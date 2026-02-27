Dell Prognose 2027: Rekordzahlen treiben Aktie – Börse Aktuell im Fokus

- Starke Geschäftsergebnisse und Wachstumstreiber
- Starke Geschäftsergebnisse und Wachstumstreiber
- Zuversichtliche Prognose für 2027
- Positive Marktreaktion
Dell Technologies hat starke Zahlen für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Umsatz, Gewinn und Cashflow erreichten neue Rekordwerte. Besonders im Fokus steht die Dell Prognose für das Geschäftsjahr 2027, die deutlich über den Erwartungen liegt.
An der Börse Aktuell reagierten Anleger entsprechend positiv: Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um rund 12 % zu.
►DELL WKN: A2N6WP | ISIN: US24703L2025 | Ticker: DELL (NYSE)
Dell positioniert sich zunehmend als zentraler Anbieter von Rechenzentrumsinfrastruktur und KI-Lösungen. Der Bereich Infrastructure Solutions Group (ISG) entwickelt sich klar zum Wachstumstreiber, insbesondere durch KI-optimierte Server.
Geschäftsjahr 2026: Rekorde bei Umsatz und Gewinn
Gesamtjahr 2026
-
Umsatz: 113,5 Mrd. USD (+19 % im Jahresvergleich) – Unternehmensrekord
-
GAAP EPS: 8,68 USD (+36 % im Jahresvergleich)
-
Non-GAAP EPS: 10,30 USD (+27 % im Jahresvergleich)
-
Operativer Cashflow: 11,2 Mrd. USD (Rekord)
-
Kapitalrückführung: 7,5 Mrd. USD
-
Dividende: +20 %
-
Aktienrückkaufprogramm: Erweiterung um 10 Mrd. USD
Viertes Quartal 2026
-
Umsatz: 33,4 Mrd. USD (+39 % im Jahresvergleich), über Markterwartung
-
GAAP EPS: 3,37 USD (+57 % im Jahresvergleich)
-
Non-GAAP EPS: 3,89 USD (+45 % im Jahresvergleich), über Konsens
-
Operativer Cashflow: 4,7 Mrd. USD (Quartalsrekord)
KI-Server als Wachstumsmotor
Die Infrastructure Solutions Group (ISG) dominiert zunehmend die Unternehmensentwicklung:
ISG
-
Umsatz Gesamtjahr: 60,8 Mrd. USD (+40 % im Jahresvergleich)
-
Umsatz Quartal: 19,6 Mrd. USD (+73 % im Jahresvergleich)
-
KI-Server Umsatz Q4: 9,0 Mrd. USD (+342 % im Jahresvergleich)
-
Operatives Ergebnis Gesamtjahr: 7,1 Mrd. USD (+27 % im Jahresvergleich)
Dell meldete im Geschäftsjahr 2026 KI-Server-Bestellungen von über 64 Mrd. USD und startet mit einem Auftragsbestand von 43 Mrd. USD ins neue Jahr.
Client Solutions Group (CSG)
-
Umsatz Gesamtjahr: 51,0 Mrd. USD (+5 % im Jahresvergleich)
-
Umsatz Quartal: 13,5 Mrd. USD (+14 % im Jahresvergleich)
-
Kommerzielles Segment: +16 % im Jahresvergleich
-
Consumer-Segment: stabil im Jahresvergleich
Dell Prognose 2027: Starkes Wachstum erwartet
Die neue Dell Prognose für das Geschäftsjahr 2027 liegt klar über den bisherigen Markterwartungen:
-
Umsatz: 138–142 Mrd. USD (Mittelwert 140 Mrd. USD, +23 % im Jahresvergleich)
-
GAAP EPS: 11,52 USD (+33 % im Jahresvergleich)
-
Non-GAAP EPS: 12,90 USD (+25 % im Jahresvergleich)
-
KI-Server Umsatz: rund 50 Mrd. USD (+103 % im Jahresvergleich)
Bereits im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet Dell einen Umsatz von 34,7–35,7 Mrd. USD – deutlich über dem Marktkonsens.
Die erwartete Verdopplung der KI-Server-Umsätze unterstreicht die strategische Transformation des Unternehmens und macht Dell zu einem der zentralen Profiteure des globalen KI-Infrastrukturbooms.
Börse Aktuell: Charttechnische Situation der Dell Aktie
Die Dell-Aktie notiert heute rund 12 % im Plus. Im Tageschart zeichnet sich eine potenziell bullishe Formation in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Struktur ab.
Sollte sich dieses Muster bestätigen, könnte die aktuelle Dell Prognose als fundamentaler Impulsgeber für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends dienen.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit
Die aktuellen Zahlen und die ambitionierte, zugleich glaubwürdige Dell Prognose für 2027 setzen starke Signale für Investoren.
Rekord-Cashflows, steigende Dividenden, massive KI-Aufträge und ein wachsender Auftragsbestand sorgen für hohe Visibilität.
Aus Sicht der Börse Aktuell entwickelt sich Dell zunehmend zu einem der wichtigsten Infrastrukturplayer im globalen KI-Zyklus.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.