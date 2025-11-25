Bayer Aktie: Studienerfolg mit Asundexian – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? 💊

Das Wichtigste in Kürze Asundexian erzielt starken Studienerfolg

Fast-Track-Status der FDA beschleunigt Zulassung

Bayer Aktie reagiert mit Kurssprung – Chance im Comeback?

Die Bayer Aktie hat in den vergangenen Jahren massiv gelitten – Rechtsrisiken, Rückschläge in der Pharmasparte und ein historischer Kursverfall machten dem Konzern schwer zu schaffen. Doch nun sorgt ein wichtiger medizinischer Durchbruch für neue Hoffnung: Der Blutgerinnungshemmer Asundexian hat in einer Phase-III-Studie überzeugende Ergebnisse erzielt und könnte für Bayer zum dringend benötigten Umsatztreiber werden.

Anleger reagieren euphorisch – doch ist das schon ein Grund, jetzt Aktien zu kaufen? ► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN geschrieben von Jens Klatt 🚀 Key Takeaways 🧬 1. Asundexian erzielt starken Studienerfolg Bayer meldet, dass Asundexian in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie: das Risiko ischämischer Schlaganfälle deutlich reduziert ,

ohne ein erhöhtes Risiko schwerer Blutungen,

und alle primären Endpunkte erfüllt hat. Ein medizinischer Meilenstein – und ein dringend benötigter Hoffnungsschimmer für die Pharmasparte. 🚑 2. Fast-Track-Status der FDA beschleunigt Zulassung Die US-Behörde FDA hat Asundexian bereits den Fast-Track-Status erteilt. Das könnte: den regulatorischen Prozess beschleunigen,

die Markteinführung früher ermöglichen,

und Bayers Umsatzpotenzial schneller entfalten lassen. Bayer will nun weltweit Zulassungsanträge vorbereiten. 📈 3. Bayer Aktie reagiert mit Kurssprung – Chance im Comeback? Die Börse feierte die Nachricht: +8 % zum Handelsstart ,

später sogar +11,5 % ,

die Bayer Aktie stieg auf 29,81 EUR ,

nachdem sie im April noch bei 18,40 EUR stand – dem tiefsten Stand seit 2003. Auch strategisch ist der Erfolg entscheidend, da das Xarelto-Patent bald ausläuft und ein Nachfolger benötigt wird. 📌 Fazit: Bayer Aktie – jetzt Aktien kaufen? Die Bayer Aktie bekommt endlich wieder Rückenwind. Der Studienerfolg mit Asundexian könnte das dringend notwendige Comeback der Pharmasparte einleiten – genau zum richtigen Zeitpunkt, da Xarelto bald ausläuft. 👉 Kurzfristig positiv: Starkes Sentiment

Hohe Kursdynamik

Klare medizinische Evidenz 👉 Mittelfristig vielversprechend: Potenzieller Milliarden-Umsatzbringer

FDA-Fast-Track erhöht Chancen

Stärkung der Pharma-Pipeline 👉 Risiken bleiben: Vergangene Rückschläge (2023) mahnen zur Vorsicht

Hohe Abhängigkeit eines Projekts

Weitere regulatorische Hürden möglich Fazit:

