor

Charttechnisch an Schlüsselmarken

Der DAX heute zeigte sich zum Wochenschluss uneinheitlich. Während 19 Aktien im Plus schlossen, mussten 21 Werte Verluste hinnehmen. Am Ende der Tabelle stand die Commerzbank Aktie mit einem Minus von 3,46 % – damit war sie der größte DAX Verlierer des Tages. Neben der Commerzbank verloren auch Deutsche Bank (-3,03 %) und adidas (-2,48 %) deutlich. Doch wie ist die aktuelle charttechnische Lage – und was bedeutet das für den DAX heute? ► Commerzbank Care WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Kürzel: CBK.DE 🔎 Drei Key Takeaways – DAX heute im Überblick ✅ Commerzbank größter DAX Verlierer: -3,46 %.

📊 Gewinnmitnahmen im Bankensektor: Auch Deutsche Bank schwach.

⚠️ Charttechnisch an Schlüsselmarken: SMA20, SMA50 und SMA200 im Fokus. 📉 DAX Verlierer: Commerzbank im Chartcheck (Daily) 📊 Die Commerzbank Aktie (WKN: CBK100) verlor am Freitag per Xetra-Schluss 3,46 %. Nach einer starken Rally bis zum Jahreshoch 2025 bei 38,25 EUR kam es wiederholt zu Gewinnmitnahmen. Aktuell zeigt der Tageschart, dass sich das Papier nicht nachhaltig von der SMA20 (34,47 EUR) und der SMA50 (34,92 EUR) nach oben lösen kann. 👉 Entscheidende Szenarien: Bullisch: Dynamische Rückkehr über die SMA50 – Potenzial in Richtung Jahreshoch (38,25 EUR).

Bärisch: Bestätigung des schwachen Tagesschlusses und Rückfall unter die SMA200 (32,10 EUR). Ein Bruch der SMA200 könnte weiteres Abwärtspotenzial bis 29,18 EUR bzw. zum offenen GAP bei 28,93 EUR freisetzen. 📌 Übergeordnete Daily-Einschätzung: bullisch / neutral. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. ⏱️ 4h-Chart: Richtungsentscheidung steht an Im 4h-Chart setzte die Aktie zuletzt exakt auf der SMA200 auf. Diese Marke fungiert nun als kurzfristiger Entscheidungsbereich. Stabilisierung und Rückkehr über die SMA20 könnten neue Aufwärtsimpulse liefern.

Ein nachhaltiger Bruch unter SMA200 und SMA50 würde das Chartbild deutlich eintrüben. 📌 Übergeordnete 4h-Einschätzung: neutral. 📌 Wichtige Marken für DAX heute Widerstände: 34,66

34,92 / 34,93

35,05

37,21

38,25 Unterstützungen: 34,47

33,49 (GAP)

32,10

29,17

28,93 (GAP) Diese Marken sind für Trader entscheidend, die den DAX heute aktiv beobachten. 📊 DAX heute: Banken belasten den Index Der schwache Bankensektor war ein Belastungsfaktor. Da Finanzwerte ein bedeutendes Gewicht im Index haben, beeinflusst die Performance der DAX Verlierer wie Commerzbank und Deutsche Bank die Gesamtentwicklung deutlich. Kurzfristig bleibt die Marktbreite gemischt – mit erhöhtem Fokus auf charttechnische Schlüsselmarken. YouTube Trading Videos 🏁 Fazit: DAX Verlierer an kritischen Marken – Richtungsentscheidung naht Der DAX heute zeigt selektive Schwäche. Mit der Commerzbank als größtem DAX Verlierer stehen wichtige Unterstützungen im Fokus. ✔️ Aktie testet zentrale Durchschnittslinien

✔️ 4h-Chart an SMA200 stabilisiert

⚠️ Risiko bei Bruch unter 32,10 EUR

⚠️ Risiko bei Bruch unter 32,10 EUR

⚠️ Gewinnmitnahmen dominieren kurzfristig Ob sich der DAX heute stabilisieren kann, hängt stark davon ab, ob die großen Bankwerte ihre charttechnischen Unterstützungen verteidigen. 4h-Chart: Kurzfristige Charteinschätzung Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

