🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Gold Analyse – Wochenausblick KW 10/2026

KEY TAKEAWAYS

Gold hat in den letzten Handelstagen die Erholung fortgesetzt. Aus dem Tageschart kann gut herausgelesen werden, dass sich das Edelmetall über der SMA20 (aktuell bei 5.016,3 US-Dollar) festgesetzt hat und zum Wochenschluss einen veritablen Abstand zu dieser Durchschnittslinie abbilden konnte. Das Tageschart kann damit weiter als bullisch interpretiert werden.

Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte sich die Erholungsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 5.440/50 US-Dollar und dann das Allzeithoch sein. Über dem Allzeithoch könnte Gold unsere nächsten Anlaufziele bei 5.650/60 US-Dollar bzw. bei 5.725/30 US-Dollar anlaufen.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 28.02.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Gold Analyse – Rückblick KW 09/2026 (23.02. – 27.02.2026)

Der Goldpreis startete am Montagmorgen bei 5.145,3 USD in die Handelswoche und lag damit 151,20 USD unter dem Vorwochenwert, jedoch 49,00 USD über dem Wochenschluss der Vorwoche.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zu Wochenbeginn zeigte sich Gold zunächst fest und konnte ansteigen. Nach zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen am Dienstag etablierte sich eine ausgeprägte Seitwärtsphase. Erst am Freitagnachmittag löste der Goldpreis diese Konsolidierung dynamisch nach oben auf.

Wochenschluss: 5.262,5 USD

Ausbruch über 5.250 USD

Viertes Wochenplus in Folge, stolze 3,45% plus

Siebter Wochengewinn im laufenden Jahr

Handelsrange unter Vorwochenniveau und unter Jahresdurchschnitt

Sowohl Wochenhoch als auch Wochentief lagen über den Vorwochenwerten – ein klar positives Signal für den mittelfristigen Trend. Unser Wochenausblick der Vorwoche ging mit der Grundaussage der fortsetzenden Erholung voll auf. Das Anlaufziel wurde erreicht und sogar deutlich überschritten.

Gold Performance: Woche, Monat , Jahr

📊 Goldpreis – Wichtige Widerstände & Unterstützungen

🔼 Widerstände

5.315,6 USD

5.449,8 USD

5.595,6 USD

5.655,0 USD

🔽 Unterstützungen

5.205,1 USD

5.191,1 USD

5.187,8 USD

5.104,5 USD

5.016,3 USD

4.986,7 USD

4.792,5 USD

4.654,1 USD

4.401,0 USD

📈 Gold Analyse – Chartcheck Daily & 4H

🟢 Gold Prognose im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Goldpreis aktuell notiert klar über der SMA20 (5.016,3 USD) und konnte zum Wochenschluss einen deutlichen Abstand aufbauen. Das Chartbild bleibt damit technisch bullisch.

Bullisches Szenario:

Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt.

Mögliche Kursziele:

5.440/5.450 USD

Allzeithoch

5.650/5.660 USD

5.725/5.730 USD

Bearishes Szenario:

Rücksetzer bis zur SMA20 wären technisch gesund.

Ein Bruch dieser Durchschnittslinie würde das 23,6 %-Retracement bzw. die SMA50 (4.792,5 USD) aktivieren.

Bewertung Tageschart: bullisch

🟢 Gold Aktuell im 4H-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Zeitfenster zeigte sich zuletzt eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung entlang der SMA20 (5.187,8 USD). Diese Linie fungierte mehrfach als belastbare Unterstützung.

Erst zum Wochenschluss erfolgte der dynamische Ausbruch nach oben.

Entscheidende Marken:

SMA20 (5.187,8 USD)

SMA50 (5.104,5 USD)

SMA200 (4.968,7 USD)

Solange der Goldpreis oberhalb der SMA20 bleibt, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung Allzeithoch wahrscheinlich.

Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 würde das kurzfristige Chartbild eintrüben.

