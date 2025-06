AKTIE IM FOKUS: Bayer

Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Der Konzern steht seit Jahren wegen der Glyphosat-Schadensersatzklagen durch die Monsanto √úbernahme unter wirtschaftlichem Druck. Ger√ľchten zufolge spielt der Konzern mit der √úberlegung mittels Insolvenz der Monsanto die Schadensersatzklagen aus der Welt zu schaffen. Im Pharma Bereich ist es Bayer in den letzten Wochen gelungen wichtige US-Zulassungen zu bekommen, die helfen k√∂nnten die sinkenden Ums√§tze wegen auslaufender Patente zu kompensieren.¬†

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 26,10 EUR Marktkapitalisierung 25,64 Mrd. EUR Umsatz 2024 46,61 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 27,32 % KGV 2025* 16,06 4 Wochen Performance + 1,07 % Bewertung Leicht unterbewertet Div. Rendite 2025*  0,44 % Branche Chemie/Pharma

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Das von Bayer entwickelten Krebsmedikament Nubeqa hat die Zulassung der US-Arzneimittelbeh√∂rde FDA bekommen. Damit kann das Pr√§parat in Kombination mit einer Hormotherapie zur Behandlung von Patienten mit metastasiertem Prostatakrebs eingesetzt werden. Der Konzern verspricht sich davon mittel- und langfristig einen Milliarden Umsatz. Nubeqa ist ein neues Medikament, das die Umsatzverluste des Gesch√§fts mit dem Blutgerinnungshemmer Xarelto kompensieren soll. Hier steht Bayer, bedingt durch das Auslaufen von Patenten, unter Druck. Der Umsatz mit Xarelto ist 2024 um knapp 15 Prozent auf 3,5 Mrd. EUR zur√ľckgegangen, der von Nubeqa stieg im gleichen Zeitraum um 75 Prozent auf 1,5 Mrd. EUR. In den USA sind noch weitere Krebsmedikamente zur Zulassung eingereicht worden.

Mitte Mai wurde bekannt, dass der Konzern ein rechtliches Verfahren in den USA pr√ľfe, um mittels Insolvenz der √ľbernommenen Monsanto die Glyphosat-Schadensersatzklagen zu beenden. Die Spekulationen dazu gibt es bereits seit Jahren, scheinen sich aber zunehmend zu verdichten. Die juristischen H√ľrden f√ľr ein derartiges Vorgehen sind hoch. Gelingt es aber dem Konzern sich von diesen Belastungen zu befreien, so k√∂nnte der Aktienkurs davon profitieren.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie ist 2024 √ľbergeordnet bis Ende September seitw√§rts gelaufen. Nach einer kleineren Erholung im Oktober gab das Wertpapier dann deutlicher nach. Es ging im November an das Jahrestief (18,40 EUR). Das Papier konsolidierte bis Anfang des Jahres, konnte sich nachfolgend aber deutlicher erholen und wieder an und √ľber die 24 EUR-Marke laufen. Diese Bewegungen lassen sich im Chart sehr gut nachvollziehen. Die Bewegung ist Anfang M√§rz ausgelaufen. Das Papier schwankte nachfolgend in einer engen Box seitw√§rts, gab aber wieder Substanz ab. Im Zuge der einsetzenden Schw√§che ist die Aktie im April an die 18,60 EUR gelaufen, konnte sich von hier aus dynamisch erholen. Es ging am Vortag im Rahmen eines GAP up √ľber die 25 EUR-Marke, wobei die Tagesgewinne direkt wieder abverkauft worden sind. Das Wertpapier setzte zun√§chst deutlicher zur√ľck, um sich nachfolgend sukzessive und moderat zu erholen. Im Rahmen dieser Entlastungsbewegung konnte sich die Aktie wieder √ľber die 25 EUR-Marke schieben.

Das Papier ist im Rahmen der letzten Erholung im M√§rz an die SMA200 (aktuell bei 23,46 EUR) gelaufen, wurde hier aber abgewiesen. Es ging wieder unter die SMA20 (aktuell bei 24,10 EUR) und die SMA50 (aktuell bei 22,82 EUR). Das Wertpapier hat vom Jahrestief Schwung geholt und ist wieder an die SMA200 gelaufen, hatte aber erneut erkennbare Probleme weiter zu laufen. Erst nach einem weiteren R√ľcksetzer, der von der SMA20 / SMA50 gest√ľtzt worden ist, konnte sich das Papier an und √ľber die SMA200 schieben. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie sich in den letzten Handelswochen √ľber dieser Durchschnittslinie festsetzen konnte.

Mit dieser Bewegung hat sich das Tageschart aufgehellt. Wesentlich wird sein, dass sich das Papier jetzt √ľbergeordnet √ľber der SMA200 halten kann. Stellen sich R√ľcksetzer ein, so k√∂nnten diese sich im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Sollte es aber per Tagesschluss wieder unter die SMA200 gehen, so k√∂nnte zwar die SMA50 noch st√ľtzten, das Tageschart w√ľrde sich aber wieder eintr√ľben. Zwar h√§tte die Aktie nach wie vor die M√∂glichkeit erneut √ľber die beiden Linien zu laufen, im Chart kann die Relevanz der SMA200 aber sehr gut herausgelesen werden. Verbindlich eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann wieder, wenn sich die Aktie per Tagesschluss unter der SMA50 festsetzen w√ľrde.¬†

Kann sich die Aktie aber √ľber der¬†SMA20 halten, so w√ľrde es die bullische Interpretation des Tagescharts st√ľtzen, wenn es in den kommenden Handelstagen rasch aufw√§rts in Richtung der 31 EUR-Marke gehen w√ľrde. Kann sich die Aktie √ľber dieser Marke per Tagesschluss verbindlich etablieren (Tagesschluss √ľber dieser Marke mit Best√§tigung am Folgetag), so w√ľrde sich die Wahrscheinlichkeit erh√∂hen, dass sich die Aktie in Richtung der 39/41 EUR bewegen k√∂nnte.¬†

Einschätzung Tageschart, Prognose:  bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Tageschart hat wieder einen bullischen Anklang. Wesentlich wird sein, dass sich die Aktie per Tagesschluss √ľber der SMA20 halten kann. Geht es im Zuge der Schw√§che wieder unter die SMA200 zur√ľck, so w√ľrden b√§rische Eindr√ľcke √ľberwiegen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist die Aufw√§rtsbewegung bis Ende Februar noch besser nachzuvollziehen. Die Aktie konnte sich in den letzten Handelswochen, nach dem √úberqueren der SMA200 (aktuell bei 23,07 EUR), immer im Bereich der SMA20 (aktuell bei 24,96 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 24,18 EUR) stabilisieren. Es ist gut erkennbar, dass diese beiden Durchschnittslinien bei Schw√§che immer ein guter Support gewesen sind. Im Rahmen des GAP down ist die Aktie unter diese beiden Linien gerutscht und hat im weiteren Handelsverlauf auch die¬†SMA200 aufgegeben. Vom Jahrestief ging es wieder dynamisch √ľber alle drei Durchschnittslinien, wobei diese Aufw√§rtsbewegung √ľber die SMA20 direkt wieder abverkauft worden ist. Erst nach einem erneuten R√ľcksetzer an die¬†SMA200¬†hat die Aktie Luft geholt und konnte sich √ľber alle drei Linien schieben und √ľber der SMA20 etablieren. In den letzten Handelstagen konnte die SMA20 im Rahmen der Seitw√§rtsbewegung einen belastbaren Support bieten. Von hier aus ging es wieder in Richtung Norden.¬†

Damit kann auch das 4h Chart bullisch interpretiert werden. Solange sich die Aktie √ľber der SMA20 halten kann, solange k√∂nnte sich die Erholungsbewegung an die Anlaufziele fortsetzen, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich erneut im Bereich der SMA20 erholen. Wird diese Linie als Support aufgegeben, so k√∂nnte darunter die SMA50 bzw. die SMA200 noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Sollte die SMA200 angelaufen werden, so sollten die Notierungen sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Auch auf dieser Zeitebene muss sich die Aktie √ľber der SMA20 halten, um die Perspektiven auf der Oberseite zu bewahren. R√ľcksetzer sollten sich sp√§testens im Bereich der SMA200 stabilisieren und erholen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Widerstände

26,90

29,82

30,03

31,33 (GAP)

36,06

40,64 (GAP) 

Unterst√ľtzungen

25,09

24,93

24,89

24,18

24,16

24,10

23,46

23,07

22,82

18,60

Quelle: xStation5 von XTB

 

