Beiersdorf AKTIE🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ Beiersdorf WKN: 520000¬†| ISIN: ¬†DE0005200000¬†| Ticker: BEI

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die Beiersdorf Aktie?

Der Konzern hat 2024 ein deutlich verlangsamtes organisches Wachstum zu verzeichnen. Das zeigen auch die Kennzahlen nachfolgend. Besonders der chinesische Markt und die Luxusmarke La Prairie schw√§cheln. Der der Schweiz l√§uft ein Verfahren gegen den Konzern wegen eines potentiellen Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung. Negativ k√∂nnten sich im laufenden Gesch√§ftsjahr auch die geopolitischen Risiken auswirken. Insbesondere der Zollstreit mit den USA k√∂nnte belastend wirken. Der Konzern hat aber im ersten Quartal die Konsenssch√§tzungen der Analysten √ľbertroffen, was insbesondere der starken Nachfrage im Tesa Segment zur√ľckzuf√ľhren ist.¬†

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Die Aktie hat sich bis Mai 2024 eigentlich gut entwickelt. Im Wochenchart ist erkennbar, dass es seit Anfang 2022 kontinuierlich aufw√§rts ging. Die R√ľcksetzer, die sich eingestellt haben, wurden vergleichsweise schnell zur√ľckgekauft. Das Hoch bei 147,75 EUR wurde im Mai 2024 formatiert. Nach einigen Wochen der Konsolidierung ging es dann abw√§rts. Zwar konnte sich die Aktie im November 2024 noch einmal etwas erholen und wieder in Richtung der 138 EUR laufen, die Bewegung hatte aber keine Substanz. Es ging nachfolgend weiter abw√§rts. Das Wertpapier ist zwischenzeitlich unter die 110 EUR gerutscht. Aus dem Chart kann auch herausgelesen werden, dass die Gewinne seit Anfang 2023 wieder abgegeben worden sind.¬†

Das Papier konnte sich im Rahmen seiner Aufw√§rtsbewegung im Bereich der SMA20 (aktuell bei 96,38 EUR) aufw√§rtsschieben, hat diese Durchschnittslinie im Juni 2024 aufgegeben. Es ging im Februar 2025 zwar noch einmal √ľber diese Linie bis an und √ľber die SMA50 (aktuell bei 94,05 EUR), beide Linien wurden nachfolgend aber wieder aufgegeben. Im Wochenchart ist auch gut erkennbar, dass die SMA200 (aktuell bei 126,18 EUR) im Rahmen der Gewinnmitnahmen zun√§chst einen Support geboten hat, die Aktie aber in den letzten zwei Wochen unter diese Linie gerutscht ist.

Der Wochenschluss der Vorwoche wurde bisher aber noch nicht best√§tigt. Sollte sich in der laufenden Handelswoche eine gr√ľne Wochenkerze ausbilden, so k√∂nnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Erholung weiter in Richtung der SMA200 fortsetzen k√∂nnte. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie kann gut aus dem Chart herausgelesen werden. Kann sich die Aktie im Rahmen einer Aufw√§rtsbewegung wieder √ľber dieser Linie etablieren, so w√ľrde sich das Wochenchart etwas entspannen. Als bullisch w√§re es aber erst wieder zu interpretieren, wenn sich das Papier per Wochenschluss √ľber der¬†SMA50 festgesetzt hat. Es bleibt aber abzuwarten, ob die Aktie in den n√§chsten Wochen und Monaten die Kraft hat, diese Bewegung auch abzubilden.

Solange der Anteilsschein aber per Wochenschluss unter der SMA200 notiert, solange ist mit weiterer Schw√§che zu rechnen, insbesondere wenn in dieser Woche der Wochenschluss der Vorwoche best√§tigt wird. Weitere Abgaben w√§ren denkbar und m√∂glich, die √ľbergeordnet bis an das Jahrestief 2022 gehen k√∂nnten.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bärisch

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier konnte sich bis Mai 2024 aufw√§rtsschieben, gab die Gewinne nachfolgend aber wieder ab. Die Schw√§che hat bis Mitte August angehalten. Zwar konnte sich das Papier wieder etwas erholen, ab Anfang Oktober dominierte erneute Schw√§che das Kursgeschehen. Erst Mitte November hat das Papier einen Boden gefunden und konnte sich von hier aus wieder sukzessive weiter aufw√§rtsschieben. Diese Aufw√§rtsbewegung hat sich √ľber Wochen hingezogen. Anfang M√§rz gelang es der Aktie ein Jahreshoch bei 137,70 EUR zu formatieren. Es stellen sich nachfolgend zun√§chst moderate Abgaben ein, die sich im Handelsverlauf verst√§rkt haben. Die Aktie hat unter die 120 EUR-Marke zur√ľckgesetzt und konnte sich nachfolgend aber wieder erholen. Gewinnmitnahmen dr√ľckten das Papier wieder in den Bereich der 120 EUR-Marke zur√ľck. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie zun√§chst seitw√§rts weitergelaufen ist, die Notierungen in den letzten beiden Handelswochen deutlich nachgegeben haben. Das Papier konnte sich erst zu Wochenbeginn, nachdem das Jahrestief (105,50 EUR) formatiert war etwas erholen.¬†

Im Rahmen der letzten Erholungsbewegung konnte sich die Aktie erneut an die SMA200 (aktuell bei 125,13 EUR) schieben, wurde hier aber abgewiesen. Die R√ľcksetzer konnten sich zun√§chst an der SMA20 (aktuell bei 117,72 EUR) stabilisieren, wobei die SMA50 (aktuell bei 118,96 EUR) die Aufw√§rtsambitionen des Papiers Ende Mai deutlich eingeschr√§nkt haben. Es ging zur√ľck unter die SMA20¬†und von hier aus mit Dynamik abw√§rts. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Abw√§rtsdynamik in den letzten Handelstagen ausgepr√§gten Charakter hatte, die Aktie sich deutlich unter der SMA20 festgesetzt hat.

