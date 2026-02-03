Aktie der Woche: SAP Aktie nach Kurssturz wieder im Fokus - Cloud Backlog enttäuscht, Insiderkäufe senden Signal

Die Vorlage der Geschäftszahlen sorgte am Kapitalmarkt für starke Verwerfungen. Zwar kletterte der Nettogewinn auf 7,5 Milliarden Euro und lag damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr – dennoch richtete sich der Blick der Anleger auf das Cloud-Geschäft.

Der entscheidende Punkt: Der Current Cloud Backlog (kurzfristiger Vertragsbestand in der Cloud) stieg währungsbereinigt um 25 %, verfehlte damit aber die eigene Zielvorgabe um einen Prozentpunkt.

Da diese Kennzahl als zentraler Indikator für zukünftige Abo-Umsätze gilt, wertete der Markt dies als Signal für eine nachlassende Wachstumsdynamik – und reagierte entsprechend hart.

► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker: SAP.DE

geschrieben von Jens Klatt

☁️ Cloud & Business AI: Wachstumstreiber – aber mit Fragezeichen

Finanzchef Dominik Asam erklärte die Verzögerungen unter anderem mit der Komplexität großer Vertriebsprojekte im vierten Quartal sowie speziellen Kündigungsregeln bei öffentlichen Auftraggebern, wodurch einige Abschlüsse noch nicht in den offiziellen Bestand eingeflossen seien.

SAP betont gleichzeitig die zunehmende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz: CEO Christian Klein stellte heraus, dass SAP Business AI bereits in zwei Drittel der Cloud-Vertragsabschlüsse im vierten Quartal enthalten war.

Trotzdem blieb am Markt die Sorge, dass sich das Wachstum im Sektor zumindest temporär abkühlen könnte.

🛒 Insiderkäufe: Vorstand kauft SAP Aktie nach dem Crash

Besonders spannend für Anleger: Direkt nach dem Kurssturz setzten mehrere Vorstandsmitglieder ein klares Zeichen – und kauften SAP-Aktien im Rahmen meldepflichtiger Managers’ Transactions.

📌 Die wichtigsten Käufe im Überblick:

Dominik Asam (CFO): Kauf von 6.000 Aktien am 30. Januar 2026 zum Durchschnittskurs von 169,18 Euro (Volumen über 1 Mio. Euro)

Sebastian Steinhäuser: Kauf von 2.009 Aktien am 29. Januar 2026 zu 173,96 Euro

Solche Insiderkäufe werden am Markt häufig als positives Signal interpretiert, weil sie darauf hindeuten können, dass das Management die aktuelle Bewertung für attraktiv hält.

🔮 Ausblick 2026: Was Anleger bei der SAP Aktie jetzt beachten sollten

Das Vertrauen aus dem Management stützt sich auch auf den Blick nach vorn: SAP plant, den Produktumsatz 2026 währungsbereinigt um 12 bis 13 % zu steigern.

Für die weitere Kursentwicklung bleibt entscheidend:

ob SAP die Cloud-Dynamik wieder beschleunigen kann

wie stark Business AI als Wachstumstreiber greift

ob der Markt die Bewertung nach dem Kurssturz neu einpreist

Mögliche Trading Idee: Long SAP🎯

Setup (Aktien Trading):

Möglicher Trade: Long ( Kaufen ) SAP bei Bruch über 180 Euro

Möglicher Stop Loss: 162 Euro

Möglicher Take Profit 1/2: 200 Euro / 215 Euro

Die Kursmarken wurden mittels Price-Action-Analyse identifiziert und bieten ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für kurzfristig orientierte Trader.

🧠 Fazit: SAP Aktie als Aktie des Tages – Chance oder Warnsignal?

Die SAP Aktie ist aktuell eine echte Aktie des Tages: starke Zahlen beim Gewinn treffen auf Enttäuschung beim Cloud Backlog – und führen zu massiver Volatilität. Gleichzeitig sprechen die Insiderkäufe aus dem Vorstand dafür, dass das Management den Kursrutsch als Übertreibung sehen könnte.

👉 Für Anleger bedeutet das: Wer die SAP Aktie beobachtet, sollte Cloud-Kennzahlen und die weitere AI-Strategie genau verfolgen. Kurzfristig bleibt die Aktie schwankungsanfällig – langfristig könnten sich nach starken Überreaktionen jedoch Chancen ergeben.

SAP Aktie Chart (D1) Chartanalyse

​​​​​​​

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

