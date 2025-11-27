Alibaba Aktie: Cloud-Boom & KI-Schub – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? 🛒

Das Wichtigste in Kürze Cloud-Computing wächst rasant – KI treibt Umsätze

Massive KI-Investitionen sichern Wettbewerbsposition

Kerngeschäft E-Commerce weiter stark – trotz Investitionsdruck

Die Alibaba Aktie sorgt erneut für positive Schlagzeilen: Stärker als erwartete Quartalszahlen, ein massives Wachstum im Cloud-Geschäft und hohe Investitionen in künstliche Intelligenz lassen Anleger aufhorchen. Trotz sinkender Rentabilität blickt der Markt optimistisch auf die strategische Neuausrichtung – besonders im Bereich Cloud-Computing und E-Commerce.

Doch lohnt es sich jetzt wirklich, Aktien zu kaufen? Ein Blick auf die Details liefert Klarheit. ► Alibaba WKN: A117ME | ISIN: US01609W1027 | Ticker: BABA.US geschrieben von Jens Klatt 🚀 Key Takeaways ☁️ 1. Cloud-Computing wächst rasant – KI treibt Umsätze Alibabas Cloud-Segment ist der größte Lichtblick: +34 % Umsatzwachstum auf 39,8 Mrd. Yuan

Erwartungen (37,9 Mrd. Yuan) deutlich übertroffen

Quartal in Folge dreistelliges Wachstum bei KI-Produkten

EBITA im Cloud-Bereich: +35 % CEO Eddie Wu betont: „Wir können kaum so schnell Server bereitstellen, wie die Nachfrage steigt.“ 🤖 2. Massive KI-Investitionen sichern Wettbewerbsposition Alibaba verstärkt seinen KI-Fokus enorm: Ursprünglich geplante 380 Mrd. Yuan KI-Investitionen „zu niedrig angesetzt“

120 Mrd. Yuan KI- & Cloud-Infrastruktur in den letzten vier Quartalen

Qwen-App (Chinas Antwort auf ChatGPT): 10 Mio. Downloads in einer Woche

Alibaba etabliert sich damit als einer der führenden KI-Anbieter Chinas. 🛍️ 3. Kerngeschäft E-Commerce weiter stark – trotz Investitionsdruck Auch der Handel bleibt ein Wachstumsbaustein: Chinesischer E-Commerce-Umsatz: +16 % auf 132,6 Mrd. Yuan

Quick-Commerce wächst sogar +60 % (vs. +12 % im Vorquartal)

Stark steigende Nutzerzahlen auf Taobao

EBITA-Konzernrückgang (–78 %) vor allem wegen massiver Investitionen Der Markt bewertet dies überraschend positiv – Wachstum geht klar vor kurzfristiger Profitabilität. 📌 Fazit: Alibaba Aktie – jetzt Aktien kaufen? Die Alibaba Aktie steht an einem spannenden Wendepunkt. Während die kurzfristige Profitabilität sinkt, zeigt das Unternehmen beeindruckendes Wachstum in gleich zwei Zukunftsmärkten: Cloud-Computing und künstliche Intelligenz. 👉 Pro Argumente für Anleger: Cloud-Sparte wächst rasant dank KI

Starker E-Commerce, besonders Quick-Commerce

Führende Rolle in Chinas KI-Landschaft

Nachfrage stärker als Serverkapazität

Markt reagiert positiv trotz Druck auf Gewinne 👉 Risiken: Sinkende Rentabilität durch hohe Investitionen

Starker Wettbewerb (z. B. Tencent, Pinduoduo)

Regulatorische Unsicherheit in China Fazit:

Für Anleger, die langfristig auf KI, Cloud und E-Commerce setzen wollen, bietet die Alibaba Aktie aktuell eine attraktive Gelegenheit, antizyklisch Aktien zu kaufen. Kurzfristige Schwankungen sind jedoch wahrscheinlich – ideal für strategisch denkende Investoren. Alibaba Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren ❓ FAQ zur Alibaba Aktie FAQ 1: Warum ist die Alibaba Aktie gestiegen? Die Alibaba Aktie stieg, weil das Unternehmen ein starkes Cloud-Wachstum von +34 %, hohe KI-Nachfrage und ein deutliches Umsatzplus im E-Commerce meldete. FAQ 2: Sollte man jetzt Alibaba Aktien kaufen? Für langfristige Anleger könnte die Alibaba Aktie attraktiv sein, da Cloud, KI und E-Commerce starke Wachstumstreiber sind. Kurzfristig bestehen jedoch Risiken durch Regulierung und sinkende Margen. FAQ 3: Wie waren die aktuellen Alibaba Quartalszahlen? • Cloud-Umsatz: 39,8 Mrd. Yuan (+34 %)

• E-Commerce China: +16 %

• Quick-Commerce: +60 %

• 120 Mrd. Yuan KI-Investitionen in 4 Quartalen

• EBITA gesamt rückläufig aufgrund hoher Investitionen FAQ 4: Welche Rolle spielt KI bei Alibaba? KI ist zentraler Wachstumstreiber:

Alibaba investiert massiv in KI-Modelle, Cloud-Kapazitäten und Apps wie Qwen, die in einer Woche 10 Mio. Downloads erreichten. FAQ 5: Welche Risiken hat die Alibaba Aktie? • Regulatorische Eingriffe in China

• Starker Wettbewerb, z. B. Pinduoduo, Tencent

• Sinkende Rentabilität durch hohe Investitionen

• Unsicherheit im geopolitischen Umfeld FAQ 6: Wie ist der Ausblick für die Alibaba Aktie? Langfristig positiv durch KI- & Cloud-Wachstum, starke Nutzerzahlen und hohe Marktposition. Kurzfristig wird der Kurs durch Margendruck & China-Risiken beeinflusst.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.