Die letzten Tageskerzen haben nicht das Potential bullisch interpretiert zu werden.¬†Solange die Aktie unter der¬†SMA20 notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite k√∂nnten die 105,25 EUR bzw. √ľbergeordnet die 93,34 EUR sein.

Sollten sich in den kommenden Handelstagen Erholungen einstellen, so k√∂nnten zun√§chst das GAP bei 115,60 EUR geschlossen, bzw. die SMA20¬†erreicht werden. Eventuell reicht die Kraft auch noch das GAP bei 117,00 EUR zu schlie√üen.¬†Das w√§re auch das kurzfristige¬†Erholungspotential, das wir auf Basis der Kursmuster, aktuell definieren w√ľrden.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bärisch

Beiersdorf Unternehmensprofil:

Der Konzern ist ein international f√ľhrendes Unternehmen im Bereich der Kosmetik und der Herstellung von Klebeb√§ndern. Fokus der Produktentwicklung sind die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von innovativer Haut- Sch√∂nheits- und Pflegeprodukten. Zu den bekanntesten Marken z√§hlen unter anderem Nivea, Eucerin, Labello, 8*4 und La Prairie. Im Segment Klebeb√§nder z√§hlt Tesa zu den weltweit f√ľhrenden Marken von selbstklebenden Produkt- und Systeml√∂sungen f√ľr Industrie, Gewerbe und Endverbraucher. Zum Einsatz kommen die Produkte in vielf√§ltigen Anwendungen u.a. in der Elektroindustrie, der Automobilindustrie sowie der Papier- und Pharmaindustrie.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Großaktionär ist die maxingvest die die Mehrheit der Anteile hält. Der Konzern selber hält gut 10 Prozent der Anteil.

 

 



Wichtige Bewertungskennzahlen des Beiersdorf Konzerns 2020 - 2024

Der Konzern konnte den Umsatz im Betrachtungszeitraum kontinuierlich steigern. Gegen√ľber 2020 wuchs dieser um gut 2.8 Mrd. EUR, oder 40 Prozent.

Die Zahl der Mitarbeitenden ist gegen√ľber 2020 um gut 10 Prozent gewachsen 2024 hat Beiersdorf knapp 23.000 Menschen besch√§ftigt.

Der Umsatz je Mitarbeitende konnte gegen√ľber 2020 zwar gesteigert werden, er stagnierte jedoch 2024.

Das operative Ergebnis konnte um gut 450 Mio. EUR gesteigert werden. 2023 ging diese Kennzahl etwas zur√ľck, das Wachstum konnte aber 2024 weiter fortgesetzt werden.¬†

2024 hat der Konzern √ľber 900 Mio. EUR nach Steuern verdient. Gegen√ľber 2020 ist dies eine Steigerung um 352 Mio. EUR oder 62 Prozent.

Der Gewinn je Aktie hat sich im Betrachtungszeitraum auch um √ľber 64 Prozent gegen√ľber 2020 erh√∂ht und korrespondiert damit mit der Entwicklung des Gewinns nach Steuern.

 

Das Eigenkapital konnte im Betrachtungszeitraum um 2,2 Mrd. EUR erhöht werden, wobei die Steigerung 2023 zu 2024 eher moderat war.

Die Eigenkapitalquote liegt √ľber dem Durchschnitt der DAX-Konzern. Die Eigenkapitalquote konnte zwar gesteigert werden, die Entwicklung ist aber eher diskontinuierlich.¬†

 

 

Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:

 

 

Einschätzung Perspektive 2025 - 2029

Im laufenden Gesch√§ftsjahr soll der Umsatz erstmalig √ľber der Marke von 10 Mrd. EUR liegen und sich bis 2029 um weitere 2.5 Mrd. EUR erh√∂hen. Nicht mit der Entwicklung mithalten wird die Dividende, die bei ca. 1 EUR pro Aktie stagniert. Die Dividendenrendite liegt, den Prognosen nach, 2029 bei mageren 0,93 Prozent. Das KGV, das aktuell noch √ľber 20 liegt, soll sich auf 16,2 bis 2029 verbessern. Weiter positiv w√§re die Entwicklung beim Eigenkapitel zu sehen, sollten die Sch√§tzungen dann eintreten. Beim Gewinn vor Steuern ist eine moderate Entwicklung prognostiziert.

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist die Beiersdorf Aktie,¬†auf Basis der Fundamentaldaten, ein Wertpapier, das sich solide, aber unspektakul√§r einwickelt. Die Aktie ist aktuell nicht preiswert. Die Perspektiven bis 2029 sind als moderat zu interpretieren, die Dividendenrendite ist unterdurchschnittlich. Die Aktie k√∂nnte¬†unserer Meinung nach¬†f√ľr die Anleger eine Investitionsm√∂glichkeit sein, die ihr Depot breit aufstellen, und f√ľr die die Dividende, bzw. Dividendenrendite eher eine nachgelagerte Bedeutung hat.

*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen: Finanzen.de, beiersdorf.com, boerse.de, Afu Research, aktienfinder.net

