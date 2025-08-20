📈 Nasdaq Prognose, Gold Prognose & Bitcoin Prognose: Märkte unter geopolitischem Druck Mit der heutigen Eröffnung der Wall Street zeigt sich ein klarer Rückzug von Risikoanlagen. Die Anlegerstimmung kippt angesichts wachsender Zweifel an einem schnellen Fortschritt in den Ukraine-Friedensverhandlungen. Die Einschätzung vieler Marktteilnehmer: Ein konkretes Ergebnis könnte sich über Monate hinziehen – eine Prognose, die Risiken auf den Märkten verstärkt. 🏦 Fokus auf die Fed: FOMC-Protokolle & Jackson Hole Neben geopolitischen Risiken warten Investoren gespannt auf die Veröffentlichung der FOMC-Minutes. Auch wenn deren unmittelbare Marktwirkung begrenzt sein dürfte, richtet sich der Blick bereits auf Jerome Powells Rede in Jackson Hole am Freitag. Viele Experten erwarten, dass Powell dort versuchen wird, überzogene Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen zu dämpfen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zusätzlich sorgt Donald Trump erneut für Unruhe: Er fordert den Rücktritt von Fed-Mitglied Lisa Cook, was als Versuch gewertet wird, mehr Einfluss auf die Notenbankpolitik zu nehmen. 📊 Nasdaq Prognose: Korrektur verstärkt sich Der US-Tech-Index Nasdaq 100 (US100) verlor heute über 1,5 %. Die Bewegung erinnert an ähnliche Rückgänge im Juli und Anfang August. Sollte die Marke von 23.000 Punkten unterschritten werden, droht die größte Korrektur seit März.

Nasdaq Prognose: Technische Indikatoren deuten auf erhöhte Abwärtsrisiken hin. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🪙 Gold Prognose: Flucht in sichere Häfen Gold konnte über 0,7 % zulegen und erholt sich von seinem tiefsten Stand seit dem 1. August. Die wachsende Unsicherheit am Markt verstärkt die Nachfrage nach sicheren Anlageklassen.

Gold Prognose: Bei weiter anhaltender Risikoaversion könnte der Goldpreis mittelfristig erneut das Niveau von 2.000 USD testen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. ₿ Bitcoin Prognose: Druck auf wichtige Unterstützungszone Bitcoin befindet sich in seiner größten Korrektur seit August. Ein Bruch der Marke von 112.000 USD könnte einen Rückgang auf 107.000 USD auslösen – ein Niveau, das sowohl dem 38,2 % Fibonacci-Retracement als auch den lokalen Hochs von Ende 2024 und Anfang 2025 entspricht.

Bitcoin Prognose: Die charttechnische Lage bleibt angespannt – nächste Unterstützungsmarken rücken in den Fokus. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit Die aktuelle Marktlage ist geprägt von geopolitischer Unsicherheit, erwarteter geldpolitischer Zurückhaltung und technischer Schwäche an den Börsen. In diesem Kontext gewinnen Nasdaq Prognose, Gold Prognose und Bitcoin Prognose weiter an Relevanz – für Trader wie auch langfristige Investoren. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

