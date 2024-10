Aktien von Containerschifffahrtsunternehmen legen angesichts der weltweiten Stimmungsaufhellung zu 📈Maersk steigt um 4 %

Die heute von der PBoC auf einer Konferenz in Peking angekĂŒndigten „Konjunkturmaßnahmen“ verbessern die Stimmung bei zyklischen Vermögenswerten wie Containerschifffahrtsaktien wie Maersk (MAERSKB.DK), Hapag-Lloyd (HLAG.DE), ZIM (ZIM.US) und Betreibern von Massengutfrachtern wie Star Bulk Carriers (SBLK.US), die vorbörslich in den USA um fast 4 % zulegten. Die Verbesserung der Stimmung in Bezug auf die zweitgrĂ¶ĂŸte Volkswirtschaft der Welt treibt einige „schlafende“ Vermögenswerte an. Heute können wir auch einen Anstieg von Brent Crude (OIL) und Industriemetallen wie Kupfer, Aluminium und Zink beobachten. Auch Bergbauunternehmen wie Antafogasta (ANTO.UK) , Rio Tinto (RIO.UK) und Anglo-American (AAL.UK) verzeichnen heute einen Anstieg und dominieren den britischen FTSE-Index.

Die People's Bank of China kĂŒndigte Zinssenkungen und mehrere Maßnahmen an, die auf Verbraucher und den Aktienmarkt ausgerichtet sind, und sendete damit ein Signal an die Geldverwalter der Welt, dass China entschlossen ist Auch die angekĂŒndigte aggressive Lockerung der Geldpolitik durch Zinssenkungen der US-Notenbank und der EuropĂ€ischen Zentralbank verbesserte die Stimmung bei den Aktien prozyklischer Schifffahrtsunternehmen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Transportpreise fĂŒr Standard-40-Fuß-Container sind gesunken, doch der Transportsektor hat darauf nicht reagiert, da die niedrigeren Preise vor allem durch niedrigere Ölpreise und nachlassende geopolitische Spannungen beeinflusst wurden. In diesem Jahr wurde die WCI-Rallye nicht durch eine steigende Nachfrage angetrieben, sondern durch solide Bedingungen in den entwickelten Volkswirtschaften und Risikofaktoren. Quelle: Drewry MAERSKB.DK Der Aktienkurs von Maersk steigt heute ĂŒber EMA200 und liegt bei 11284 DKK. Die nĂ€chste wichtige Widerstandszone liegt jetzt bei 12607 DKK, bei 61,8 Fibonacci-Retracement der AufwĂ€rtswelle seit 2020. Quelle: xStation5 von XTB

