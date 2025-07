AKTIE IM FOKUS: Bayer Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren KEY TAKEAWAYS Analysten erwarten für das 2. Quartal einen leicht sinkenden Umsatz, erwarten aber, dass sich das Ergebnis pro Aktie deutlich verbessern wird. In jüngster Vergangenheit hat der Konzern in den USA und in Europa Zulassungen für zwei perspektivisch wichtige Medikamente bekommen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fundamentaldaten: aktueller Preis 28,73 EUR Marktkapitalisierung 28,22 Mrd. EUR Umsatz 2024 46,61 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 27,32 % KGV 2025* 20,49 4 Wochen Performance + 1,00 % Bewertung Fairer Preis Div. Rendite 2025* 0,40 % Branche Pharma / Chemie * Prognose 🧪 Aktien News: Neue Hoffnungsträger im Pharmageschäft Bayer hat in den vergangenen Monaten bedeutende Fortschritte im Pharmabereich erzielt: Nubeqa (Prostatakrebs-Therapie): Zulassung in den USA & seit kurzem auch in Europa Umsatz 2024: 1,5 Mrd. EUR (+75 % YoY) Dient zur Kompensation der rückläufigen Xarelto -Einnahmen (2024: 3,5 Mrd. EUR, -15 %)

Kerendia (Nierenerkrankungen & Herz-Kreislauf): Zugelassen in den USA Umsatz 2024: 463 Mio. EUR (+70 % YoY) Bayer erwartet mittelfristig einen Umsatz von 3 Mrd. EUR

Diese Medikamente gelten als Schlüssel für die künftige Ertragsstärke der Bayer Aktie. 📉 Ausblick Q2 2025 – Analystenprognosen Kennzahl Q2 2024 (Erwartung) Q2 2023 (Vergleich) Umsatz 10,80 Mrd. EUR 11,14 Mrd. EUR Gewinn je Aktie (EPS) 4,40 EUR -2,60 EUR Die offiziellen Quartalszahlen werden Anfang August veröffentlicht. 📈 Chartanalyse Bayer Aktie – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Bayer Aktie hat seit Jahresbeginn eine beeindruckende technische Erholung gezeigt: März bis Juni 2025 : Erholung bis über SMA200 (aktuell: 23,21 EUR)

Wichtige Unterstützungen : SMA20 bei 27,08 EUR, SMA50 bei 26,18 EUR

Widerstände im Fokus: 31,50 EUR → 35,75 EUR → GAP close bei 39,57 EUR Tendenz Tageschart: 🔼 bullisch Langfristiger Ausblick (12–18 Monate):

Solange der Kurs oberhalb der SMA20 bleibt, ist ein Anstieg wahrscheinlich. Die Bull-Case-Wahrscheinlichkeit liegt laut Analyse bei 60 %. ⏱ Kurzfristiger Trend – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im kurzfristigen Chart zeigt sich eine Konsolidierung nach dem Aufwärtstrend: Bewegung zwischen SMA20 (27,78 EUR) und SMA50 (27,21 EUR)

Erneutes Kaufinteresse Anfang Juli mit Anstieg über beide Linien Tendenz 4h-Chart: ⚖ neutral bis leicht bullisch 3-Monats-Ausblick:

Chancen auf weitere Aufwärtsbewegung bestehen, solange der Kurs über der SMA20 bleibt.

