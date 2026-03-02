US Börsenstart: Ölpreisschock und Nahost-Krieg belasten US Börse

Börse USA im Spannungsfeld von Krieg, Ölpreis und Inflation ⚠️

Die Börse USA steht aktuell ganz im Zeichen der geopolitischen Eskalation zwischen den USA und Israel auf der einen sowie Iran auf der anderen Seite. Der Konflikt hat sich faktisch zu einem großflächigen Krieg ausgeweitet. Die Straße von Hormus ist blockiert, zahlreiche Raffinerien arbeiten im Krisenmodus, und wichtige Häfen sowie Flughäfen sind außer Betrieb.

Für die US Börse bedeutet das: steigende Energiepreise, Inflationsrisiken und zunehmende Unsicherheit über die geldpolitische Perspektive.

Key Takeaways

Energie als Haupttreiber: Der Ölpreisschock ist das größte Risiko für die Börse USA. Inflationsgefahr steigt: Positive Konjunkturdaten kombiniert mit hohen Energiepreisen erschweren Zinssenkungen. Hohe Volatilität wahrscheinlich: Technische Schlüsselmarken im Nasdaq 100 werden richtungsweisend sein.

Ölpreis-Schock als größtes Risiko für die US Börse 🛢️

Bereits zum Wochenstart zeigen sich deutliche Marktreaktionen:

WTI-Rohöl: +6 %

US-LPG-Futures: +3 %

Gold: +1 %

US-Dollar: +0,5 %

Wall-Street-Indizes: zunächst -1,2 %, später Stabilisierung

Das Kernrisiko für die Börse USA liegt im Angebotsschock bei Öl und Gas. Eine anhaltende Störung der Energieversorgung hätte weitreichende Folgen:

Steigende Energiepreise Höhere Verbraucherpreise (CPI) Weniger Spielraum für Zinssenkungen durch die Fed Druck auf Bewertungsmultiplikatoren

Damit könnten zentrale Annahmen vieler Investoren zur Wachstumsdynamik der kommenden Quartale infrage gestellt werden.

Positive US-Konjunkturdaten mit Inflationsbeigeschmack 📊

Parallel zur geopolitischen Krise wurden neue US-Industrieindikatoren veröffentlicht:

PMI: 51,6 (Erwartung: 51,2)

ISM: 52,4 (Erwartung: 51,7)

ISM-Preiskomponente: 70 Punkte

Die Daten überraschten positiv und deuten auf robuste Industrieaktivität hin. Allerdings verstärkt insbesondere die hohe Preiskomponente die Sorge vor erneutem Inflationsdruck.

Für die US Börse entsteht damit ein Dilemma:

Starkes Wachstum ist positiv – doch in Kombination mit steigenden Energiepreisen erhöht es das Risiko einer „sticky inflation“.

Spannend wird zudem die Veröffentlichung des Atlanta Fed GDPNow, mit einer erwarteten Wachstumsrate von 3 %.

Nasdaq 100: Technische Schlüsselmarken im Fokus 📈

Technisch verteidigt der Nasdaq 100 zunächst die Widerstandszone um 24.615 Punkte und notiert wieder oberhalb der kurzfristigen Trendlinie.

Entscheidend für die Börse USA:

Käufer müssen die kurzfristige Trendlinie (orange) halten

Verkäufer benötigen einen Bruch in Richtung EMA200 und langfristiger Trendlinie

Die kommenden Sitzungen dürften zeigen, ob die Stabilisierung nachhaltig ist oder lediglich eine technische Gegenbewegung darstellt.

Unternehmensreaktionen an der US Börse

Einzelwerte reagieren unterschiedlich auf die geopolitische Lage:

American Airlines (AAL): -4 % wegen Störungen im Flugverkehr

Amazon (AMZN): Belastung nach Raketentreffer auf AWS-Rechenzentrum

Lockheed Martin (LMT): +3 % – Rüstungswerte profitieren

Occidental (OXY): +3 % – Ölproduzenten im Aufwind

UniQure (QURE): -35 % nach regulatorischen Rückschlägen

Die US Börse zeigt damit klassische Krisenmuster: Energie- und Verteidigungswerte steigen, zyklische und reiseabhängige Unternehmen geraten unter Druck.

YouTube Börsen Wissen für Alle

Fazit

Die Börse USA befindet sich in einer kritischen Phase. Der geopolitische Konflikt trifft auf ein ohnehin sensibles Marktumfeld mit hohen Bewertungen und klaren Zinserwartungen.

Steigende Energiepreise könnten die Inflationsdynamik neu entfachen und damit den geldpolitischen Spielraum einschränken. Kurzfristig bleibt die US Börse volatil, mit erhöhter Sensitivität gegenüber Nachrichten aus dem Nahen Osten und neuen Inflationsdaten.

Entscheidend wird sein, ob sich die Lage stabilisiert – oder ob ein anhaltender Energieangebotsschock das Marktumfeld grundlegend verändert.

Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB