EURUSD vertieft Verluste angesichts der Euro-Schw√§che im Zusammenhang mit dem EU-US-Handelsabkommen ūüďČ Forex-Analyse: EURUSD setzt Talfahrt fort ‚Äď Dollar dominiert den Devisenmarkt ūüĒĎ Key Takeaways EURUSD f√§llt unter 1,1530 ‚Äď st√§rkster R√ľckgang seit Monaten

Seit Wochenbeginn ist das W√§hrungspaar von rund 1,1750 auf unter 1,1530 gefallen. Dies entspricht einem R√ľckgang von √ľber 200 Pips und signalisiert eine anhaltende Schw√§chephase des Euro. Euro unter Druck ‚Äď US-Dollar im Aufwind

Der Euro leidet unter Unsicherheit bez√ľglich des j√ľngsten EU-USA-Handelsabkommens. Parallel dazu st√ľtzt der starke Dollar auf breiter Front den Abw√§rtstrend, angetrieben durch positive Konjunkturdaten und den R√ľckgang globaler Handelsrisiken. Zinsentscheid der Fed im Fokus ‚Äď m√∂gliche Volatilit√§t voraus

Morgen steht die US-Zinsentscheidung an. Eine uneinheitliche Abstimmung im FOMC ‚Äď etwa abweichende Stimmen von Bowman oder Waller ‚Äď k√∂nnte den Dollar kurzfristig unter Druck setzen und f√ľr Bewegung im EURUSD sorgen. ūüĆć Globale Marktbewegungen verst√§rken den Trend Ein starker Kapitalabfluss aus Europa belastet nicht nur den Euro, sondern auch andere europ√§ische W√§hrungen. Der Schweizer Franken, die schwedische Krone sowie CEE-W√§hrungen wie der polnische Zloty, die tschechische Krone und der ungarische Forint verlieren gegen√ľber dem Greenback an Wert. ūüďą Ausnahme: Britisches Pfund

Das Pfund Sterling kann sich gegen den Dollar behaupten – gestützt durch vorteilhaftere Zollregelungen im Vergleich zur EU. 🔎 Fazit: EURUSD Prognose bleibt bearish – Blick richtet sich auf Fed-Entscheidung Die aktuelle Forex-Analyse zeigt: Der EURUSD steht unter massivem Druck – getrieben von US-Dollar-Stärke und Unsicherheit rund um den Euro. Kurzfristig könnte die Fed-Sitzung neue Impulse liefern. Ein klarer hawkisher Ton dürfte die Abwärtsdynamik weiter verstärken. Trader sollten auf erhöhte Volatilität achten und mögliche technische Unterstützungen unterhalb von 1,1500 im Auge behalten. EURUSD Chart (D1)   Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

