US Börsenstart: Ölpreisschock und Nahost-Krieg belasten US Börse

Börse USA im Spannungsfeld von Krieg, Ölpreis und Inflation ⚠️
Die Börse USA steht aktuell ganz im Zeichen der geopolitischen Eskalation zwischen den USA und Israel auf der einen sowie Iran auf der anderen Seite. Der Konflikt hat sich faktisch zu einem großflächigen Krieg ausgeweitet. Die Straße von Hormus ist blockiert, zahlreiche Raffinerien arbeiten im Krisenmodus, und wichtige Häfen sowie Flughäfen sind außer Betrieb.
Für die US Börse bedeutet das: steigende Energiepreise, Inflationsrisiken und zunehmende Unsicherheit über die geldpolitische Perspektive.
Key Takeaways
-
Energie als Haupttreiber: Der Ölpreisschock ist das größte Risiko für die Börse USA.
-
Inflationsgefahr steigt: Positive Konjunkturdaten kombiniert mit hohen Energiepreisen erschweren Zinssenkungen.
-
Hohe Volatilität wahrscheinlich: Technische Schlüsselmarken im Nasdaq 100 werden richtungsweisend sein.
Ölpreis-Schock als größtes Risiko für die US Börse 🛢️
Bereits zum Wochenstart zeigen sich deutliche Marktreaktionen:
-
WTI-Rohöl: +6 %
-
US-LPG-Futures: +3 %
-
Gold: +1 %
-
US-Dollar: +0,5 %
-
Wall-Street-Indizes: zunächst -1,2 %, später Stabilisierung
Das Kernrisiko für die Börse USA liegt im Angebotsschock bei Öl und Gas. Eine anhaltende Störung der Energieversorgung hätte weitreichende Folgen:
-
Steigende Energiepreise
-
Höhere Verbraucherpreise (CPI)
-
Weniger Spielraum für Zinssenkungen durch die Fed
-
Druck auf Bewertungsmultiplikatoren
Damit könnten zentrale Annahmen vieler Investoren zur Wachstumsdynamik der kommenden Quartale infrage gestellt werden.
Positive US-Konjunkturdaten mit Inflationsbeigeschmack 📊
Parallel zur geopolitischen Krise wurden neue US-Industrieindikatoren veröffentlicht:
-
PMI: 51,6 (Erwartung: 51,2)
-
ISM: 52,4 (Erwartung: 51,7)
-
ISM-Preiskomponente: 70 Punkte
Die Daten überraschten positiv und deuten auf robuste Industrieaktivität hin. Allerdings verstärkt insbesondere die hohe Preiskomponente die Sorge vor erneutem Inflationsdruck.
Für die US Börse entsteht damit ein Dilemma:
Starkes Wachstum ist positiv – doch in Kombination mit steigenden Energiepreisen erhöht es das Risiko einer „sticky inflation“.
Spannend wird zudem die Veröffentlichung des Atlanta Fed GDPNow, mit einer erwarteten Wachstumsrate von 3 %.
Nasdaq 100: Technische Schlüsselmarken im Fokus 📈
Technisch verteidigt der Nasdaq 100 zunächst die Widerstandszone um 24.615 Punkte und notiert wieder oberhalb der kurzfristigen Trendlinie.
Entscheidend für die Börse USA:
-
Käufer müssen die kurzfristige Trendlinie (orange) halten
-
Verkäufer benötigen einen Bruch in Richtung EMA200 und langfristiger Trendlinie
Die kommenden Sitzungen dürften zeigen, ob die Stabilisierung nachhaltig ist oder lediglich eine technische Gegenbewegung darstellt.
Unternehmensreaktionen an der US Börse
Einzelwerte reagieren unterschiedlich auf die geopolitische Lage:
-
American Airlines (AAL): -4 % wegen Störungen im Flugverkehr
-
Amazon (AMZN): Belastung nach Raketentreffer auf AWS-Rechenzentrum
-
Lockheed Martin (LMT): +3 % – Rüstungswerte profitieren
-
Occidental (OXY): +3 % – Ölproduzenten im Aufwind
-
UniQure (QURE): -35 % nach regulatorischen Rückschlägen
Die US Börse zeigt damit klassische Krisenmuster: Energie- und Verteidigungswerte steigen, zyklische und reiseabhängige Unternehmen geraten unter Druck.
Fazit
Die Börse USA befindet sich in einer kritischen Phase. Der geopolitische Konflikt trifft auf ein ohnehin sensibles Marktumfeld mit hohen Bewertungen und klaren Zinserwartungen.
Steigende Energiepreise könnten die Inflationsdynamik neu entfachen und damit den geldpolitischen Spielraum einschränken. Kurzfristig bleibt die US Börse volatil, mit erhöhter Sensitivität gegenüber Nachrichten aus dem Nahen Osten und neuen Inflationsdaten.
Entscheidend wird sein, ob sich die Lage stabilisiert – oder ob ein anhaltender Energieangebotsschock das Marktumfeld grundlegend verändert.
Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.