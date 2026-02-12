BÖRSE HEUTE: Tech-Aktien und Edelmetalle unter Druck – Dollar stabilisiert sich (12.02.2026)

- Starke US-Daten stabilisieren den Dollar, belasten jedoch Aktien und Edelmetalle.
- Technologieaktien stehen unter Druck, insbesondere Apple nach KI-Enttäuschung.
- Silber und Gold verzeichnen deutliche Verluste, da Zinssenkungserwartungen zurückgehen.
- Starke US-Daten stabilisieren den Dollar, belasten jedoch Aktien und Edelmetalle.
- Technologieaktien stehen unter Druck, insbesondere Apple nach KI-Enttäuschung.
- Silber und Gold verzeichnen deutliche Verluste, da Zinssenkungserwartungen zurückgehen.
📉 Börse heute: Dollar stabil – Aktien und Edelmetalle unter Druck
Die Börse heute zeigt sich deutlich schwächer. Während eine Reihe überraschend robuster US-Konjunkturdaten den US-Dollar stabilisiert und den jüngsten Abwärtstrend stoppt, geraten US-Aktienindizes und Edelmetalle spürbar unter Verkaufsdruck.
Die Börse aktuell wird von einer Neubewertung der Zinserwartungen geprägt: Stärkere Wirtschaftsdaten reduzieren kurzfristige Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen – ein Umfeld, das insbesondere Technologieaktien und Edelmetalle belastet.
🔎 Drei Key Takeaways zur Börse aktuell
-
Starke US-Daten stabilisieren den Dollar, belasten jedoch Aktien und Edelmetalle.
-
Technologieaktien stehen unter Druck, insbesondere Apple nach KI-Enttäuschung.
-
Silber und Gold verzeichnen deutliche Verluste, da Zinssenkungserwartungen zurückgehen.
📊 US-Indizes unter Druck – Apple belastet Nasdaq
Die Futures auf den Nasdaq 100 verlieren rund 1,5 %, während die Verluste im S&P 500 über 1 % liegen. Besonders der Technologiesektor steht unter Druck.
Belastungsfaktoren:
-
Apple verliert über 5 %, nachdem Investoren enttäuscht auf das jüngste KI-Upgrade für Siri reagierten.
-
Daten von Counterpoint Research deuten auf eine schwächere Smartphone-Nachfrage in China hin.
-
Trotz relativer Stabilität gegenüber chinesischen Marken bleibt der Ausblick für Apple unsicher.
Gerade an der Börse heute zeigt sich erneut, wie stark große Tech-Werte die Gesamtindizes bewegen.
🥈 Edelmetalle brechen ein – Silber verliert 9 %
Auch am Rohstoffmarkt dominieren Verluste.
-
Silber fällt um bis zu 9 % und testet die Marke von 76 USD je Unze.
-
Gold verliert rund 3 % und notiert bei etwa 4.950 USD je Unze.
Der stärkere US-Dollar sowie sinkende Erwartungen an schnelle Zinssenkungen setzen die Edelmetalle deutlich unter Druck. Für die Börse aktuell bedeutet das eine klare Verschiebung hin zu risikoadjustierter Positionierung.
🏠 Konjunkturdaten: Gemischtes Bild aus den USA
Die neuesten US-Wirtschaftsdaten liefern ein differenziertes Signal:
-
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: 227.000 (erwartet 223.000)
-
Fortlaufende Anträge: leicht höher
-
Hausverkäufe: -8 % (erwartet -4 %)
Während der Arbeitsmarkt weiterhin relativ stabil erscheint, enttäuschte der Immobiliensektor deutlich. Allerdings folgt der Rückgang auf einen starken Anstieg im Vormonat.
Diese Datenkombination trägt zur erhöhten Volatilität an der Börse heute bei.
Fazit: Börse heute im Spannungsfeld zwischen Dollar-Stärke und Tech-Schwäche
Die Börse aktuell befindet sich in einer Phase erhöhter Unsicherheit. Der stärkere US-Dollar und robuste Konjunkturdaten reduzieren kurzfristige Zinssenkungshoffnungen – ein Gegenwind für Wachstumswerte und Edelmetalle.
Ob sich die Abwärtsbewegung bei Aktien und Rohstoffen fortsetzt, dürfte nun maßgeblich davon abhängen, wie sich die nächsten US-Daten entwickeln und ob die Federal Reserve ihre Kommunikation anpasst. Kurzfristig bleibt die Marktstimmung fragil und anfällig für weitere Schwankungen.
Silber Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
DAX: Seitwärts mit Aufwärtstendenz 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick
Krypto News: Bitcoin aktuell zwischen 60.000 und 72.000 USD – kommt der nächste Impuls? 🚨
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴S&P 500, AUDNZD, Aluminium
Goldpreis zeigt sich behauptet! Weiter positiv 🟡 Analyse & Prognose
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.