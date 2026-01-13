Bitcoin Prognose: Strategy kauft 13.600 BTC – Krypto Aktuell mit Blick auf MSTR

Das Wichtigste in Kürze Krypto Aktuell: Strategy hat mit dem Kauf von 13.600 Bitcoin seine BTC-Bestände auf rund 687.000 BTC erhöht

Strategy hat mit dem Kauf von 13.600 Bitcoin seine BTC-Bestände auf rund 687.000 BTC erhöht Bitcoin Prognose: Trotz starkem US-Dollar bleibt Bitcoin stabil oberhalb von 90.000 USD

Trotz starkem US-Dollar bleibt Bitcoin stabil oberhalb von 90.000 USD MSTR-Ausblick: Die Strategy-Aktie notiert rund 70 % unter ihrem Hoch, zeigt jedoch erste technische Erholungssignale

Im Rahmen der aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt hat Strategy (MSTR.US) gestern 13.600 Bitcoin erworben und damit seine gesamten BTC-Bestände auf rund 687.000 Bitcoin erhöht. Es handelt sich um den größten Bitcoin-Kauf des Unternehmens seit Sommer 2025. Die Aktie reagierte positiv: Während der gestrigen US-Börsensitzung legte der Kurs um mehr als 3 % zu und notiert heute vor Handelsbeginn weitere 1 % höher. Aktuell wird die MSTR-Aktie weitgehend im Einklang mit dem Wert der gehaltenen Bitcoin gehandelt. Dies deutet auf eine zunehmende Stabilisierung hin, nachdem die Aktie in den vergangenen Wochen noch leicht unter dem rechnerischen Wert der BTC-Reserven notierte. Bitcoin Prognose: Stabile Basis trotz starkem US-Dollar Der durchschnittliche Einstiegspreis von Strategy liegt mittlerweile bei rund 75.000 US-Dollar pro Bitcoin. Diese Bewertung bietet dem Unternehmen eine solide Absicherung auf der Unterseite und entspricht nahezu dem Tiefpunkt der April-2025-Korrektur, die durch die damalige Zollpolitik von Donald Trump ausgelöst wurde. Trotz eines stärkeren US-Dollars zeigt sich Bitcoin aktuell robust. Der Kurs konnte sich um die Marke von 90.000 US-Dollar stabilisieren und nach dem jüngsten Rücksetzer rasch wieder in Richtung 92.000 US-Dollar erholen. Im Jahr 2026 bleibt die Nachfrage nach harten Vermögenswerten wie Edelmetallen hoch – ein Umfeld, das mittel- bis langfristig auch Bitcoin unterstützen dürfte. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Krypto Aktuell: MSTR-Aktie mit Aufholpotenzial? Auf Tagesbasis (D1) notieren die Strategy-Aktien derzeit rund 70 % unter ihren Allzeithochs. Historisch gesehen trat ein derartiger Rückgang meist nur während ausgeprägter Bitcoin-Bärenmärkte auf. Aktuell steht die Aktie jedoch unter zusätzlichem Druck durch Spot-Bitcoin-ETFs, die für viele Investoren eine direkte Alternative zur MSTR-Aktie darstellen. Gleichzeitig gilt: Sollte Bitcoin in einen neuen Bullenmarkt übergehen, könnte die stark überverkaufte MSTR-Aktie deutlich profitieren. Technische Indikatoren wie RSI und MACD drehen bereits nach oben. Ein nachhaltiger Ausbruch von Bitcoin über 95.000 US-Dollar könnte als Katalysator dienen und eine spürbare Beschleunigung der Kursrally bei MSTR auslösen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. KRYPTO CFD HANDELN Auf steigende und fallende Kurse setzen mit CFDs

