Bayer: Neues Medikament, neue Aussichten? 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 03.04.2025

AKTIE IM FOKUS: Bayer

WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker: BAYN

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Der Konzern bereitet aktuell die Zulassung verschiedener Medikamente vor, die die klinische Phase-3-Studie bestanden haben. Bayer rechnet in diesem Jahr mit drei weiteren Medikamentenzulassungen, die das Potential haben, einen dreistelligen Milliardenumsatz zu erwirtschaften. 

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 20,77 EUR Marktkapitalisierung 20405 Mrd. EUR Umsatz 2024 46,61 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2023)  27,32 % KGV 2025* 12,79   4 Wochen Performance - 2,85 % Bewertung stark unterbewertet Div. Rendite 2025*  0,49 % Branche Pharma

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern hat angek√ľndigt, im Sp√§tsommer das in Eigenentwicklung hergestellte Pr√§parat Elinzanetant in Europa und in den USA auf den Markt zu bringen. Es ist ein hormonfreies Arzneimittel, das zur Behandlung von Beschwerden von Frauen in den Wechseljahren angewendet wird. Das Mittel k√∂nnte dem Unternehmen Milliardenums√§tze bringen.¬†

F√ľr Bayer Pharmaceuticals wird 2025 ein entscheidendes Jahr mit wegweisenden Produkteinf√ľhrungen, so der Konzernvorstand. Das Nierenmedikament Kerendia soll noch in diesem Jahr zur Behandlung einer verbreiteten Form von Herzinsuffizienz die Zulassung bekommen, das Prostatakrebsmittel Nubeqa, das im vergangenen Jahr 1,5 Mio. EUR Umsatz erwirtschaftete, soll in einer dritten Indikation auf dem Markt kommen.¬†

Der Bayer-Konzern arbeitet √ľberdies an einer dritten Anwendung f√ľr Eylea 8 Milligramm. Nach einer positiven klinischen Phase-3-Studie steht hier ein Antrag auf EU-Marktzulassung bevor. Die hochdosierte Form des seit langem gebr√§uchlichen Augenmittels habe Blockbuster-Potential, so das Unternehmen.¬†

Hoffnungen liegen auch auf dem Medikament Asundexian. Der Blutverd√ľnner war 2023 zwar gefloppt, wurde allerdings f√ľr die Schlaganfallpr√§vention bei vorerkrankten Patienten weiterentwickelt. Hier soll die zulassungsrelevante klinische Studie ebenfalls in 2025 abgeschlossen sein.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie ist 2024 √ľbergeordnet bis Ende September seitw√§rts gelaufen. Nach einer kleineren Erholung im Oktober gab das Wertpapier dann deutlicher nach. Es ging im November an das Jahrestief (18,40 EUR). Das Papier konsolidierte bis Anfang des Jahres, konnte sich in den letzten Handelswochen aber deutlicher erholen und wieder an und √ľber die 24 EUR-Marke laufen. Diese Bewegungen lassen sich im Chart sehr gut nachvollziehen. Die Bewegung ist Anfang M√§rz ausgelaufen. Das Papier schwankte nachfolgend in einer engen Box seitw√§rts, gab in den letzten Handelstagen aber wieder Substanz ab. Im Zuge der einsetzenden Schw√§che ist die Aktie wieder in den Dunstkreis der 21,50 EUR gelaufen.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Aktie sich im Dezember √ľber die 20-Tage-Linie (aktuell bei 23,27 EUR) und im Januar √ľber die 50-Tage-Linie (aktuell bei 20,40 EUR) schieben konnte. R√ľcksetzer, die sich im weiteren Handelsverlauf eingestellt haben, konnte sich an der 20-Tage-Linie stabilisieren und erholen. Im M√§rz wurde die 200-Tage-Linie (aktuell bei 24,21 EUR) angelaufen an der es nicht weiter ging - trotz mehrfacher Versuche diese Durchschnittslinie zu nehmen. Das Wertpapier setzte im Zuge des GAP down unter die 20-Tage-Linie und ist bis an die 50-Tage-Linie zur√ľck. Aber auch diese Durchschnittslinie hat keinen ausreichenden Support geboten. In dieser Handelswoche wurde auch diese Durchschnittslinie aufgegeben.¬†

