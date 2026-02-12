BÖRSE HEUTE: Tech-Aktien und Edelmetalle unter Druck – Dollar stabilisiert sich (12.02.2026)

📉 Börse heute: Dollar stabil – Aktien und Edelmetalle unter Druck

Die Börse heute zeigt sich deutlich schwächer. Während eine Reihe überraschend robuster US-Konjunkturdaten den US-Dollar stabilisiert und den jüngsten Abwärtstrend stoppt, geraten US-Aktienindizes und Edelmetalle spürbar unter Verkaufsdruck.

Die Börse aktuell wird von einer Neubewertung der Zinserwartungen geprägt: Stärkere Wirtschaftsdaten reduzieren kurzfristige Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen – ein Umfeld, das insbesondere Technologieaktien und Edelmetalle belastet.

🔎 Drei Key Takeaways zur Börse aktuell

Starke US-Daten stabilisieren den Dollar, belasten jedoch Aktien und Edelmetalle. Technologieaktien stehen unter Druck, insbesondere Apple nach KI-Enttäuschung. Silber und Gold verzeichnen deutliche Verluste, da Zinssenkungserwartungen zurückgehen.

📊 US-Indizes unter Druck – Apple belastet Nasdaq

Die Futures auf den Nasdaq 100 verlieren rund 1,5 %, während die Verluste im S&P 500 über 1 % liegen. Besonders der Technologiesektor steht unter Druck.

Belastungsfaktoren:

Apple verliert über 5 % , nachdem Investoren enttäuscht auf das jüngste KI-Upgrade für Siri reagierten.

Daten von Counterpoint Research deuten auf eine schwächere Smartphone-Nachfrage in China hin.

Trotz relativer Stabilität gegenüber chinesischen Marken bleibt der Ausblick für Apple unsicher.

Gerade an der Börse heute zeigt sich erneut, wie stark große Tech-Werte die Gesamtindizes bewegen.

🥈 Edelmetalle brechen ein – Silber verliert 9 %

Auch am Rohstoffmarkt dominieren Verluste.

Silber fällt um bis zu 9 % und testet die Marke von 76 USD je Unze.

Gold verliert rund 3 % und notiert bei etwa 4.950 USD je Unze.

Der stärkere US-Dollar sowie sinkende Erwartungen an schnelle Zinssenkungen setzen die Edelmetalle deutlich unter Druck. Für die Börse aktuell bedeutet das eine klare Verschiebung hin zu risikoadjustierter Positionierung.

🏠 Konjunkturdaten: Gemischtes Bild aus den USA

Die neuesten US-Wirtschaftsdaten liefern ein differenziertes Signal:

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe : 227.000 (erwartet 223.000)

Fortlaufende Anträge : leicht höher

Hausverkäufe: -8 % (erwartet -4 %)

Während der Arbeitsmarkt weiterhin relativ stabil erscheint, enttäuschte der Immobiliensektor deutlich. Allerdings folgt der Rückgang auf einen starken Anstieg im Vormonat.

Diese Datenkombination trägt zur erhöhten Volatilität an der Börse heute bei.

Fazit: Börse heute im Spannungsfeld zwischen Dollar-Stärke und Tech-Schwäche

Die Börse aktuell befindet sich in einer Phase erhöhter Unsicherheit. Der stärkere US-Dollar und robuste Konjunkturdaten reduzieren kurzfristige Zinssenkungshoffnungen – ein Gegenwind für Wachstumswerte und Edelmetalle.

Ob sich die Abwärtsbewegung bei Aktien und Rohstoffen fortsetzt, dürfte nun maßgeblich davon abhängen, wie sich die nächsten US-Daten entwickeln und ob die Federal Reserve ihre Kommunikation anpasst. Kurzfristig bleibt die Marktstimmung fragil und anfällig für weitere Schwankungen.