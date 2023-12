AMD steigt um 8%, nachdem der neue KI-Chip vorgestellt wurde, der als Konkurrenz zu Nvidia gilt. 📊

Die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD.US) legen heute um mehr als 8% zu. Dies ist auf die gestrige Vorstellung des KI-Chips AI Instinct MI300X zur√ľckzuf√ľhren, der direkt mit den Chips von Nvidia konkurrieren soll. Sowohl Meta (META.US) als auch Microsoft (MSFT.US) und OpenAI haben bereits angek√ľndigt, dass sie neue Chips von AMD bestellen werden, was der Markt als starkes Signal f√ľr voraussichtlich sehr gro√ües Interesse und Nachfrage nach dem Produkt im Jahr 2024 interpretierte. Das Unternehmen hat den erwarteten Wert des KI-Chip-Marktes verdoppelt. Laut der CEO von AMD, Su, wird der Wert des Unternehmens √ľber einen Zeitraum von vier Jahren etwa 400 Milliarden US-Dollar betragen, im Vergleich zu zuvor gesch√§tzten 200 Milliarden US-Dollar, was auf die sehr hohe beobachtete Unternehmensnachfrage hinweist. MI300X k√∂nnte die Kosten f√ľr das Training von k√ľnstlichen Intelligenzmodellen senken, wenn er leistungsf√§hig genug und kosteng√ľnstiger ist. AMD sch√§tzt, dass der KI-Chip-Markt im Jahr 2027 400 Milliarden US-Dollar oder mehr wert sein wird. Dies f√ľhrt zu dem Schluss, dass selbst ein einstelliger Marktanteil f√ľr AMD dem Unternehmen bis dahin eine signifikante zus√§tzliche Einnahmequelle bringen k√∂nnte. Die Nvidia-Aktien handeln heute leicht im Minus, da Anleger bef√ľrchten, dass die Einf√ľhrung eines AMD-Produkts den Margendruck erh√∂hen und die totale Dominanz des Unternehmens im KI-Chip-Markt beenden k√∂nnte. Das Hauptinteresse an KI-Chips wird haupts√§chlich vom Sektor des Cloud-Computings ausgedr√ľckt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen AMD behauptet, dass der neue Chip auf einer Architektur basiert, die zu signifikanten Leistungszuw√§chsen f√ľhrt. Er verf√ľgt √ľber 192 GB Hochleistungs-HBM3-Speicher, der Daten schneller √ľbertragen kann und gr√∂√üere KI-Modelle aufnehmen kann. Das Unternehmen vergleicht ihn direkt mit dem H100 von Nvidia und betont, dass die Leistung seines Produkts aufgrund seiner Reaktionsf√§higkeit den Unternehmensnutzern eine bessere Erfahrung bieten wird. Um Interesse von gro√üen Unternehmen zu wecken, hat AMD seine ROCm-Software-Suite verbessert, um mit der CUDA-Software von Nvidia zu konkurrieren. CUDA war laut vielen Branchenanalysten der Grund, warum KI-Programmierer Nvidia bevorzugten. AMD sch√§tzt "vorsichtig" ein. Das Unternehmen m√∂chte die Wall Street im Jahr 2024 "positiv" √ľberraschen. AMD hat bisher die Preisgestaltung f√ľr MI300X nicht bekannt gegeben, aber die Chips von Nvidia k√∂nnten rund 40.000 US-Dollar pro Chip kosten. Der Chip des Unternehmens m√ľsste wahrscheinlich viel weniger kosten und g√ľnstiger zu warten sein als ein Nvidia-Chip, um Kunden davon zu √ľberzeugen, zu wechseln und zu kaufen. Andererseits wird es au√üer Nvidia und AMD nicht viele gro√üe Player auf dem Markt geben, was bedeutet, dass der Preis des MI300X nicht viel niedriger sein muss, um f√ľr Unternehmen rentabel zu sein - bei vergleichbarer Leistung zu Nvidia; Laut Omidia-Forschung waren Meta und Microsoft die beiden gr√∂√üten K√§ufer von Nvidia H100-GPUs im Jahr 2023. Das Interesse beider Unternehmen an der neuen Chip-Linie k√∂nnte als Beweis f√ľr die Zufriedenheit mit der H100-Architektur betrachtet werden; OpenAI hat angegeben, dass es AMD-Grafikchips in einem seiner Produkte namens Triton verwenden wird, das in der Forschung zur k√ľnstlichen Intelligenz eingesetzt wird. AMD prognostiziert weiterhin keine riesigen Verk√§ufe des Chips. Es sch√§tzt 'nur' etwa 2 Milliarden US-Dollar Gesamtumsatz im Bereich der Rechenzentrums-Grafikprozessoren im Jahr 2024, was viel Raum f√ľr eine m√∂gliche positive √úberraschung l√§sst. Im Vergleich dazu meldete Nvidia im dritten Quartal mehr als 14 Milliarden US-Dollar Umsatz im Rechenzentrum. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB JETZT NEU BEI XTB: GUTHABENZINSEN AB SOFORT BEI XTB: Erhalten Sie Zinsen auf Ihr freies Kapital!

