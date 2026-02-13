Siemens Aktie im Fokus: Prognoseanhebung und starkem Quartal: Auftragseingang +10 %, KI als Wachstumstreiber - jetzt Aktien kaufen?

Die Siemens Aktie sorgt nach einer angehobenen Ergebnisprognose für Aufsehen am Markt. Mit einem Kurssprung von über 6 % auf ein neues Allzeithoch bei 273,30 Euro hat Siemens sogar SAP als wertvollstes Unternehmen im DAX abgelöst.

Während andere Tech-Werte unter Druck stehen, profitiert Siemens von einer starken Auftragslage, soliden Quartalszahlen und dem strukturellen KI-Trend. Doch stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Siemens Aktien zu kaufen?

► Siemens WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101 | Ticker: SIE.DE

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zur Siemens Aktie

📈 Prognose angehoben: Ergebnis je Aktie 2025/26 nun bei 10,70–11,10 Euro erwartet.

🚀 Starker Jahresauftakt: Auftragseingang +10 %, Industrieergebnis +15 %.

🤖 KI als Wachstumstreiber: Siemens skaliert industrielle KI in Kernbranchen.

📊 Prognoseanhebung: Gewinnziel steigt weiter

Siemens erhöhte seine zentrale Gewinnkennziffer – das Ergebnis je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten – auf 10,70 bis 11,10 Euro für das Geschäftsjahr 2025/26.

Zuvor lag die Prognose bei 10,40 bis 11 Euro. Analysten erwarten nun, dass sich auch der Konsens im niedrigen einstelligen Prozentbereich nach oben verschiebt.

Für Anleger, die überlegen, welche Aktien kaufen, ist eine Prognoseanhebung oft ein starkes Signal für nachhaltige operative Stärke.

📈 Starkes erstes Quartal: Aufträge und Marge überzeugen

Das erste Quartal unterstreicht die positive Dynamik:

📦 Auftragseingang: +10 % auf 21,4 Mrd. Euro

💰 Umsatz: +8 % auf 19,1 Mrd. Euro

🏭 Industrieergebnis: 2,9 Mrd. Euro (+15 %)

Besonders stark entwickelten sich:

Digital Industries

Smart Infrastructure

Mobility (Zugsparte)

Der Nettogewinn lag bei 2,2 Milliarden Euro. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr (-43 %) ist auf Sondereffekte aus dem Verkauf von Innomotics zurückzuführen. Bereinigt stieg das Ergebnis je Aktie von 2,22 auf 2,80 Euro.

🤖 KI als Wachstumstreiber für die Siemens Aktie

CEO Roland Busch betonte, dass Künstliche Intelligenz ein zentraler Wachstumstreiber sei. Siemens integriert industrielle KI tief in Design, Entwicklung und Betrieb – mit messbarem Mehrwert für Kunden.

Damit positioniert sich Siemens klar als Profiteur der KI-Transformation in Industrie, Infrastruktur und Mobilität – ein strategischer Vorteil gegenüber klassischen Industriekonzernen.

💸 Dividende & Bewertung: Attraktives Gesamtpaket?

Auf der Hauptversammlung wird über eine Dividende von 5,35 Euro je Aktie abgestimmt – was einer Rendite von rund zwei Prozent entspricht.

Seit Jahresbeginn ist die Siemens Aktie bereits um rund 14 % gestiegen, während SAP deutlich verloren hat.

👉 Die Kombination aus Wachstum, Profitabilität und Dividende macht Siemens für viele Anleger attraktiv – insbesondere für diejenigen, die langfristig Aktien kaufen möchten.

🧠 Fazit: Siemens Aktie – Qualitätswert mit KI-Fantasie

Die Siemens Aktie überzeugt mit starken Zahlen, angehobener Prognose und klarer strategischer Ausrichtung auf industrielle KI. Der Konzern ist in wachstumsstarken Märkten positioniert und zeigt operative Stärke in mehreren Kernsegmenten.

👉 Für langfristig orientierte Anleger kann es sinnvoll sein, Siemens Aktien zu kaufen, insbesondere wenn man an die Digitalisierung und Automatisierung der Industrie glaubt. Kurzfristig sollte jedoch die starke Kursentwicklung berücksichtigt werden.

Siemens Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Siemens Aktie

❓ Ist die Siemens Aktie aktuell kaufenswert?

Die Siemens Aktie gilt als Qualitätswert im DAX und profitiert von starken Quartalszahlen, einer angehobenen Prognose und Wachstum im Bereich industrielle KI. Für langfristige Anleger kann es sinnvoll sein, Siemens Aktien zu kaufen – kurzfristige Kursrücksetzer sollten jedoch einkalkuliert werden.

❓ Warum ist die Siemens Aktie zuletzt gestiegen?

Die Siemens Aktie legte deutlich zu, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose anhob und starke Auftragszahlen präsentierte. Besonders das Industriegeschäft und die KI-Strategie überzeugten den Markt.

❓ Welche Rolle spielt KI für die Siemens Aktie?

Künstliche Intelligenz ist ein zentraler Wachstumstreiber für Siemens. Das Unternehmen integriert industrielle KI in Automatisierung, Infrastruktur und Mobilität und schafft dadurch Wettbewerbsvorteile.

❓ Wie hoch ist die Dividende der Siemens Aktie?

Siemens plant eine Dividende von 5,35 Euro je Aktie. Damit bleibt die Aktie auch für Dividendenanleger interessant.

❓ Für welche Anleger eignet sich die Siemens Aktie?

Die Siemens Aktie eignet sich besonders für langfristig orientierte Anleger, die gezielt Aktien kaufen und auf stabile Cashflows, Industrieautomatisierung und Digitalisierung setzen möchten.