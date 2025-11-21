DAX Prognose & DAX aktuell – Marktanalyse, Daten & Ausblick

Die Entwicklung des DAX aktuell steht erneut im Mittelpunkt der Marktteilnehmer, nachdem die gestrige US-Sitzung für deutliche Verluste sorgte. Viele Analysten gingen davon aus, dass die Schwäche der Wall Street auch auf Europa übergreifen würde. Zwar eröffneten die europäischen Leitindizes im Kassahandel mit moderaten Rückgängen, doch die Futures drehten bereits früh ins Plus. Besonders stark zeigen sich am Morgen die SUI20-Futures mit einem Anstieg von nahezu 1 %. Der FRA40, ITA40 und UK100 verzeichnen kleinere Gewinne zwischen 0,4 % und 0,6 %.

Im Fokus stehen heute die deutlichen Bewegungen an der Wall Street, umfangreiche Makrodaten aus Europa sowie neue Kommentare führender EZB-Vertreter. EZB-Präsidentin Christine Lagarde kritisierte erneut die mangelnde Reformbereitschaft der EU-Mitgliedsstaaten und betonte, dass das derzeitige Zinsniveau ein deutlich stärkeres Wachstum ermöglichen sollte.

Makrodaten und ihre Bedeutung für die DAX Prognose

Schwache Daten aus Großbritannien

Die Lage im Vereinigten Königreich verschlechtert sich weiter:

Die Einzelhandelsumsätze fielen im Monatsvergleich um –1,1 % (Erwartung: 0 %). Diese Zahlen belasten das europäische Sentiment und fließen unmittelbar in die kurzfristige DAX Prognose ein.

Gemischte PMI-Daten aus der Eurozone

Auch die neuesten PMI-Werte aus Frankreich, Deutschland und der Eurozone liefern ein gemischtes Bild:

Frankreich: Verarbeitendes Gewerbe deutlich im Rückgang: 47,8 Composite-PMI: 49,9 Services stabil über der Expansionsgrenze: 50,8

Deutschland: Composite-PMI und Industrieindex fallen stärker als erwartet, bleiben aber über 50 (52.1 und 52.7) Industrie-PMI enttäuscht: 48,4 (Erwartung: 49,8)

Eurozone insgesamt: Services weiterhin Wachstumstreiber: 53,1 Industrie erneut enttäuschend: 49,7



Diese Daten bestätigen die divergente wirtschaftliche Entwicklung innerhalb Europas – ein Faktor, der für jede kurzfristige und mittelfristige DAX Prognose entscheidend ist.

Technische Analyse – DAX Prognose aus Chartperspektive

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX befindet sich weiterhin in einem starken Abwärtstrend. Nach dem Durchbruch durch die wichtige Widerstandszone um das FIBO-100-Retracement sowie die EMA200 fanden Käufer erst bei 23.000 Punkten Unterstützung – dem wichtigen Zwischentief aus dem Mai.

Technische Indikatoren stützen die Aussicht auf eine kurzfristige Gegenbewegung:

RSI fällt in den überverkauften Bereich ( 38 )

Der Kurs berührt die untere Bollinger-Band-Begrenzung

Beides begünstigt eine technische Erholung im DAX aktuell, bevor der Abwärtstrend erneut getestet wird.

Unternehmensmeldungen – Auswirkungen auf die DAX Prognose

Europäische Rüstungswerte unter Druck

Das jüngste, für die Ukraine ungünstige US-Friedensangebot belastet die europäischen Verteidigungswerte:

RENK (R3NK.DE): –3 %

Hensoldt (HAG.DE): –3 %

Rheinmetall (RHM.DE): –7 %

Tech-Sektor verliert weiter an Dynamik

Die reduzierte Risikobereitschaft und ein nachlassender Glaube an den KI-Boom drücken auf Europas Tech-Aktien:

Infineon (IFX.DE): –4 %

ASML (ASML.NL): –7 %

Siemens (SIE.DE): –8 %

Babcock überzeugt fundamental – verliert dennoch

Babcock, Hersteller von nuklearer und militärischer Ausrüstung, publizierte starke Zahlen mit einem Gewinnanstieg von 27 %. Trotz der positiven Ergebnisse verliert die Aktie aufgrund des schwachen Sentiments über 2 %.

Fazit: DAX aktuell stabilisiert sich – Ausblick bleibt vorsichtig

Trotz der negativen Vorgaben aus den USA zeigt sich der DAX aktuell stabiler als erwartet. Dennoch bleiben die DAX Prognosen vorsichtig, da schwache Makrodaten, nachgebende Industriesektoren und ein belasteter Tech-Bereich weiterhin Druck auf europäische Indizes ausüben. Technisch könnte eine kurzfristige Erholung einsetzen – allerdings innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren