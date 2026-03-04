TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURUSD (04.03.2026)

Im aktuellen Forex Trading rückt das Währungspaar EURUSD wieder stärker in den Fokus. Nach einer kurzfristigen Korrektur hat der Kurs eine wichtige Unterstützung getestet und zeigt nun Anzeichen einer Stabilisierung. Daraus ergibt sich eine interessante Trading Idee für Trader, die auf eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends setzen.

Die langfristige Marktstimmung für EURUSD bleibt seit Anfang 2025 bullisch. Solange zentrale Unterstützungen halten, könnte sich der Aufwärtstrend weiter fortsetzen.

► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD

🔎 Drei Key Takeaways zur Trading Idee

✅ Bullischer Haupttrend: EURUSD bleibt langfristig im Aufwärtstrend.

📊 Technischer Rebound: Kurs prallt von der Unterstützung bei 1,1585 ab.

🎯 Kursziele: 1,1913 und 1,2040 im Fokus.

📈 Chartanalyse: EURUSD stabilisiert sich an wichtiger Unterstützung

Im Tageschart (D1) zeigt sich, dass EURUSD zuletzt eine Abwärtskorrektur durchlaufen hat. Diese Bewegung führte den Kurs bis zur wichtigen Unterstützung bei 1,1585 USD.

Diese Zone ist technisch besonders relevant, da sie:

dem vorherigen Tief vom 18. Januar entspricht

gleichzeitig die untere Grenze einer 1:1-Struktur bildet.

Der Kurs konnte sich von dieser Marke nach oben absetzen – ein klassisches Signal für eine mögliche Fortsetzung des übergeordneten Trends im Forex Trading.

📊 Overbalance-Strategie bestätigt Aufwärtstrend

Gemäß der Overbalance-Strategie bleibt der Haupttrend im EURUSD bullish, solange der Kurs oberhalb der Unterstützung bei 1,1585 USD notiert.

Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke würde das technische Bild jedoch deutlich eintrüben.

Solange diese Unterstützung hält, bleibt das Setup für diese Trading Idee intakt.

🎯 Mögliches Forex Trading Setup

Für Trader ergibt sich daraus ein klar strukturiertes Setup:

📌 Mögliche Position: Long EURUSD zum Marktpreis

🎯 Mögliche Take-Profit-Ziele:

TP1: 1,1913

TP2: 1,2040

🛑 Möglicher Stop-Loss:

1,1450

Dieses Setup bietet ein klar definiertes Chancen-Risiko-Verhältnis.

🌍 Fundamentaler Hintergrund im Forex Trading

Neben der technischen Analyse spielen auch makroökonomische Faktoren eine Rolle im Forex Trading.

Der EURUSD profitiert derzeit von:

stabiler europäischer Konjunktur

moderater US-Dollar-Schwäche

steigender Risikobereitschaft an den Finanzmärkten

Diese Faktoren könnten den Aufwärtstrend weiter unterstützen.

⚠️ Risiken für das Setup

Trotz der positiven technischen Lage sollten Trader mögliche Risiken berücksichtigen:

überraschend starke US-Wirtschaftsdaten

geldpolitische Signale der Fed

geopolitische Spannungen

Diese Faktoren können kurzfristige Volatilität im Forex Trading auslösen.

🏁 Fazit: Interessante Trading Idee im EURUSD

Die aktuelle Situation im EURUSD liefert eine spannende Trading Idee.

✔️ langfristiger Aufwärtstrend intakt

✔️ Rebound von zentraler Unterstützung

✔️ klar definierte Kursziele

Solange der Kurs über 1,1585 USD bleibt, könnte das Setup für Long-Positionen im Forex Trading interessant bleiben.

EURUSD Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

