Marktbericht Börse – Asien und Wall Street im Aufwind Am Mittwoch schlossen Japans Nikkei 225 und Topix auf neuen Rekordständen, mit einem Plus von 1,5 % bzw. 0,9 %. Der Hang Seng legte um 1,9 % zu, gestützt durch Optimismus im Immobiliensektor und Verbraucher-Subventionen in China. Die meisten Börsen in der Region folgten den Rekorden an der Wall Street, wo der S&P 500 und der Nasdaq auf ihren höchsten Schlussständen aller Zeiten endeten. Der S&P 500 (+1,13 %) und der Nasdaq (+1,39 %) setzten ihre Rekordrally fort, angetrieben von Erwartungen einer Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) im September. US-Finanzminister Scott Bessent brachte sogar eine Zinssenkung um 50 Basispunkte schon im nächsten Monat ins Spiel und verwies auf eine Abschwächung des Arbeitsmarktes. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Börseneröffnung in Europa: Positive Vorzeichen Die Euro Stoxx 50-Futures liegen vor der Kassa-Eröffnung in Europa rund 0,3 % im Plus. Auch in den USA zeigen die Terminkontrakte Aufwärtstendenzen, wenn auch in deutlich geringerem Ausmaß. Devisenmarkt: US-Dollar stabilisiert sich Der US-Dollar konsolidiert nach den jüngsten Rückgängen infolge der US-Verbraucherpreisdaten (CPI). Der Dollar-Index (DXY) fiel auf 97,1. EUR/USD stoppte knapp unter 1,1678. USD/JPY (+0,11 %) erholte sich auf über 148,10, nachdem in Japan die Produzentenpreisinflation schwächer ausfiel. Japan & Australien: Inflations- und Lohndaten im Fokus Die japanische Produzentenpreisinflation (PPI) verlangsamte sich im Juli auf +0,2 % im Monatsvergleich und +2,6 % im Jahresvergleich – unter den Wachstumsraten aus Mai und Juni. Dies signalisiert geringeren Kostendruck für Produzenten und verhaltene Aussichten für den Verbraucherpreisanstieg. In Australien stiegen die Löhne im zweiten Quartal um 3,4 % im Jahresvergleich, leicht über den Erwartungen von 3,3 %, und hielten damit das Tempo aus dem ersten Quartal. Das Ergebnis, höher als von der RBA prognostiziert, könnte Inflationssorgen verstärken und die Erwartung größerer Zinssenkungen dämpfen – trotz eines leichten Rückgangs des quartalsweisen Lohnwachstums von 0,9 % auf 0,8 %. Internationale Handelsbeziehungen: USA – China & Kanada – China Die USA und China einigten sich auf eine weitere Gesprächsrunde zu Handelsfragen in zwei bis drei Monaten. Die Aufhebung von Zöllen auf chinesische Waren soll jedoch vom Fortschritt bei der Eindämmung des Fentanyl-Handels abhängen. China wird ab Donnerstag einen vorläufigen Anti-Dumping-Zoll von 75,8 % auf kanadische Rapssaat-Importe erheben. Damit verschärft sich ein Handelsstreit, der begann, nachdem Ottawa Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge verhängt hatte. Blick nach vorn: Wirtschaftsdaten & Notenbank-Statements Die Märkte warten auf die endgültigen Verbraucherpreisdaten (CPI) aus Deutschland und Spanien, das Protokoll der Bank of Canada sowie Reden von Fed-Vertretern. Kryptomarkt: Gemischte Stimmung Die Marktstimmung im Kryptobereich ist gemischt: Bitcoin notiert am Morgen 0,5 % schwächer, während Ethereum mit einem Plus von 1,45 % seinen dynamischen Aufwärtstrend fortsetzt. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

