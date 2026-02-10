US Börsenstart: Tech-Aktien stützen Wall Street

Das Wichtigste in Kürze US Börse bleibt stabil, gestützt durch Technologiewerte und Rekordstände im Dow Jones

📈 Börse USA aktuell: US Börse startet freundlich trotz schwacher Konjunkturdaten 🙂 Die US Börse zeigt sich zum Wochenstart stabil bis leicht positiv. Trotz enttäuschender Konjunkturdaten aus den USA bleiben Investoren überwiegend zuversichtlich. Besonders große Technologieunternehmen stützen die Börse USA, während Hoffnungen auf eine künftig lockerere Geldpolitik der US-Notenbank zusätzlichen Rückenwind liefern. 🔑 Drei Key Takeaways zur Börse USA US Börse bleibt stabil , gestützt durch Technologiewerte und Rekordstände im Dow Jones

Schwache Konsumdaten erhöhen die Chancen auf eine künftig lockerere Fed-Politik

Unternehmenszahlen bleiben der wichtigste Kurstreiber, mit klaren Gewinnern und Verlierern US Börse im Überblick: Moderate Gewinne an der Wall Street Zum Handelsstart verzeichnen die wichtigsten US-Indizes leichte Aufschläge: S&P 500 : +0,2 %

Nasdaq 100 : +0,1 %

Dow Jones: +0,5 % (neues Rekord-Schlussniveau am Vortag) Die positive Stimmung an der Börse USA knüpft damit an den freundlichen Vortag an. Vor allem der Technologiesektor zeigt sich nach der jüngsten Korrektur wieder stabil und sorgt für relative Stärke an der US Börse. 📊 Makrodaten aus den USA: Konsum schwächer als erwartet Aus makroökonomischer Sicht sorgten die jüngsten US-Einzelhandelsumsätze für Aufmerksamkeit: Monatsveränderung: 0,0 % (Erwartung: Wachstum)

Kernumsätze (ohne Autos): ebenfalls keine Zunahme Diese Zahlen deuten auf eine mögliche Abschwächung des privaten Konsums hin. Gleichzeitig steigen die Arbeitskosten weniger stark als prognostiziert. Zusammengenommen erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass der Inflationsdruck weiter nachlässt – ein Szenario, das die US Börse mit Blick auf mögliche Zinssenkungen positiv bewertet. 📈 Unternehmensnachrichten bewegen die Börse USA Alphabet (GOOGL) Alphabet platzierte Unternehmensanleihen im Volumen von 20 Mrd. USD, um den Ausbau seines KI- und Rechenzentrumsgeschäfts zu finanzieren. Die Nachfrage lag bei über 100 Mrd. USD. Für 2026 werden Investitionen von bis zu 185 Mrd. USD erwartet – ein starkes Signal für die langfristige KI-Strategie. S&P Global (SPGI) Die Aktie geriet deutlich unter Druck (-7 %), nachdem der Ausblick für 2026 bei Gewinn und Wachstum enttäuschte – trotz leicht steigender Umsätze. Datadog (DDOG) Datadog überzeugte mit +29 % Umsatzwachstum und einem klaren Beat bei Umsatz und Gewinn. Auch der Ausblick auf Q1 2026 fiel besser als erwartet aus und stützt die Aktie. Spotify (SPOT) Spotify überraschte positiv mit starkem Nutzerwachstum, steigenden Abos und besserer Profitabilität. Der optimistische Ausblick sorgte für Kursgewinne. Coca-Cola (KO) Die Coca-Cola-Aktie steht unter Druck: Zwar wurde der Gewinn leicht übertroffen, doch der Umsatz verfehlte die Erwartungen. Zudem belastet der verhaltene Ausblick für 2026. YouTube Börsen Wissen für Alle 🧾 Fazit: Börse USA zwischen Konjunktursorgen und Zinshoffnungen Die Börse USA präsentiert sich trotz schwächerer Wirtschaftsdaten robust. Anleger setzen zunehmend auf ein Umfeld sinkender Inflation und möglicher Zinssenkungen. Während Technologie- und Wachstumswerte davon profitieren, bleibt die US Börse selektiv: Unternehmen mit überzeugenden Ausblicken werden belohnt, Enttäuschungen dagegen klar abgestraft. S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

