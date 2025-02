AKTIEN MARATHON: Continental🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON: Continental

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ Continental WKN: 543900¬†| ISIN: DE0005439004¬†| Ticker: CON

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die Continental Aktie

Die Aktie ist in den ersten Monaten des Jahres 2024 deutlich gefallen, konnte sich mittlerweile stabilisieren und erholen. √úbergeordnet hat sich das Wertpapier in den letzten Jahren aber schlecht entwickelt. Vom Hoch 2019 trennen die Aktie aktuell 80 EUR. Die Wertentwicklung der Aktie ist auch Ausdruck der schwierigen Rahmenbedingungen und der Marktver√§nderungen in der Automobilindustrie. Continental als Zulieferer ist von den disruptiven Ver√§nderungen der Automobilwirtschaft direkt betroffen. Der Umstieg auf die E-Mobilit√§t, neue Technologien wie Vernetzung und autonomes Fahren stellen gro√üe Herausforderungen dar. Auch f√ľr Continental bedeutet diese Ver√§nderung zun√§chst einmal massives Investment in Forschung und Entwicklung.

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Das Wochenchart zeigt sehr deutlich, dass die Aktie in den letzten Jahren nicht weitergekommen ist. Nach dem R√ľcksetzer Mitte 2021 hat das Papier gut 12 Monate zur√ľckgesetzt, konnte eine Stabilisierung und moderate Erholung abgebildet werden. Erst Anfang 2023 hat das Papier Stabilit√§t gefunden und ist bis Mitte M√§rz seitw√§rts gelaufen. Es folgte eine weitere Schw√§chephase. die Notierungen erreichten aber nicht mehr das Tief von Oktober 2022, sondern drehten schon vorher wieder in Richtung Norden. Seit September 2024 kann sich die Aktie moderat, aber unspektakul√§r aufw√§rtsschieben. Im Wochenchart sind aber die kleinen Wochenkerzen gut erkennbar; es herrscht zwar Kaufinteresse, das aber einen √ľberschaubaren Charakter hat.

Die Aktie konnte sich im Rahmen der Seitw√§rtsbewegung im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 64,34 EUR) / SMA50 (aktuell bei 61,58 EUR) weiterschieben. Es ging √ľber einen l√§ngeren Zeitraum weder gro√ü √ľber, noch unter diese Linien. Im Zuge der Schw√§che im September 2024 konnte sich das Wertpapier im Dunstkreis der SMA20 festsetzen, aber erst im November √ľber diese Linie als auch nachfolgend √ľber die SMA50 schieben. √úber diesen beiden Linien hat sich der Anteilsschein auf Wochenbasis etabliert.

 

Solange die Aktie per Wochenschluss √ľber der SMA20 notiert, solange ist es denkbar, dass sich weitere Aufw√§rtsimpulse einstellen, die bis an die SMA200 (aktuell bei 73,14 EUR) gehen k√∂nnten. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so bleibt abzuwarten, ob es die Aktie es schafft, sich per Wochenschluss nicht nur √ľber diese Linie zu schieben, sondern auch festzusetzen. Je dynamischer das √úberqueren dieser Linie abgebildet werden kann, desto belastbarer k√∂nnte die Aufw√§rtsbewegung interpretiert werden. Wesentlich ist, dass sich die Aktie rasch von der SMA200 in Richtung Norden l√∂sen kann. Werden diese Kursmuster abgebildet, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der 79,10 EUR, der 89,10 EUR und √ľbergeordnet in Richtung der 99,78 EUR gehen.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Sollte dieser Support per Wochenschluss nicht halten, so k√∂nnte die SMA50 darunter noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Das Wochenchart w√ľrde sich verbindlich eintr√ľben, wenn sich das Wertpapier wieder unter der SMA50 etabliert.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: neutral

