Qiagen Prognose & DAX Gewinner: Qiagen führt den DAX an

- Qiagen klarer DAX Gewinner
- Technisches Bild stabilisiert sich
- Wichtige Marke im Blick
Die Aktie hat im Januar zurückgesetzt und diesen Rücksetzer vergleichsweise lange konsolidiert. Das Papier hat nicht, wie die Mehrheit der Aktien im April einen Downer abgebildet, sondern ist ab Anfang April sukzessive aufwärtsgelaufen. Diese Aufwärtsbewegung hat bis Ende Juli angehalten. Teilweise hatten die Tageskerzen einen ausgeprägten Charakter. Im Rahmen von Rücksetzern konnte sich die Aktie, bis Mitte August, entweder an der SMA20 (aktuell bei 45,29 EUR), spätestens jedoch an der SMA50 (aktuell bei 46,00 EUR) stabilisieren und erholen. Nachdem die Schwäche Ende September zurückgekauft wurde, ging es zurück in den Bereich der 50 EUR-Marke.
► Qiagen WKN: A400D5 | ISIN: NL0015001WM6 | Ticker: QGEN
✅ Drei Key Takeaways
-
Qiagen ist klarer DAX Gewinner – mit einem Tagesanstieg von 2,68 % führt die Aktie die Gewinnerliste im DAX 40 an.
-
Technisches Bild stabilisiert sich – GAP-Up über SMA200 und SMA20 verbessert die kurzfristige Qiagen Prognose deutlich.
-
Wichtige Marke im Blick – Ein Tagesschluss über der SMA50 könnte das Chartbild weiter aufhellen und neues Aufwärtspotenzial eröffnen.
Am 20.11.2025 schlossen im Xetra-Handel 15 DAX-Aktien im Plus, während 25 Werte Verluste verzeichneten. Größter DAX Gewinner war Qiagen, die Aktie legte um 2,68 Prozent zu. Dahinter folgten RWE mit +2,53 Prozent und Siemens Energy mit +1,96 Prozent.
Für Anleger ist damit klar: Qiagen führt die Liste der DAX Gewinner an – ein idealer Anlass, die aktuelle Qiagen Prognose sowie die charttechnische Lage genauer zu betrachten.
DAX Gewinner: Qiagen als stärkster Performer
Die Qiagen Aktie (QGEN) erzielte gestern per Xetra-Schluss einen Tagesgewinn von 2,68 Prozent und war damit die stärkste Aktie im DAX 40.
Ein Blick auf den Tageschart zeigt, warum Qiagen aktuell zu den klaren DAX Gewinnern zählt.
Qiagen Prognose – Chartcheck Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Aktie hat im Januar einen Rücksetzer ausgebildet, der über mehrere Monate konsolidiert wurde. Anders als viele andere DAX-Werte blieb der erwartete „April-Downer“ bei Qiagen aus. Stattdessen startete ab Anfang April eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung, die bis Ende Juli anhielt.
Während dieser Phase stabilisierte sich Qiagen mehrfach an der SMA20 (45,29 EUR) und spätestens an der SMA50 (46,00 EUR).
Nach einer Korrektur im September testete die Aktie erneut den Bereich um 50 EUR, woraufhin Anleger Gewinne mitnahmen. In der Folge wurden alle Gewinne seit Ende September abgegeben, bis Anfang November eine Stabilisierung einsetzte.
Positiv hervorzuheben:
Die SMA200 (44,65 EUR) fungierte zuletzt als entscheidender Stabilisator. Beide Rücksetzer – Ende September und Anfang November – fanden hier Käufer.
Gestern erfolgte ein GAP-Up über die SMA200 und die SMA20, was die kurzfristige Qiagen Prognose aufhellt. Wird der gestrige Schlusskurs bestätigt, wäre eine weitere grüne Tageskerze wahrscheinlich. Ein Tagesabschluss über der SMA50 könnte sogar ein neues bullishes Signal liefern.
Kommt es hingegen zu einer roten Tageskerze, dürfte die Aktie zurück in Richtung SMA200 laufen, wo erneut eine Erholung möglich wäre.
Qiagen Prognose – Chartcheck 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart zeigt Qiagen wieder Stärke:
-
Die SMA20 (44,45 EUR) und SMA50 (44,70 EUR) dienten während der letzten Aufwärtsbewegung als solide Unterstützung.
-
Im Oktober wurden diese Linien sowie die SMA200 (46,43 EUR) vorübergehend aufgegeben, jedoch erhielt die Aktie Anfang November neuen Auftrieb.
-
Mit dem gestrigen GAP-Up erfolgte der Rücklauf über SMA20 und SMA50, wodurch der 4h-Chart wieder neutral bis leicht bullishes Momentum zeigt.
Setzt sich die Erholung weiter fort, könnte die Aktie bald die SMA200 im 4h-Chart anlaufen.
Im Falle eines Rücksetzers wären SMA20 und SMA50 solide Unterstützungen. Ein Test des offenen Gaps bei 44,45 EUR wäre ebenfalls möglich.
Übergeordnete Einschätzung & Qiagen Prognose
-
Tageschart: neutral
-
4h-Chart: neutral
-
Tagesprognose: aufwärts
-
Kurzfristige Tendenz: bullishe Erholung mit Potenzial auf SMA50 und SMA200-Test
Wichtige Kursmarken für Qiagen
Widerstände
-
46,00
-
46,43
-
47,96
-
48,58
-
48,68
-
48,77
-
48,81
-
49,32
-
50,89 (GAP)
Unterstützungen
-
45,29
-
44,70
-
44,65
-
44,45 (GAP)
-
44,43
-
44,10
-
43,52
-
42,80
-
42,13 (GAP)
