Commerzbank Aktie im Fokus: Kursexplosion nach Q2-Zahlen & Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze Starke Quartalszahlen

Aktionärsfreundliche Maßnahmen

Bullisches Chartbild

Die Commerzbank Aktie steht als Aktie im Fokus bei Anlegern hoch im Kurs. Nach der Vorlage der Zahlen für das 2. Quartal hat die Bank ihre ambitionierten Jahresziele vollumfänglich bestätigt. ► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK 📰 Aktien News: 3 Key Takeaways Starke Quartalszahlen: Die Commerzbank verdoppelte ihren Q2-Nettogewinn beinahe auf 898 Mio. EUR (+94 %), schlug die Analystenerwartungen klar und bestätigte ihr Jahresziel von mindestens 3,4 Mrd. EUR.

Die Commerzbank verdoppelte ihren Q2-Nettogewinn beinahe auf 898 Mio. EUR (+94 %), schlug die Analystenerwartungen klar und bestätigte ihr Jahresziel von mindestens 3,4 Mrd. EUR. Aktionärsfreundliche Maßnahmen: Hohes Kurspotenzial sichert die Bank durch geplante Aktienrückkäufe von bis zu 1,2 Mrd. EUR sowie eine attraktive Dividendenrendite (Prognose 2026: 4,03 %) ab.

Hohes Kurspotenzial sichert die Bank durch geplante Aktienrückkäufe von bis zu 1,2 Mrd. EUR sowie eine attraktive Dividendenrendite (Prognose 2026: 4,03 %) ab. Bullisches Chartbild: Die Aktie befindet sich oberhalb von SMA20 und SMA50 in einem intakten Aufwärtstrend – hält die Unterstützung im Bereich von 38,50 bis 39,50 EUR, sind neue Jahreshochs in Richtung der 57,78-EUR-Marke greifbar. Fundamentaldaten der Commerzbank Aktie Kennzahl Wert Aktueller Preis 39,59 EUR Marktkapitalisierung 44,64 Mrd. EUR Umsatz 2025 24,67 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2025) 6,11 % KGV 2026* 12,52 4-Wochen-Performance +12,54 % Bewertung leicht unterbewertet Div. Rendite 2026* 4,03 % Branche Banken * Prognose Parkettgeflüster: Starke Quartalszahlen stützen die Commerzbank Aktie Der Nettogewinn der Commerzbank stieg im 2. Quartal 2026 um beeindruckende 94 Prozent auf 898 Mio. EUR. Die Bank hat ihren Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum damit fast verdoppelt. Dieser Sprung ist unter anderem auf greifende Restrukturierungsmaßnahmen zurückzuführen, die das Ergebnis im Vorjahr noch mit 493 Mio. EUR belastet hatten. Die Konsensschätzung der Analysten von 845 Mio. EUR wurde spielend übertroffen. Auch operativ zeigt die Commerzbank Aktie ihre Stärke: Operativer Gewinn: +17 % auf 1,27 Mrd. EUR (besser als erwartet).

+17 % auf 1,27 Mrd. EUR (besser als erwartet). Erträge: +9,3 % auf 3,3 Mrd. EUR.

+9,3 % auf 3,3 Mrd. EUR. Zins- und Provisionsüberschuss: Der Zinsüberschuss blieb stabil, während die Provisionserträge um 7 % kletterten. Ausblick & Aktienrückkäufe Für das Gesamtjahr geht die Commerzbank weiterhin von einem Gewinn von mindestens 3,4 Mrd. EUR aus (Vorjahr: 2,6 Mrd. EUR). Allein im ersten Halbjahr wurden bereits 1,8 Mrd. EUR erzielt. Die Eigenkapitalrendite soll von 8,7 % im Vorjahr auf 12 % steigen. Um die Unabhängigkeit der Bank zu sichern und den Wert für Aktionäre zu steigern, plant das Management weitere Rückkäufe eigener Aktien im Umfang von bis zu 1,2 Mrd. EUR. Chartcheck: Commerzbank Aktie im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach dem Jahrestief im März nutzten Anleger das günstige Niveau für Einstiege. Anfang April gelang der Commerzbank Aktie ein Gap-Up über die SMA200 (aktuell bei 35,17 EUR), die den Kurs zuvor deckelte. [ 40,00+ EUR ] - Aktuelles Hoch / / <-- Ausbruch über SMA20 [ SMA20: 38,46 EUR ] - Erste dynamische Stütze / [ SMA50: 37,91 EUR ] - Wichtiger Hauptsupport / [ SMA200: 35,17 EUR ] - Basis-Trendlinie Im weiteren Verlauf kletterte das Wertpapier entlang der SMA20 (aktuell bei 38,46 EUR) nach oben. Fällt dieser Support, bietet die SMA50 (aktuell bei 37,91 EUR) eine verlässliche Auffanglinie. Anfang August schob sich der Kurs erneut über die SMA20 und stieß bis knapp über die 40-EUR-Marke vor, bevor eine leichte dreitägige Konsolidierung einsetzte. Bullisches Szenario: Solange die Aktie über der SMA20 notiert, bleibt der Weg nach oben frei. Übergeordnete Anlaufziele liegen bei 57,78 EUR und 63,53 EUR .

Solange die Aktie über der SMA20 notiert, bleibt der Weg nach oben frei. Übergeordnete Anlaufziele liegen bei und . Bärisches Szenario: Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs unter der SMA50 würde das Chartbild eintrüben und weitere Gewinnmitnahmen in Richtung der SMA200 auslösen. Bricht auch die SMA200, droht ein erneuter Test des Jahrestiefs. Prognose Tageschart (12–18 Monate) Einschätzung: Bullisch / Seitwärts-Aufwärts

Bullisch / Seitwärts-Aufwärts Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

55 % Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 % YouTube Trading Videos Chartcheck: Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auf mittelfristige Sicht zeigt die Commerzbank Aktie einen moderaten, aber stabilen Aufwärtstrend im Bereich der SMA20 (aktuell bei 39,50 EUR) und SMA50 (aktuell bei 38,65 EUR). Rücksetzer wurden von Marktteilnehmern konsequent als Kaufgelegenheit genutzt. Im Juli drückten Gewinnmitnahmen den Kurs bis an die SMA200 (aktuell bei 37,62 EUR). Dort stabilisierte sich das Papier und stieg nach einer Konsolidierungsphase wieder über die SMA20, die aktuell als verlässlicher Halt dient. Prognose 4h-Chart (Kurzfristig, 3 Monate) Einschätzung: Bullisch

Bullisch Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

60 % Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 % Wichtige Pivot-Punkte der Commerzbank Aktie Widerstände (Oberseite) 40,11 EUR

44,20 EUR

45,61 EUR

57,78 EUR

63,53 EUR Unterstützungen (Unterseite) 39,75 EUR

39,55 EUR

39,50 EUR (SMA20 / 4h)

38,65 EUR (SMA50 / 4h)

38,46 EUR (SMA20 / Tag)

38,32 EUR

37,91 EUR (SMA50 / Tag)

37,69 EUR (GAP)

37,62 EUR (SMA200 / 4h)

35,17 EUR (SMA200 / Tag)

31,10 EUR (GAP)

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Jens Chrzanowski Deutschland Chef von XTB Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Finanzwelt gehört Jens Chrzanowski zu den anerkannten Experten im Bereich Wertpapiere, Börse, Kapitalmarkt, CFD und Investment. Zum Experten

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