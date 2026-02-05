Aktie im Fokus: Bayer Prognose 2026 – Kursziele, Chartanalyse & Fundamentaldaten

Die Bayer-Aktie konnte in den vergangenen Monaten deutlich zulegen und zeigt aktuell ein klar positives technisches Bild. Zusätzliche Wachstumsperspektiven ergeben sich insbesondere aus den erweiterten Zulassungen des Krebsmedikaments Nubeqa, unter anderem in China. Diese Entwicklungen könnten die Ertragskraft des Konzerns im mittelfristigen Horizont nachhaltig stärken und sind ein zentraler Baustein der aktuellen Bayer Prognose.

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

✅ Drei Key Takeaways

Positive Fundamentaldynamik: Neue Zulassungen für Nubeqa in China sowie die erwartete EU-Entscheidung zu Finerenon stärken die mittelfristige Bayer Prognose .

Charttechnisch klar bullisch: Die Aktie stabilisiert sich über der SMA20 , Rücksetzer wurden zuletzt konsequent gekauft – der Trend bleibt aufwärtsgerichtet.

Kursziele im Fokus: Oberseitig sind 51,30 / 53,80 EUR realistisch, übergeordnet bleibt ein Anlauf Richtung 65 EUR möglich, solange die Supports halten.

Fundamentaldaten Bayer Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 45,20 EUR Marktkapitalisierung 46,61 Mrd. EUR Umsatz 2024 44,40 Mio. EUR Eigenkapitalquote (2024) 27,32 % KGV (2026*) 18,53 4-Wochen-Performance +15,48 % Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2026* 0,25 % Branche Chemie / Pharma

* Prognose

Parkettgeflüster – Fundamentale Impulse für die Bayer Prognose

Ein wesentlicher Kurstreiber bleibt die positive Nachrichtenlage aus dem Pharmabereich. In China wurde das Krebsmedikament Nubeqa (Darolutamid) für eine dritte Indikation zugelassen. Damit kann der Wirkstoff erstmals auch ohne Chemotherapie eingesetzt werden. Genehmigt wurde die Anwendung in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie zur Behandlung von Männern mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC).

Bereits im vergangenen Sommer hatte Bayer die entsprechende Zulassung in Europa erhalten. Durch die erweiterte Anwendungsmöglichkeit in China gewinnt das Medikament erheblich an Marktpotenzial – ein klar positiver Faktor für die mittelfristige Bayer Prognose.

Zusätzlich hat der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur eine Zulassungsempfehlung für Finerenon ausgesprochen. Das Medikament soll zur Behandlung von Herzinsuffizienz mit leicht reduzierter oder erhaltener linksventrikulärer Auswurfleistung (LVEF ≥ 40) eingesetzt werden. Die finale Entscheidung der Europäischen Kommission wird in den kommenden Wochen erwartet.

Chartcheck Tageschart – Bayer Aktie im Fokus

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach Ausbildung des Jahrestiefs im April 2025 bei 18,60 EUR konnte sich die Bayer-Aktie deutlich erholen. Die Aufwärtsbewegung setzte sich bis Ende Juli fort, ehe das Papier in eine Seitwärtsphase überging. Seit Mitte November ist jedoch erneut eine klare Belebung der Nachfrage erkennbar. Mehrere GAP-ups signalisierten zunehmendes Kaufinteresse.

Der Kurs hat sich zuletzt im Bereich der 45-EUR-Marke stabilisiert. Die Aktie konnte sich wiederholt an der SMA20 (43,13 EUR) nach oben abarbeiten, während Rücksetzer zuverlässig von der SMA50 (37,81 EUR) aufgefangen wurden. Nach dem jüngsten Ausbruch über beide gleitenden Durchschnitte setzte sich die Aufwärtsbewegung dynamisch fort.

Tageschart – Technische Einschätzung

Das Chartbild ist aktuell uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie über der SMA20 notiert, bleibt der übergeordnete Trend aufwärtsgerichtet.

Mögliche Kursziele (Oberseite):

51,30 EUR

53,80 EUR

übergeordnet: 65,00 EUR

Risikoszenario:

Rücksetzer könnten bis zur SMA20 führen. Ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung per Tagesschluss würde das Risiko einer Ausdehnung der Korrektur bis zur SMA50 erhöhen.

Einschätzung Tageschart – Prognose: bullisch

YouTube Trading Videos

Bayer Prognose – Mittelfristiger Ausblick (12–18 Monate)

Solange sich die Bayer-Aktie per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. In Schwächephasen sollte spätestens die SMA50 als tragfähiger Support fungieren.

