Dell Prognose 2027: Rekordzahlen treiben Aktie – Börse Aktuell im Fokus

Dell Technologies hat starke Zahlen für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Umsatz, Gewinn und Cashflow erreichten neue Rekordwerte. Besonders im Fokus steht die Dell Prognose für das Geschäftsjahr 2027, die deutlich über den Erwartungen liegt.

An der Börse Aktuell reagierten Anleger entsprechend positiv: Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um rund 12 % zu.

►DELL WKN: A2N6WP | ISIN: US24703L2025 | Ticker: DELL (NYSE)

Dell positioniert sich zunehmend als zentraler Anbieter von Rechenzentrumsinfrastruktur und KI-Lösungen. Der Bereich Infrastructure Solutions Group (ISG) entwickelt sich klar zum Wachstumstreiber, insbesondere durch KI-optimierte Server.

Geschäftsjahr 2026: Rekorde bei Umsatz und Gewinn

Gesamtjahr 2026

Umsatz: 113,5 Mrd. USD (+19 % im Jahresvergleich) – Unternehmensrekord

GAAP EPS: 8,68 USD (+36 % im Jahresvergleich)

Non-GAAP EPS: 10,30 USD (+27 % im Jahresvergleich)

Operativer Cashflow: 11,2 Mrd. USD (Rekord)

Kapitalrückführung: 7,5 Mrd. USD

Dividende: +20 %

Aktienrückkaufprogramm: Erweiterung um 10 Mrd. USD

Viertes Quartal 2026

Umsatz: 33,4 Mrd. USD (+39 % im Jahresvergleich), über Markterwartung

GAAP EPS: 3,37 USD (+57 % im Jahresvergleich)

Non-GAAP EPS: 3,89 USD (+45 % im Jahresvergleich), über Konsens

Operativer Cashflow: 4,7 Mrd. USD (Quartalsrekord)

KI-Server als Wachstumsmotor

Die Infrastructure Solutions Group (ISG) dominiert zunehmend die Unternehmensentwicklung:

ISG

Umsatz Gesamtjahr: 60,8 Mrd. USD (+40 % im Jahresvergleich)

Umsatz Quartal: 19,6 Mrd. USD (+73 % im Jahresvergleich)

KI-Server Umsatz Q4: 9,0 Mrd. USD (+342 % im Jahresvergleich)

Operatives Ergebnis Gesamtjahr: 7,1 Mrd. USD (+27 % im Jahresvergleich)

Dell meldete im Geschäftsjahr 2026 KI-Server-Bestellungen von über 64 Mrd. USD und startet mit einem Auftragsbestand von 43 Mrd. USD ins neue Jahr.

Client Solutions Group (CSG)

Umsatz Gesamtjahr: 51,0 Mrd. USD (+5 % im Jahresvergleich)

Umsatz Quartal: 13,5 Mrd. USD (+14 % im Jahresvergleich)

Kommerzielles Segment: +16 % im Jahresvergleich

Consumer-Segment: stabil im Jahresvergleich

Dell Prognose 2027: Starkes Wachstum erwartet

Die neue Dell Prognose für das Geschäftsjahr 2027 liegt klar über den bisherigen Markterwartungen:

Umsatz: 138–142 Mrd. USD (Mittelwert 140 Mrd. USD, +23 % im Jahresvergleich)

GAAP EPS: 11,52 USD (+33 % im Jahresvergleich)

Non-GAAP EPS: 12,90 USD (+25 % im Jahresvergleich)

KI-Server Umsatz: rund 50 Mrd. USD (+103 % im Jahresvergleich)

Bereits im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet Dell einen Umsatz von 34,7–35,7 Mrd. USD – deutlich über dem Marktkonsens.

Die erwartete Verdopplung der KI-Server-Umsätze unterstreicht die strategische Transformation des Unternehmens und macht Dell zu einem der zentralen Profiteure des globalen KI-Infrastrukturbooms.

Börse Aktuell: Charttechnische Situation der Dell Aktie

Die Dell-Aktie notiert heute rund 12 % im Plus. Im Tageschart zeichnet sich eine potenziell bullishe Formation in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Struktur ab.

Sollte sich dieses Muster bestätigen, könnte die aktuelle Dell Prognose als fundamentaler Impulsgeber für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends dienen.