Bewertung 4H-Chart: bullisch

🧭 Gold Prognose für die neue Woche

Übergeordnete Tendenz:

Seitwärts / Aufwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

🚀 Trading-Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich Gold über 5.262,5 USD stabilisieren, sind folgende Ziele aktiv:

5.266 → 5.283 → 5.299 → 5.315 → 5.331 → 5.350 → 5.371 → 5.390 USD

Oberhalb von 5.390 USD würde sich weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Fällt der Goldpreis unter 5.262,5 USD zurück, könnten folgende Unterstützungen angesteuert werden:

5.258 → 5.244 → 5.226 → 5.206 → 5.191 USD

Unterhalb von 5.191 USD rücken folgende Marken in den Fokus:

5.184 → 5.172 → 5.157 → 5.144 → 5.130 → 5.117 USD

Ein Bruch der SMA50 würde die kurzfristige Gold Prognose klar eintrüben.

🏁 Fazit: Goldpreis aktuell mit bullischer Grundstruktur

Der Goldpreis aktuell bleibt technisch positiv (bullisch), solange die SMA20 im Tageschart verteidigt wird. Die Wahrscheinlichkeit spricht aktuell leicht für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung Allzeithoch.

Erst unterhalb der SMA20 und insbesondere unter der SMA50 würde sich die kurzfristige Gold Prognose deutlich verschlechtern.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel

Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:

Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr

Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen

Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



Empfehlung für Einsteiger: Nutze unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen.

❓ FAQ – Gold Aktuell, Goldpreis & Gold Prognose

Was ist der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis aktuell liegt zum Wochenschluss der KW 09/2026 bei 5.262,5 US-Dollar.

Gold konnte damit die Marke von 5.250 USD zurückerobern und schloss die vierte Woche in Folge im Plus.

Wie lautet die Gold Prognose für KW 10/2026?

Die Gold Prognose für KW 10/2026 ist eher bullisch.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Übergeordnete Tendenz: seitwärts bis aufwärts

Solange der Goldpreis per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt das positive Szenario aktiv.

Welche Marken sind beim Goldpreis jetzt entscheidend?

Wichtige Widerstände:

5.315 USD

5.449 USD

5.595 USD

Wichtige Unterstützungen:

5.205 USD

5.191 USD

5.104 USD (SMA50)

4.968 USD (SMA200)

Diese Marken sind kurzfristig entscheidend für die weitere Goldpreis-Entwicklung.

Ist der Goldpreis aktuell bullisch oder bärisch?

Der Goldpreis ist aktuell technisch bullisch einzustufen.

Begründung:

Notierung oberhalb der SMA20 im Tageschart

Mehrere Wochengewinne in Folge

Stabilisierung oberhalb wichtiger Unterstützungen

Erst ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 würde das Chartbild eintrüben.

Wie hoch kann der Goldpreis kurzfristig steigen?

Im bullischen Szenario liegen die nächsten Kursziele bei:

5.440–5.450 USD

Allzeithoch

5.650–5.660 USD

5.725–5.730 USD

Ein Ausbruch über das Allzeithoch könnte weiteres Momentum freisetzen.

Was spricht aktuell gegen weiter steigende Goldpreise?

Folgende Faktoren könnten die Gold Prognose belasten:

Bruch der SMA20 im Tageschart

Rückfall unter 5.191 USD

Dynamischer Abverkauf unter die SMA50

In diesem Fall würde sich der kurzfristige Fokus wieder auf die Unterseite verschieben.

Warum steigt der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis profitiert derzeit von:

Technischer Stärke im Chartbild

Stabilisierung über wichtigen Durchschnittslinien

Fortgesetzter Aufwärtsstruktur im mittelfristigen Trend

Das vierte Wochenplus in Folge unterstreicht die positive Marktstruktur.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Gold zu kaufen?

Ob ein Einstieg sinnvoll ist, hängt vom individuellen Trading-Ansatz ab:

Trendfolger bevorzugen Long-Positionen oberhalb der SMA20.

Konservative Anleger warten Rücksetzer an Unterstützungen ab.

Short-Trader werden erst unterhalb klarer Unterstützungsbrüche aktiv.

Eine klare Risikostrategie ist entscheidend.

Wie entwickelt sich der Goldpreis 2026 insgesamt?

Bisher zeigt sich der Goldpreis 2026 robust mit sieben Wochengewinnen im laufenden Jahr.

Solange wichtige technische Unterstützungen halten, bleibt die übergeordnete Gold Prognose konstruktiv.