Bitcoin durchbricht die 66.000 $-Marke 📣

Bitcoin legt um ĂŒber 2,00 % zu und erreicht 66.500 $. Obwohl der September historisch gesehen ein schwacher Monat fĂŒr den KryptowĂ€hrungsmarkt ist, ist Bitcoin in diesem Jahr um mehr als 10 % gestiegen und auf dem besten Weg, den zweitbesten September der letzten 13 Jahre zu markieren.  Die AufschlĂ€ge werden durch positive ZuflĂŒsse in Spot-ETFs fĂŒr BTC gestĂŒtzt. Gestern flossen insgesamt 362 Millionen US-Dollar in alle Fonds, eines der besten Ergebnisse seit der EinfĂŒhrung dieser Instrumente Anfang Januar dieses Jahres. Die heutigen Gewinne dĂŒrften die Fortsetzung dieses Trends bei den ETFs bestĂ€tigen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen   Bitcoin Chartanalyse D1 Auf dem Tageschart sehen wir eine zunehmende Kursdynamik, die mit der eingeleiteten Zinswende der Fed in der vergangenen Woche begann. Heute ist Bitcoin um ĂŒber 2,00 % auf 66.500 $ gestiegen und nĂ€hert sich der oberen Grenze des Konsolidierungskanals.  Quelle: xStation 5

