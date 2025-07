Börse heute: US-Indizes mit Gewinnen – Trump nährt Hoffnung auf Handelsabkommen mit der EU Börse aktuell: Die US-Indizes verzeichnen zum Wochenschluss moderate Kursgewinne, angetrieben von der Hoffnung auf ein baldiges Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union. Präsident Donald Trump erklärte, dass die meisten US-Handelsverträge „praktisch fertig“ seien. Aktuell würden Schreiben mit den geplanten Zollsätzen zwischen 10 % und 15 % verschickt. Bezüglich der EU äußerte sich Trump optimistisch: Die Chancen auf ein Abkommen stünden „ziemlich gut“. Im Gegensatz dazu verlaufen die Gespräche mit Kanada laut Trump weniger erfolgreich – einseitige Handelszölle stehen im Raum. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ursula von der Leyen kündigt Treffen mit Trump an Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, bestätigte ein positives Telefonat mit Trump. Für Sonntag sei ein persönliches Treffen in Schottland geplant. Im Zentrum des Austauschs steht der Erhalt starker transatlantischer Handelsbeziehungen – ein Thema, das an den Börsen aktuell hohe Relevanz besitzt. US-Indizes im Plus – Intel unter Druck, Deckers überrascht positiv An der Börse heute legen die großen US-Indizes zu: S&P 500 : +0,28 % auf 6.423 Punkte

Nasdaq 100 : +0,28 % auf 23.452 Punkte

US2000 : -0,11 % auf 2.265 Punkte

Intel (INTC.US) gerät hingegen deutlich unter Druck. Die Aktie verliert rund 10 % nach gemischten Zahlen für das zweite Quartal und einer schwachen Gewinnprognose für Q3. Im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung will das Unternehmen die Belegschaft um 15 % reduzieren und Fabrikpläne in Europa und Costa Rica zurückfahren. Auf der Gewinnerseite steht Deckers Outdoor (DECK.US) mit einem Kursplus von 12,30 % . Die starken Marken HOKA und UGG trieben das Umsatzwachstum im ersten Quartal auf fast +17 % . Auch die Q2-Prognose überzeugt: Ein erwarteter Umsatz von 1,38–1,42 Mrd. USD und ein Gewinn je Aktie von 1,50–1,55 USD liegen über den Erwartungen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Börse aktuell in Europa: DAX und WIG20 schwächer – LVMH enttäuscht In Europa war die Stimmung an der Börse heute verhaltener:

Der DAX verlor am Kassamarkt 0,27 %

Der polnische WIG20 fiel um 0,18 %

Orlen-Aktien entwickelten sich unterdurchschnittlich, während Dino Polska zulegen konnte. Bei LVMH (MC.FR) enttäuschte der Bereich Mode und Lederwaren erneut mit einem Umsatzrückgang von 9 % im zweiten Quartal. Besonders die Nachfrage in China und Japan ließ nach. Zwar lag der Halbjahresgewinn mit 9 Mrd. € über den Erwartungen, dennoch gaben die Aktien nach. Als Reaktion auf Zölle plant Louis Vuitton eine neue Fabrik in Texas . Auch Dior steht unter neuer kreativer Leitung. Trotz allem zeigt sich der Modesektor relativ widerstandsfähig, gestützt durch Hinweise auf eine mögliche Lockerung des Zolldrucks . Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Rohstoffe & Krypto: Goldpreis fällt – Bitcoin und Ethereum leichter Gold verliert über 1 % , da die Märkte optimistischer auf die Handelsaussichten blicken. Die verbesserte Risikostimmung in den USA stärkt auch den US-Dollar , der heute zu den stärksten Währungen zählt. Am Kryptomarkt ist die Stimmung gemischt:

Bitcoin korrigiert leicht um -1,86 % auf 116.100 USD

Ethereum fällt um -1,90 % auf 3.635 USD

Die Gesamtmarktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf 999 Mrd. USD, während die Bitcoin-Dominanz leicht auf 61,60 % sinkt. Fazit zur Börse heute Die Börse heute steht unter dem Eindruck geopolitischer Entwicklungen und wirtschaftlicher Impulse. Die Hoffnung auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und der EU, solide Unternehmenszahlen sowie politische Signale aus Washington und Brüssel stützen die Märkte. Trotz einzelner Enttäuschungen wie bei Intel oder LVMH überwiegt aktuell die Zuversicht – ein starker Wochenausklang für Anleger an der Börse aktuell. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.