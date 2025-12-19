BÖRSE HEUTE: Weihnachtsrally an den Märkten – Notenbanken & Krypto im Fokus (19.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Weihnachtsrally an den Aktienmärkten

Bank of Japan hebt Zinsen an

Rohstoffe & Krypto stark

Börse heute: Weihnachtsstimmung treibt die Märkte 🎄📈 An der Börse heute dominiert klar der Weihnachtsoptimismus. Die großen US-Indizes legen deutlich zu und signalisieren eine zunehmend positive Anlegerstimmung zum Jahresende. Auch die Börse aktuell in Europa zeigt sich überwiegend freundlich. Im Fokus standen neben Aktien vor allem die Bank of Japan, wichtige Konjunkturdaten sowie starke Bewegungen bei Edelmetallen und Kryptowährungen. Key Takeaways 🔑 Weihnachtsrally an den Aktienmärkten: US- und europäische Indizes schließen überwiegend im Plus. Bank of Japan hebt Zinsen an: Historischer Schritt mit starken Auswirkungen auf USD/JPY. Rohstoffe & Krypto stark: Silber, Platin, Bitcoin und Ethereum mit deutlichen Gewinnen. Aktienmärkte: Wall Street klar im Plus Die US-Börsen präsentieren sich heute ausgesprochen fest: Nasdaq 100 : +1,1 %

S&P 500 : +0,8 %

Dow Jones: +0,6 % Die heutige Sitzung bestätigt einen allmählich zunehmenden Optimismus der Investoren, typisch für die letzte Handelsphase vor den Feiertagen. Europa: Freundlicher Wochenausklang Auch die europäischen Börsen konnten mehrheitlich zulegen: FTSE 100 (UK) : +0,6 %

DAX (Deutschland) : +0,4 %

IBEX 35 (Spanien) : +0,2 %

CAC 40 (Frankreich): leicht im Plus, aber Schlusslicht des Tages Notenbanken: BoJ setzt historisches Zeichen 🏦⚠️ Das Highlight des Tages war die Entscheidung der Bank of Japan, den Leitzins auf 0,75 % anzuheben – den höchsten Stand seit rund 30 Jahren. Damit endet symbolisch die Ära der extrem niedrigen Zinsen, auch wenn die realen Zinsen weiterhin negativ bleiben. ➡️ Devisenmarkt:

Die stärkste Reaktion zeigte USD/JPY, das nach der BoJ-Entscheidung deutlich zulegte. Konjunkturdaten: Konsum bleibt gedämpft 📉🛒 UK Einzelhandelsumsätze (Nov.) : Gesamtumsatz −0,1 % m/m Kernumsätze ebenfalls unter Erwartungen Auch im Jahresvergleich schwächer als prognostiziert

Kanada Einzelhandelsumsätze (Okt.) : Gesamtumsatz −0,2 % m/m Kernumsätze −0,5 % m/m

➡️ Beide Datensätze deuten auf eine nachlassende Konsumdynamik hin. US Verbrauchervertrauen (Uni Michigan, Dez.) : 52,9 Punkte (unter Erwartung) Inflationserwartungen steigen auf 4,2 %

Rohstoffe: Edelmetalle glänzen ✨🪙 Der Rohstoffmarkt zeigt sich sehr fest: Silber : +2,6 % auf ca. 67 USD

Platin : +3,1 % auf knapp 1.980 USD

Palladium : +1,5 % auf ca. 1.710 USD

Gold: +0,5 % auf rund 4.350 USD Krypto: Starke Gewinne zum Jahresende ₿🚀 Auch der Kryptomarkt profitiert von der positiven Stimmung: Bitcoin : +1,7 % , stabil über 87.000 USD

Ethereum: +5 %, nahe 3.000 USD Unternehmensnews: TikTok & Oracle im Fokus 📱🤝 TikTok gründet ein US-Joint-Venture: Oracle , Silver Lake und MGX übernehmen zusammen 50 %

ByteDance behält 20 %

US-Mehrheit im Verwaltungsrat

Kontrolle über Daten, Moderation und Algorithmen in den USA ➡️ Ein strategisch bedeutender Schritt mit geopolitischer und technologischer Tragweite. Fazit: Börse aktuell im Feiertagsmodus 🎁📊 Die Börse heute zeigt sich klar im Zeichen der Weihnachtsrally. Positive Stimmung an den Aktienmärkten, ein historischer Zinsschritt in Japan sowie kräftige Gewinne bei Edelmetallen und Kryptowährungen prägen das Bild. Kurz gesagt:

