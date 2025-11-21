Aktie der Woche 🔴 NVIDIA (21.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Rekordquartal

Hohe Profitabilität

Bewertungspotenzial

Die Nvidia Aktie bleibt das zentrale Thema an den weltweiten Finanzmärkten. Das Unternehmen, das einst als Gaming-Spezialist begann, ist heute das Rückgrat der globalen künstlichen Intelligenz (KI). Mit seinen GPUs beliefert Nvidia Rechenzentren, Industrie, Wissenschaft und nahezu alle großen Player im KI-Markt. Die aktuellen Ergebnisse für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 bestätigen erneut: Das Wachstum von KI-Infrastruktur ist ungebrochen – und Nvidia dominiert weiterhin diesen Megatrend. Im Folgenden analysieren wir die neuesten Quartalszahlen, die Entwicklung der wichtigsten Geschäftsbereiche sowie die aktuelle Bewertung der Nvidia Aktie. ► Nvidia WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA.US ⭐ Key Takeaways 🚀 Rekordquartal: 57 Mrd. USD Umsatz (+22 % QoQ, +62 % YoY) – Data Center bleibt Wachstumsmotor.

⚡ Hohe Profitabilität: Bruttomarge 73,4 %, operativer Gewinn 36 Mrd. USD, EPS 1,30 USD.

📈 Bewertungspotenzial: DCF-Modell sieht fairen Wert bei ca. 313 USD – rund +78 % über dem aktuellen Kurs. 🚀 Nvidia Aktie: Herausragende Q3-Zahlen bestätigen KI-Dominanz 💻 Nvidia – vom Gaming-Pionier zum KI-Giganten Nvidia liefert heute wesentliche Bausteine der globalen KI-Infrastruktur: Rechenzentren

Forschungseinrichtungen

Cloud-Anbieter

Industrie- & Robotiklösungen

Konsumentensegmente wie Gaming Die GPUs sind entscheidend für Training & Deployment generativer Modelle sowie fortschrittlicher KI-Systeme. 💰📊 Nvidia Q3 FY2026: Überragende Finanzzahlen 🧮 Rekordumsatz & starke Margen Im Q3 2026 erzielte Nvidia: Umsatz: 57 Mrd. USD

+22 % gegenüber dem Vorquartal

+62 % im Jahresvergleich

Bruttomarge: 73,4 %

Operativer Gewinn: 36 Mrd. USD

Nettoergebnis: 32 Mrd. USD

EPS: 1,30 USD (über Erwartungen) ➡️ Nvidia erzielt trotz massiver Investitionen weiterhin extrem hohe Margen. 🏭 Data Center bleibt Wachstumstreiber Der Data-Center-Sektor erreicht: 51,2 Mrd. USD Umsatz

deutlich gestützt durch die neue Blackwell-GPU-Architektur , die: enorme Leistung verbesserte Energieeffizienz und hervorragende Skalierbarkeit bietet

Nvidia baut damit seine Position als Rückgrat globaler KI-Infrastruktur weiter aus. 🎮 Gaming & Automotive stabilisieren das Gesamtbild Gaming: 4,3 Mrd. USD Umsatz – starke Erholung

Automotive: wächst auf über 680 Mio. USD

OEM & Sonstiges: kleiner, aber stabil wachsend ➡️ Business-Modell bleibt diversifiziert und robust. 🔮 Nvidia Ausblick: Weiteres Wachstum im Q4 erwartet Für das nächste Quartal erwartet Nvidia: ca. 65 Mrd. USD Umsatz

weiterhin hohe Margen ➡️ Das Unternehmen plant, seine Führungsposition weiter auszubauen – dank steigender Nachfrage in KI, Data Center, Gaming & Edge-AI. 📈 Langfristige Entwicklung: Kontinuierliche Überperformance Nvidia übertrifft seit Jahren regelmäßig die Erwartungen: Umsatzwachstum seit 2023 rasant

Nettoerträge bei ca. 32 Mrd. USD

Operative & Netto-Margen bleiben auf Top-Niveau

EBITDA über 37 Mrd. USD im Q3 Der ROIC von über 80 % zeigt eine außergewöhnlich hohe Kapitaleffizienz. 📊 Bewertung: DCF-Modell sieht großes Potenzial 🧮 Bewertungsannahmen Umsatzwachstum → 40–60 % p.a. in den nächsten Jahren

danach abnehmend durch Markt­sättigung

WACC: ca. 10 %

Terminal Growth: 2 %

Erwartete Bedeutung der Blackwell-GPU-Reihe extrem hoch ➡️ Daten legen eine nachhaltig starke Marktstellung nahe. 📌 Ergebnis: Fairer Wert bei ca. 313 USD je Aktie Das entspricht einem Potenzial von +78 % gegenüber dem aktuellen Kurs von ca. 175 USD. ➡️ Fazit: Die Nvidia Aktie scheint derzeit unterbewertet, gemessen an Wachstum, Margen & KI-Durchdringung. 🧩 Fazit: Nvidia Aktie bleibt Fundament der globalen KI-Revolution Die Q3-Zahlen bestätigten erneut: Nvidia wächst schneller als der Gesamtmarkt

Die Blackwell-Architektur setzt neue Maßstäbe

Rekordmargen & rekordhohes Cashflow-Wachstum stärken das Fundament