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie konnte direkt zu Jahresbeginn 20224 das Jahreshoch formatieren (78,38 EUR). Das Wertpapier gab zun√§chst nach, versuchte im Februar erneut an das Hoch zu laufen, schaffte es trotz vielf√§ltiger Versuche nicht. In der Konsequenz stellten sich deutliche R√ľcksetzer ein, die einen kontinuierlichen Charakter hatten. Dem Wertpapier gelang es im Mai eine Stabilisierung abzubilden, die aber von weiterer Schw√§che gefolgt wurde. Das Wertpapier konnte sich erst im Juli bei 51,60 EUR stabilisieren und nachfolgend praktisch direkt eine dynamische Entlastungsbewegung √ľber die 60 EUR-Marke abzubilden, diese Bewegung wurde nachfolgend aber wieder abverkauft. Die Aktie setzt knapp unter das Juli Tief zur√ľck und markierte bei 51,44 EUR ein weiteres Tief. Von hier aus lief die Aktie aufw√§rts an und √ľber die 60 EUR-Marke, gab diese Marke aber wieder auf. Es ging dynamisch an das Jahrestief (51,02 EUR). Die Verluste wurden nachfolgend im Zuge der Aufw√§rtsbewegung direkt wieder zur√ľckgekauft, die 60 EUR-Marke wurde im Rahmen der Erholung wieder knapp √ľberwunden. Im Oktober gelang es dem Wertpapier erneut √ľber die 60 EUR-Marke zu laufen, sie hat es aber erneut nicht vermocht, sich √ľber dieser Marke festzusetzen. Nachfolgend br√∂ckelten die Notierungen wieder ab. Mit einem GAP up ging im November direkt √ľber die 60 EUR-Marke, √ľber der sich der Anteilsschein nach einigen M√ľhen auch etablieren konnte. Im Tageschart ist erkennbar, das sich die Aktie weiter aufw√§rtsschieben konnte. Die R√ľcksetzer, die sich Handelsverlauf eingestellt haben, wurden vergleichsweise schnell wieder zur√ľckgekauft. Aktuell notiert die Aktie im Bereich der 70 EUR.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie in der ersten Erholungsbewegung im Juli direkt an die SMA50 (aktuell bei 66,83 EUR) schieben konnte, es aber nicht geschafft hat, sich auch √ľber dieser Durchschnittslinie zu etablieren. Es ging nachfolgend wieder unter die SMA20 (aktuell bei 68,19 EUR), die aber im Zuge der zweiten Erholungsbewegung im August wieder √ľberschritten werden konnte. Sowohl die SMA20 als auch die SMA50 wurden immer wieder aufgegeben und nachfolgend wieder zur√ľckgewonnen. Erst mit √úberwinden der SMA200 (aktuell bei 60,73 EUR) konnte sich das Papier √ľbergeordnet im Dunstkreis der SMA20 aufw√§rtsschieben. Es ging Anfang Februar zwar noch einmal unter die SMA20, die Aktie hat es aber geschafft, sich im Bereich der SMA50 zu stabilisieren und nachfolgend zu erholen und wieder √ľber diese Durchschnittslinie zu laufen.

Damit hat sich das Tageschart aufgehellt. Wesentlich wird sein, dass sich das Papier √ľber der SMA20 festsetzen kann. Die w√ľrde es der Aktie erm√∂glichen weiter aufw√§rtszulaufen, auch wenn die Tageskerzen nur einen √ľberschaubaren Charakter haben. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnte die Anlaufziele erreicht werden, die in der Wochenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.¬†

R√ľcksetzer bis in den Bereich der SMA20 w√§ren als unkritisch zu interpretieren, solange sich die Aktie im Dunstkreis dieser Linie wieder erholen kann. H√§lt dieser Support per Tagesschluss aber nicht, so k√∂nnte sich die Schw√§che noch bis in den Bereich der¬†SMA50 ausdehnen. Wird diese Linie angelaufen, so sollte das Papier sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden.¬†