Wahrscheinlichkeitsszenarien:

Bullisches Szenario: 60 %

Bearisches Szenario: 40 %

Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart zeigt sich ein konstruktives Bild. Bis Oktober 2025 bewegte sich die Aktie seitwärts entlang der SMA20 (45,05 EUR) und SMA50 (43,81 EUR). Der Ausbruch Anfang Oktober führte zunächst zu Gewinnmitnahmen, anschließend stabilisierte sich der Kurs erneut im Bereich dieser Durchschnittslinien.

Mehrere GAP-ups sorgten im Anschluss für eine deutliche Aufwärtsdynamik. Rücksetzer wurden konsequent an der SMA20 aufgefangen, die sich als verlässlicher Support etabliert hat.

4h-Chart – Einschätzung

Solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild bullisch. Ein nachhaltiger Bruch der SMA50 würde die positive Struktur jedoch in Frage stellen.

Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bullisch

Kurzfristige Bayer Prognose (nächste 3 Monate)

Auch kurzfristig ist die technische Lage positiv zu bewerten. Eine seitwärts- bis aufwärtsgerichtete Entwicklung erscheint derzeit am wahrscheinlichsten.

Wahrscheinlichkeitsszenarien:

Bullisches Szenario: 65 %

Bearisches Szenario: 35 %

Wichtige Kursmarken der Bayer Aktie

Widerstände:

45,32 · 51,30 · 53,79 · 58,90 (GAP) · 65,62

Unterstützungen:

45,03 · 44,83 · 43,81 · 43,13 · 42,52 · 41,61 (GAP) · 38,41 (GAP) · 38,25 (GAP) · 37,81 · 35,09 · 29,50

Quelle: Daten / Charts aus xStation5

AKTIEN GRATIS HANDELN!*

*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

FAQ zur Bayer Aktie

Was bedeutet „Aktie im Fokus: Bayer“?

„Aktie im Fokus“ bedeutet, dass die Bayer-Aktie aktuell besonders stark von Marktteilnehmern beobachtet wird – meist aufgrund wichtiger Nachrichten, hoher Kursbewegungen oder technischer Signale.

Wie lautet die aktuelle Bayer Prognose?

Die aktuelle Bayer Prognose ist überwiegend bullisch. Charttechnisch spricht vieles für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, solange die Aktie über wichtigen gleitenden Durchschnitten bleibt.

Warum steigt die Bayer Aktie aktuell?

Ein wichtiger Treiber sind positive Nachrichten aus dem Pharmabereich, insbesondere die erweiterte Zulassung von Nubeqa (Darolutamid) in China sowie neue Perspektiven für Finerenon in Europa.

Ist die Bayer Aktie aktuell unterbewertet?

Laut Analyse wirkt die Bayer-Aktie derzeit leicht unterbewertet, was zusätzliches Kurspotenzial eröffnet, falls sich die positiven Fundamentaldaten weiter bestätigen.

Welche Kursziele sind bei Bayer möglich?

Kurz- bis mittelfristig liegen mögliche Kursziele bei 51,30 EUR und 53,80 EUR. Übergeordnet wäre bei weiter positivem Verlauf auch ein Anstieg Richtung 65 EUR denkbar.

Welche Unterstützungen sind bei der Bayer Aktie wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen im Bereich von 45 EUR, 43,81 EUR sowie 43,13 EUR. Ein Bruch dieser Marken könnte kurzfristig eine Korrektur auslösen.

Ist die Bayer Aktie langfristig kaufenswert?

Langfristig bleibt die Bayer-Aktie interessant, sofern die Aktie ihre technische Stabilität hält und die positiven Impulse aus dem Pharmasektor weiter wirken. Die Prognose bleibt insgesamt seitwärts bis aufwärts gerichtet.

Welche Risiken gibt es bei der Bayer Aktie?

Risiken bestehen vor allem bei einem Bruch wichtiger Unterstützungen (SMA20/SMA50) sowie bei negativen regulatorischen Entscheidungen oder schwächeren Geschäftszahlen.

Welche Branche beeinflusst die Bayer Aktie am stärksten?

Bayer ist vor allem im Bereich Chemie/Pharma aktiv. Besonders der Pharmasektor liefert derzeit die wichtigsten Impulse für Kursentwicklung und Prognose.

Wie ist die kurzfristige Prognose für die Bayer Aktie?

Kurzfristig (3 Monate) bleibt die Prognose bullisch, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung.