Das Wichtigste in Kürze Bitcoin aktuell schwach – Jahresschluss unter 100.000 USD möglich

Kritische Unterstützungen im Fokus – Abwärtsrisiken nehmen zu

Technische Aufhellung erst über 94.000–95.000 USD

Krypto News: Bitcoin aktuell unter Druck. Schwache Price Action, wichtige Supports im Fokus Die aktuellen Krypto News zeichnen ein verhaltenes Bild für den Marktführer. Bitcoin aktuell zeigt seit mehreren Wochen eine durchwachsene Price Action und schafft es nicht, von eigentlich positiven makroökonomischen Impulsen zu profitieren. Trotz zuletzt deutlich gefallener US-Inflationsdaten bleibt die technische Lage angespannt.

Zum Jahresschluss droht Bitcoin sogar unter einer psychologisch wichtigen Marke zu schließen – ein Szenario, das Anleger und Trader gleichermaßen vorsichtig werden lässt. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN geschrieben von Jens Klatt 🚀 Key Takeaways 📊 1. Bitcoin aktuell schwach – Jahresschluss unter 100.000 USD möglich Die Kursentwicklung von Bitcoin blieb in der vergangenen Handelswoche klar unter den Erwartungen: Durchwachsene Price Action ohne nachhaltige Erholungen

Aktuell deutet vieles auf einen Jahresschluss unter 100.000 USD hin

Auf Jahressicht ergibt sich ein Minus von rund 5 % Damit verpasst es Bitcoin, eine eigentlich solide Grundlage für einen positiven Jahresausklang zu schaffen. Für die Krypto News ist dies ein klares Zeichen für anhaltenden Verkaufsdruck. 🔻 2. Kritische Unterstützungen im Fokus – Abwärtsrisiken nehmen zu Aus technischer Sicht bleibt die Lage angespannt: Ein Bruch der 85.000-USD-Marke könnte einen neuen Abwärtsimpuls auslösen

In diesem Szenario wäre ein Rückgang in den Bereich um 75.000 USD denkbar

Die Marktstruktur spricht weiterhin für eine Dominanz der Bären Besonders auffällig: Selbst positive makroökonomische Daten konnten zuletzt keine nachhaltige Kaufdynamik auslösen – ein klassisches Warnsignal für Trendfolger. 📈 3. Technische Aufhellung erst über 94.000–95.000 USD Eine echte Trendwende lässt aus technischer Sicht weiter auf sich warten: Erste Aufhellung erst bei Rückeroberung des Swing-Hochs bei 94.000–95.000 USD

Noch stärkeres Signal: Rücklauf über 102.000–103.000 USD

Diese Zone entspricht dem volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP), geankert an den Allzeithochs aus Oktober Besonders bemerkenswert: Nach der Veröffentlichung der US-Inflation unter 3 % – ein eigentlich bullischer Faktor – markierte Bitcoin zwar kurzfristig höhere Kurse, fiel anschließend jedoch sogar auf neue Tages- und Wochentiefs zurück.

Dies unterstreicht eindrucksvoll, dass die Verkäufer aktuell das Marktgeschehen dominieren. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi

Ein idealer Einstieg, um ein besseres Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin zu erhalten.

So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden

Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann. Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

Erweitert das Thema Krypto um die Perspektive von Krypto-Aktien. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 20.12.2025: 📌 Fazit: Krypto News bleiben angespannt – Bitcoin aktuell ohne Entlastungssignal Die aktuellen Krypto News liefern wenig Grund zur Entwarnung. Bitcoin aktuell befindet sich weiterhin in einer technisch schwachen Phase, in der selbst positive makroökonomische Impulse nicht ausreichen, um eine nachhaltige Erholung einzuleiten. 🟢 Chancen Klare technische Marken für Trendwechsel definiert

Potenzial für starke Bewegung bei Rückeroberung zentraler Widerstände

Langfristige Relevanz von Bitcoin bleibt bestehen 🔴 Risiken Jahresschluss unter 100.000 USD

Bruch der 85.000-USD-Unterstützung

Abwärtsrisiko bis in den Bereich um 75.000 USD

Anhaltende Dominanz der Verkäufer Fazit:

bei XTB! Hier mehr erfahren ❓ FAQ – Krypto News & Bitcoin News Warum ist Bitcoin aktuell so schwach? Bitcoin zeigt eine schwache Price Action, da selbst positive Makrodaten wie sinkende Inflation keine nachhaltige Kaufdynamik auslösen. Was bedeutet ein Jahresschluss unter 100.000 USD für Bitcoin? Ein Jahresschluss unter 100.000 USD wäre ein psychologisch negatives Signal und würde die aktuelle Schwäche bestätigen. Welche Unterstützungen sind bei Bitcoin aktuell wichtig? Besonders relevant ist die Zone um 85.000 USD. Ein Bruch könnte Abwärtsdruck bis in den Bereich um 75.000 USD auslösen. Ab wann hellt sich das Bitcoin-Chartbild auf? Eine technische Aufhellung ist erst bei einer Rückeroberung von 94.000–95.000 USD zu erwarten, deutlicher über 102.000 USD. Warum reagiert Bitcoin nicht positiv auf gute Inflationsdaten? Die fehlende Reaktion zeigt, dass die Verkäufer aktuell dominieren und das Marktumfeld weiterhin bearish ist. Ist Bitcoin aktuell eher Risiko oder Chance? Kurzfristig überwiegen die Risiken, langfristig bleibt Bitcoin jedoch strukturell relevant. Welche Rolle spielt Bitcoin für den Kryptomarkt? Bitcoin ist der Leitindikator. Viele Altcoins folgen seiner Kursentwicklung.