Sollten sich in den kommenden Handelstagen R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst an die SMA20 gehen. H√§lt dieser Support per Tagesschluss nicht, so k√∂nnte darunter die SMA200 noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bullisch

Continental Unternehmensprofil:

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste f√ľr die nachhaltige und vernetzte Mobilit√§t der Menschen und der G√ľter. Das Technologieunternehmen bietet intelligente und effiziente L√∂sungen f√ľr Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport an. Zukunftsweisenden Technologien wie das automatisierten und autonomen Fahrens, der Elektrifizierung, smartem Infotainment oder der ganzheitlichen Vernetzung werden die Mobilit√§t der Zukunft ver√§ndern.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Die Mehrheit der Anteile befinden sich im Free-Flow, also im Streubesitz. Größter Anteilseigner ist die IHO Gruppe Herzogenaurach.

Wichtige Bewertungskennzahlen f√ľr des Continental Konzerns 2019 - 2023*¬†

Die Umsatzentwicklung ist insgesamt unbefriedigend. Im Betrachtungszeitraum haben die Umsätze bis 2019 nachgegeben und sind in den Jahren 2022/2023 wieder gestiegen. Der Gesamtumsatz 2023 liegt aber gut 3,3 Mrd. EUR unter dem 20219.

Das Eigenkapital lag bei 2019 noch knapp bei 16 Mrd. EUR, konnte sich nach dem R√ľckgang bis 2021 wieder leicht erholen. Auch diese Kennziffer liegt unter dem des Jahres 2019.

 

Die Entwicklung des operativen Ergebnisses ist betr√ľblich. 2023 lag dieses mehr als die H√§lfte unter dem Wert von 2019.

Die letzten f√ľnf Jahre waren von einer diskontinuierlichen Entwicklung gekennzeichnet. Jahre mit einer guten Entwicklung wurden gefolgt von Jahren mit unbefriedigenden Ergebnissen.

 

Das wesentlichen Kennzahlen 2019 bis 2023 lauten:

W√ľrdigung der Kennzahlen 2019 - 2023

Der Konzern hat auf der einen Seite das Eigenkapital in den letzten drei Jahren etwas erh√∂hen k√∂nnen, gleichzeitig wurde das Fremdkapital etwas zur√ľckgefahren. Gegen√ľber 2019 wurden gut 3 Mrd. EUR an Schulden abgebaut. Die Zahl der Mitarbeitenden wurden in den letzten Jahren deutlich verringert. Gegen√ľber 2019 besch√§ftigt das Unternehmen heute gut 40.000 Menschen weniger. Die Dividendenrendite bewegt sich im Betrachtungszeitraum immer unter 3 Prozent. Die Aktie ist mit einem aktuelle KGV von 13,3 aktuell nicht zu teuer.

Einschätzung Perspektive 2024 - 2028

Die Planumsätze sollen sich bis 2028 um gut 10 Prozent erhöhen, die Dividende bis dahin mehr als verdoppeln. Der Gewinn je Aktie wird sich 2028 verglichen mit dem Wert 2024 allerdings nicht wesentlich verändern.

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist die Continental Aktie,¬†auf Basis der Fundamentaldaten, aktuell ein Engagement, dass maximale stabile Ertr√§ge erwarten l√§sst. Das Papier ist aktuell nicht zu teuer, es muss aber bei einem Engagement in Betracht gezogen werden, dass sich der Konzern in einen anspruchsvollen Marktumfeld befindet. Zu w√ľrdigen ist, dass Continental in Zukunftsbranchen investiert hat, die einen langfristigen Ertrag bringen k√∂nnten. Die Aktie ist, unserer Meinung nach, aktuell ein Wertpapier, das insbesondere f√ľr konservative Anleger mit einer langfristigen Ausrichtung geeignet sein k√∂nnte, wobei die Aktie, je nach Ausrichtung, eher eine untergewichtet Depotbeimischung sein k√∂nnte.

 