Die Aktie muss unbedingt versuchen sich wieder an und √ľber 50-Tage-Linie zu schieben und festzusetzen. Gelingt dies, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die 20-Tage-Linie gehen. Selbst wenn es das Papier schafft, diese Linie zu √ľberwinden, steht die Aktie vor der Hausforderung auch die 200-Tage-Linie zu nehmen. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelswochen und -monaten immer ein Brett gewesen. Sollte es der Anteilsschein also schaffen, √ľber diese Linie zu laufen, so w√ľrde eine belastbare Bewegung erst dann zu interpretieren sein, wenn es die Aktie es schafft, sich z√ľgig von dieser Linie nach Norden zu l√∂sen. Ob sich diese Kursmuster allerdings einstellen, bleibt abzuwarten.¬†

Solange die Aktie auf der anderen Seite unter der 50-Tage-Linie notiert, solange k√∂nnte weitere Schw√§che das Papier bis an das Jahrestief 2024 und √ľbergeordnet bis in den Bereich der 15 EUR dr√ľcken.¬†

Einschätzung Tageschart, Prognose:  bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange die Aktie unter der 50-Tage-Linie notiert, solange k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die an und unter die 20 EUR-Marke gehen k√∂nnten. Aufhellen w√ľrde sich das Tageschart erst dann, wenn sich das Papier verbindlich √ľber der¬†200-Tage-Linie festgesetzt hat.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist die Aufwärtsbewegung bis Ende Februar noch besser nachzuvollziehen. Die Aktie konnte sich in den letzten Handelswochen, nach dem Überqueren der SMA200 (aktuell bei 21,83 EUR), immer im Bereich der SMA20 (aktuell bei 23,47 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 23,18 EUR) stabilisieren. Es ist gut erkennbar, dass diese beiden Durchschnittslinien bei Schwäche immer ein guter Support gewesen sind. Im Rahmen des GAP down ist die Aktie unter diese beiden Linien gerutscht und hat im weiteren Handelsverlauf auch die SMA200 aufgegeben. 

Damit hat sich das Chartbild b√§risch eingetr√ľbt. Das Wertpapier muss versuchen wieder zur√ľck √ľber die¬†SMA200 zu laufen. Knapp √ľber dieser Durchschnittslinie verl√§uft auch die¬†SMA20. Die Aktie sollte im Rahmen einer Entlastungsbewegung direkt √ľber diese beiden Linien laufen, um der Bewegung eine Substanz zu geben. Gelingt dies, so besteht die Perspektive, an die SMA50 zu laufen. Sollte diese Durchschnittslinie angelaufen werden, k√∂nnte die Bewegung im Dunstkreis dieser Linie die Bewegung auslaufen. Im 4h Chart ist erkennbar, dass diese Linie in den letzten Handelswochen immer ein guter Support gewesen ist, somit k√∂nnte die¬†SMA50 jetzt ein harter Widerstand sein. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Das Chartbild w√ľrde sich erst aufhellen, wenn es die Aktie es geschafft hat, √ľber diese Linie zu laufen und es vermag sich dar√ľber verbindlich zu etablieren. Ob sich dieses Szenario einstellt, bleibt abzuwarten.¬†

Solange die Aktie aber unter der SMA200 notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen und die Anlaufziele erreichen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Solange die Aktie unter der SMA200 notiert ist der Fokus auf die Unterseite zu richten. Aufhellen w√ľrde sich das Chartbild dann wieder, wenn es das Papier schafft, sich verbindlich √ľber der SMA50 festzusetzen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

21,83

21,89

22,27

22,29

22,33 (GAP)

22,47

22,64 (GAP)

23,27

23,40

23,91 (GAP)

24,21

25,46

31,03

31,72 (GAP)

Unterst√ľtzungen

20,30

18,57

18,40

17,53

9,03

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!