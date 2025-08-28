Aktie im Fokus: Beiersdorf Prognose 2025
Die Umsätze haben sich im ersten Halbjahr nicht zufriedenstellend entwickelt. Insbesondere der wichtige Markt China schwächelt, aber auch der Umsatz der Kernmarke Nivea lag unter den Prognosen und Einschätzungen.
► Beiersdorf ISIN: DE0005200000 | WKN: 520000 | Ticker: BEI
Fundamentaldaten Beiersdorf (Stand: 2025)
-
Aktueller Preis: 99,06 EUR
-
Marktkapitalisierung: 21,64 Mrd. EUR
-
Umsatz 2024: 9,85 Mrd. EUR
-
Eigenkapitalquote (2024): 64,97 %
-
KGV 2025 (Prognose): 22,45
-
4-Wochen-Performance: –2,93 %
-
Bewertung: Fairer Preis
-
Dividendenrendite 2025 (Prognose): 1,00 %
-
Branche: Konsumgüter
Parkettgeflüster – Beiersdorf Prognose im Überblick
Im 2. Quartal 2025 musste Beiersdorf eine deutliche Nachfrageschwäche hinnehmen. Betroffen sind sowohl das Hautpflegegeschäft als auch das Luxussegment. Besonders die rückläufige Nachfrage in China belastet die Umsätze.
-
Umsatzentwicklung: Im 1. Halbjahr stieg der Umsatz lediglich um 0,2 % auf knapp 5,2 Mrd. EUR.
-
Nivea: Die Kernmarke entwickelte sich schwächer als erwartet und verzeichnete sogar einen nominalen Umsatzrückgang.
-
Prognoseanpassung: Statt eines Wachstums von 4–6 % erwartet Beiersdorf nur noch ein organisches Umsatzplus von rund 3 % im Gesamtjahr.
-
EBIT: Mit 13,9 % leicht über Vorjahresniveau, Prognose bestätigt.
Die US-Handelspolitik hat derzeit kaum Einfluss, könnte aber mittelfristig die Luxusmarke LaPrairie betreffen.
Chartanalyse: Beiersdorf Aktie im Fokus
Tageschart – Einschätzung und Prognose
Die Beiersdorf Aktie zeigt seit Monaten ein schwaches Kursbild:
-
Hoch im Frühjahr: 137,70 EUR
-
Abverkauf: Rücksetzer bis auf 92,50 EUR
-
Technische Marken:
-
SMA20: 104,33 EUR
-
SMA50: 106,83 EUR
-
SMA200: 104,33 EUR
-
Aktuell notiert die Aktie unter der SMA20, was auf weitere Schwäche hindeutet. Mögliche Kursziele liegen bei 92,52 EUR, 86,50 EUR und 79,02 EUR. Erst ein Durchbruch über die SMA50 würde das Chartbild aufhellen.
-
Wahrscheinlichkeit Bull-Case: 40 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear-Case: 60 %
-
Einschätzung Tageschart: bärisch
4h-Chart – Kurzfristige Perspektive
Im 4h-Chart zeigt sich die Abwärtsbewegung noch klarer:
-
Erholung über 100 EUR war nur temporär.
-
An der SMA50 (102,90 EUR) scheiterte die Aktie erneut.
-
Erst oberhalb von 110,05 EUR (SMA200) könnte sich ein bullisches Szenario entwickeln.
-
Wahrscheinlichkeit Bull-Case: 35 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear-Case: 65 %
-
Einschätzung 4h-Chart: bärisch
Fazit – Beiersdorf Prognose 2025
Die Beiersdorf Aktie bleibt im Fokus: Das schwächelnde China-Geschäft und enttäuschende Umsätze bei Nivea sorgen für eine abwärtsgerichtete Prognose. Charttechnisch bleibt die Lage kritisch, solange die Aktie nicht nachhaltig über die SMA50 steigt.
-
Langfristiger Ausblick: Seitwärts bis abwärtsgerichtet (12–18 Monate).
-
Kurzfristiger Ausblick: Bärische Tendenzen überwiegen (nächste 3 Monate).
Damit ist die Beiersdorf Prognose 2025 von Vorsicht geprägt – Anleger sollten die charttechnischen Marken eng verfolgen.
