Heute nach B√∂rsenschluss wird Alphabet (GOOGL.US) zusammen mit Tesla die Berichtssaison f√ľr die ‚ÄěMagnificent Seven‚Äú-Unternehmen er√∂ffnen. In dieser Berichtssaison wird der Fokus weiterhin auf der Umsatzwachstumsrate im dynamischsten Cloud-Segment liegen, und Investoren werden auch genau beobachten, wie sich das wichtige Werbesegment entwickelt. ‚Ėļ Alphabet | WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker: GOOGL ¬† Ausblick f√ľr das zweite Quartal 2025 Die Erwartungen an die Ergebnisse von Alphabet bleiben hoch. Der Marktkonsens geht davon aus, dass das Unternehmen den zweith√∂chsten Quartalsumsatz seiner Geschichte (nach dem vierten Quartal 2024) erzielen wird. Das starke Umsatzwachstum (+11 % im Jahresvergleich) d√ľrfte das Wachstum des Betriebsgewinns leicht √ľbertreffen, was zu einem erwarteten R√ľckgang der operativen Marge auf 30,4 % (von 32,4 %) f√ľhren wird. Es ist anzumerken, dass die operative Gewinnmarge in den letzten Quartalen auf einem hohen Niveau geblieben ist, sodass ein R√ľckgang um fast 2 Prozentpunkte eher als Normalisierung der erh√∂hten Werte denn als Schw√§chung des Unternehmens selbst zu interpretieren ist. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Er√∂ffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Auf der anderen Seite wird ein Anstieg des Nettogewinns um 13 % auf 26,76 Mrd. USD erwartet. Infolgedessen wird ein bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,81 USD prognostiziert, was einem Wachstum von fast 50 % gegen√ľber dem Vorjahr entspricht. ¬† Ausgew√§hlte Finanzprognosen f√ľr das zweite Quartal 2025. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Bei genauerer Betrachtung der Gesch√§ftsbereiche des Unternehmens zeigt sich, dass der Bereich Google Cloud weiterhin das h√∂chste prognostizierte Wachstum aufweist. Konsensprognosen gehen von einem Anstieg von 27 % gegen√ľber dem Vorjahr aus, was einem Umsatz von 13,14 Mrd. USD entsprechen und gleichzeitig den h√∂chsten Cloud-Umsatz in der Unternehmensgeschichte bedeuten w√ľrde. Auch f√ľr das Segment Google Advertising wird ein gesundes Wachstum erwartet, das von einer soliden Dynamik bei Google Search (+9 % im Jahresvergleich) und einem Umsatzanstieg von 10 % bei der YouTube-Plattform getragen wird. Ausgew√§hlte Finanzprognosen f√ľr das zweite Quartal 2025. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Abgesehen vom EPS (dessen Prognosen um 5 % gesenkt wurden) haben Analysten in den letzten Monaten eine neutrale Haltung gegen√ľber Alphabet beibehalten, ohne ihre Prognosen wesentlich zu √§ndern. Wichtige Segmente Die Einnahmen aus dem Werbesegment von Google sind nach wie vor von grundlegender Bedeutung f√ľr die Aufrechterhaltung der starken Umsatzentwicklung von Alphabet. Daher behandeln Anleger dieses Thema mit gro√üer Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Eine Abschw√§chung dieses Segments k√∂nnte erhebliche Auswirkungen auf die Gesamtfinanzen des Unternehmens haben, da es trotz eines R√ľckgangs seines Umsatzanteils immer noch fast 74 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmacht. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass der r√ľckl√§ufige Anteil der Werbeeinnahmen am Gesamtumsatz des Unternehmens nicht auf einen R√ľckgang der Einnahmen in diesem Segment zur√ľckzuf√ľhren ist, sondern auf dessen im Vergleich zu anderen Segmenten (insbesondere Cloud) langsamere Dynamik. Dennoch zeigt es weiterhin ein solides Niveau und schwankt seit dem vierten Quartal 2023 zwischen 8 und 10 %. ¬† ¬† Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.¬† Wenn Alphabet starke Ergebnisse im Werbesegment meldet, wird sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf das Cloud-Segment verlagern, das seit √ľber 14 Quartalen in Folge das am schnellsten wachsende Segment des Unternehmens ist. Angesichts der Entwicklung der KI geht der Marktkonsens von einer Verlangsamung des Umsatzwachstums auf 27 % gegen√ľber dem Vorjahr aus, was haupts√§chlich auf einen hohen Basiseffekt zur√ľckzuf√ľhren ist. Der Umsatz selbst wird mit 13,14 Milliarden US-Dollar voraussichtlich den h√∂chsten Quartalsumsatz im Cloud-Segment in der Unternehmensgeschichte erreichen. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.¬† Bewertung vor Bekanntgabe der Ergebnisse Im Gegensatz zu anderen Big-Tech-Unternehmen verf√ľgt Alphabet √ľber eine etwas gr√∂√üere Spielraum bei der Bewertung. Das Unternehmen wird derzeit zu Kursen gehandelt, die etwa 20 bis 30 % unter dem Durchschnitt des letzten Jahres liegen (der aufgrund der im Vergleich zum Rest des Marktes h√∂heren Bewertungen der ‚ÄěMagnificent Seven‚Äú gegen√ľber den Vorjahren gestiegen ist). Gleichzeitig bleibt Alphabet das am niedrigsten bewertete Unternehmen (gemessen an den Fundamentaldaten) unter allen sieben Big-Tech-Unternehmen. Dies setzt das Unternehmen etwas weniger unter Druck als andere Mitglieder der ‚ÄěMagnificent Seven‚ÄĚ, f√ľr die die Aufrechterhaltung hoher Bewertungen in dieser Gewinnsaison eine besondere Herausforderung darstellen k√∂nnte. Quelle: Bloomberg Finance L.P.¬† ¬† AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie f√ľr Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

