DAX Prognose & DAX aktuell – Marktanalyse, Daten & Ausblick

- Europäischer Markt bleibt bei Eröffnung stabil
- Gemischter PMI für die Eurozone
- Verteidigungsaktien leiden unter ungünstigen Friedensgesprächen
- Europäische Technologiebranche im Rückgang angesichts schwankendem KI-Boom
Die Entwicklung des DAX aktuell steht erneut im Mittelpunkt der Marktteilnehmer, nachdem die gestrige US-Sitzung für deutliche Verluste sorgte. Viele Analysten gingen davon aus, dass die Schwäche der Wall Street auch auf Europa übergreifen würde. Zwar eröffneten die europäischen Leitindizes im Kassahandel mit moderaten Rückgängen, doch die Futures drehten bereits früh ins Plus. Besonders stark zeigen sich am Morgen die SUI20-Futures mit einem Anstieg von nahezu 1 %. Der FRA40, ITA40 und UK100 verzeichnen kleinere Gewinne zwischen 0,4 % und 0,6 %.
Im Fokus stehen heute die deutlichen Bewegungen an der Wall Street, umfangreiche Makrodaten aus Europa sowie neue Kommentare führender EZB-Vertreter. EZB-Präsidentin Christine Lagarde kritisierte erneut die mangelnde Reformbereitschaft der EU-Mitgliedsstaaten und betonte, dass das derzeitige Zinsniveau ein deutlich stärkeres Wachstum ermöglichen sollte.
Makrodaten und ihre Bedeutung für die DAX Prognose
Schwache Daten aus Großbritannien
Die Lage im Vereinigten Königreich verschlechtert sich weiter:
Die Einzelhandelsumsätze fielen im Monatsvergleich um –1,1 % (Erwartung: 0 %). Diese Zahlen belasten das europäische Sentiment und fließen unmittelbar in die kurzfristige DAX Prognose ein.
Gemischte PMI-Daten aus der Eurozone
Auch die neuesten PMI-Werte aus Frankreich, Deutschland und der Eurozone liefern ein gemischtes Bild:
-
Frankreich:
-
Verarbeitendes Gewerbe deutlich im Rückgang: 47,8
-
Composite-PMI: 49,9
-
Services stabil über der Expansionsgrenze: 50,8
-
-
Deutschland:
-
Composite-PMI und Industrieindex fallen stärker als erwartet, bleiben aber über 50 (52.1 und 52.7)
-
Industrie-PMI enttäuscht: 48,4 (Erwartung: 49,8)
-
-
Eurozone insgesamt:
-
Services weiterhin Wachstumstreiber: 53,1
-
Industrie erneut enttäuschend: 49,7
-
Diese Daten bestätigen die divergente wirtschaftliche Entwicklung innerhalb Europas – ein Faktor, der für jede kurzfristige und mittelfristige DAX Prognose entscheidend ist.
Technische Analyse – DAX Prognose aus Chartperspektive
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX befindet sich weiterhin in einem starken Abwärtstrend. Nach dem Durchbruch durch die wichtige Widerstandszone um das FIBO-100-Retracement sowie die EMA200 fanden Käufer erst bei 23.000 Punkten Unterstützung – dem wichtigen Zwischentief aus dem Mai.
Technische Indikatoren stützen die Aussicht auf eine kurzfristige Gegenbewegung:
-
RSI fällt in den überverkauften Bereich (38)
-
Der Kurs berührt die untere Bollinger-Band-Begrenzung
Beides begünstigt eine technische Erholung im DAX aktuell, bevor der Abwärtstrend erneut getestet wird.
Unternehmensmeldungen – Auswirkungen auf die DAX Prognose
Europäische Rüstungswerte unter Druck
Das jüngste, für die Ukraine ungünstige US-Friedensangebot belastet die europäischen Verteidigungswerte:
-
RENK (R3NK.DE): –3 %
-
Hensoldt (HAG.DE): –3 %
-
Rheinmetall (RHM.DE): –7 %
Tech-Sektor verliert weiter an Dynamik
Die reduzierte Risikobereitschaft und ein nachlassender Glaube an den KI-Boom drücken auf Europas Tech-Aktien:
-
Infineon (IFX.DE): –4 %
-
ASML (ASML.NL): –7 %
-
Siemens (SIE.DE): –8 %
Babcock überzeugt fundamental – verliert dennoch
Babcock, Hersteller von nuklearer und militärischer Ausrüstung, publizierte starke Zahlen mit einem Gewinnanstieg von 27 %. Trotz der positiven Ergebnisse verliert die Aktie aufgrund des schwachen Sentiments über 2 %.
Fazit: DAX aktuell stabilisiert sich – Ausblick bleibt vorsichtig
Trotz der negativen Vorgaben aus den USA zeigt sich der DAX aktuell stabiler als erwartet. Dennoch bleiben die DAX Prognosen vorsichtig, da schwache Makrodaten, nachgebende Industriesektoren und ein belasteter Tech-Bereich weiterhin Druck auf europäische Indizes ausüben. Technisch könnte eine kurzfristige Erholung einsetzen – allerdings innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
Big Tech stark im Plus – Nasdaq 100 +2 %
Constellation Energy Aktie steigt – Atomenergie erlebt Comeback
Wall Street erholt sich vor Nvidia-Earnings – Tech-Sektor führt die Rally an
US Börsenstart: Märkte steigen vor Nvidia & FOMC (19.11.2025)
