Aktie im Fokus: Beiersdorf Prognose 2025 Die Umsätze haben sich im ersten Halbjahr nicht zufriedenstellend entwickelt. Insbesondere der wichtige Markt China schwächelt, aber auch der Umsatz der Kernmarke Nivea lag unter den Prognosen und Einschätzungen. ► Beiersdorf ISIN: DE0005200000 | WKN: 520000 | Ticker: BEI Fundamentaldaten Beiersdorf (Stand: 2025) Aktueller Preis: 99,06 EUR

Marktkapitalisierung: 21,64 Mrd. EUR

Umsatz 2024: 9,85 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote (2024): 64,97 %

KGV 2025 (Prognose): 22,45

4-Wochen-Performance: –2,93 %

Bewertung: Fairer Preis

Dividendenrendite 2025 (Prognose): 1,00 %

Branche: Konsumgüter Parkettgeflüster – Beiersdorf Prognose im Überblick Im 2. Quartal 2025 musste Beiersdorf eine deutliche Nachfrageschwäche hinnehmen. Betroffen sind sowohl das Hautpflegegeschäft als auch das Luxussegment. Besonders die rückläufige Nachfrage in China belastet die Umsätze. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Umsatzentwicklung: Im 1. Halbjahr stieg der Umsatz lediglich um 0,2 % auf knapp 5,2 Mrd. EUR.

Nivea: Die Kernmarke entwickelte sich schwächer als erwartet und verzeichnete sogar einen nominalen Umsatzrückgang.

Prognoseanpassung: Statt eines Wachstums von 4–6 % erwartet Beiersdorf nur noch ein organisches Umsatzplus von rund 3 % im Gesamtjahr.

EBIT: Mit 13,9 % leicht über Vorjahresniveau, Prognose bestätigt. Die US-Handelspolitik hat derzeit kaum Einfluss, könnte aber mittelfristig die Luxusmarke LaPrairie betreffen. Chartanalyse: Beiersdorf Aktie im Fokus Tageschart – Einschätzung und Prognose Die Beiersdorf Aktie zeigt seit Monaten ein schwaches Kursbild: Hoch im Frühjahr: 137,70 EUR

Abverkauf: Rücksetzer bis auf 92,50 EUR

Technische Marken: SMA20: 104,33 EUR SMA50: 106,83 EUR SMA200: 104,33 EUR

Aktuell notiert die Aktie unter der SMA20, was auf weitere Schwäche hindeutet. Mögliche Kursziele liegen bei 92,52 EUR, 86,50 EUR und 79,02 EUR. Erst ein Durchbruch über die SMA50 würde das Chartbild aufhellen. Wahrscheinlichkeit Bull-Case: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Case: 60 %

Einschätzung Tageschart: bärisch 4h-Chart – Kurzfristige Perspektive Im 4h-Chart zeigt sich die Abwärtsbewegung noch klarer: Erholung über 100 EUR war nur temporär.

An der SMA50 (102,90 EUR) scheiterte die Aktie erneut.

Erst oberhalb von 110,05 EUR (SMA200) könnte sich ein bullisches Szenario entwickeln.

Wahrscheinlichkeit Bull-Case: 35 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Case: 65 %

Einschätzung 4h-Chart: bärisch Fazit – Beiersdorf Prognose 2025 Die Beiersdorf Aktie bleibt im Fokus: Das schwächelnde China-Geschäft und enttäuschende Umsätze bei Nivea sorgen für eine abwärtsgerichtete Prognose. Charttechnisch bleibt die Lage kritisch, solange die Aktie nicht nachhaltig über die SMA50 steigt. Langfristiger Ausblick: Seitwärts bis abwärtsgerichtet (12–18 Monate).

