🕤 Bitcoin steigt um 5% beflügelt durch möglichen vorzeitige ETF Genehmigung durch die SEC📈

GemĂ€ĂŸ Nachrichtenberichten und Quellen von Reuters könnte die US-amerikanische Börsenaufsicht (SEC) möglicherweise den 10. Januar (nĂ€chsten Mittwoch) nicht abwarten und noch in dieser Woche die Schaffung eines Bitcoin-ETFs genehmigen. Bitcoin gewinnt zu Beginn der Woche stark an Wert und wird mit bis zu 45.700 US-Dollar gehandelt. Auch die wiedererlangte Beliebtheit von Solana zeigt sich gut und verzeichnet einen Anstieg von fast 7%. Der Start des Jahres 2024 ist fĂŒr KryptowĂ€hrungen sehr positiv, und selbst der Anstieg des US-Dollars kann die steigende Welle von Bitcoin nicht stoppen. Wird die SEC den Bitcoin-ETF genehmigen? Quellen von Reuters deuten darauf hin, dass die Entscheidung der Regulierungsbehörden heute oder morgen (3. oder 4. Januar) erfolgen könnte. Der 10. Januar ist der Stichtag fĂŒr Entscheidungen ĂŒber ETF-AntrĂ€ge von 21Shares- und Ark-Invest-Fonds. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die SEC muss bis zu diesem Datum eine endgĂŒltige Entscheidung zu beiden treffen. Eine Ablehnung könnte bedeuten, dass letztendlich keine Bitcoin-ETFs geschaffen werden. Die Annahme beider AntrĂ€ge wĂŒrde darauf hinweisen, dass alle wahrscheinlich genehmigt werden, sodass die SEC den Prozess nicht weiter verzögern wĂŒrde. In einem solchen Fall wĂŒrde ein ETF von BlackRock gemeinsam mit allen anderen 13 Spot-ETFs starten. Andernfalls mĂŒssten die grĂ¶ĂŸten Emittenten bis MĂ€rz auf die Genehmigung warten. Insgesamt warten 14 AntrĂ€ge von Wall-Street-Institutionen auf Entscheidungen, darunter BlackRock und Fidelity. Alle potenziellen Emittenten haben die Fristen eingehalten und ihre AntrĂ€ge gemĂ€ĂŸ den Anweisungen und Fristen der SEC angepasst. Bitcoin (H1, H4-Chart) Bitcoin stoppte den vorĂŒbergehenden Ausverkauf und die Verteilung der Miner und brach aus dem aufsteigenden Dreiecksmuster aus. Quelle: xStation5 Die potenzielle Spanne des Ausbruchs könnte etwa 50.000 US-Dollar betragen, wenn man die bisherigen Preisreaktionen und die GrĂ¶ĂŸenordnung der Anstiege von jeweils etwa 9.000 US-Dollar in den beiden vorherigen bullischen AufwĂ€rtsimpulsen seit Oktober betrachtet. UnverĂ€nderlich erwies sich der SMA200-Durchschnitt (H4-Intervall) als starke UnterstĂŒtzung. Quelle: xStation5  Bitcoin hat das Jahr 2024 mit einem bullischen Impuls begonnen, dessen aktueller Bereich grob mit mehreren frĂŒheren Preisreaktionen ĂŒbereinstimmt. Auf dem MACD sehen wir einen Überschneidungspunkt der Durchschnittswerte, was darauf hindeutet, dass der ĂŒberkaufte Trend in einer kurzfristigen Korrektur enden könnte. Andererseits ist es schwierig, die endgĂŒltige Marktreaktion auf die Entscheidung der SEC abzuschĂ€tzen. Die On-Chain-Analyseplattform CryptoQuant hat vorgeschlagen, dass das Tief der Korrektur sogar das Niveau von 32.000 US-Dollar erreichen könnte, und historisch gesehen waren RĂŒckgĂ€nge von 25/30% in frĂŒheren BullenmĂ€rkten bei Bitcoin ĂŒblich. Kurzfristig verzeichnen in der Regel die aktivsten Investoren Rekordgewinne, die bereits mehr als 30% betragen, was darauf hinweist, dass der Druck, Gewinne zu realisieren, signifikant sein könnte. Es ist ungewiss, ob ZuflĂŒsse mit dem wachsenden Angebot an aktiven Investoren mithalten können, selbst wenn der ETF letztendlich genehmigt wird. Quelle: xStation5 von XTB UND JETZT AUCH NOCH ZINSEN! Guthabenzinsen direkt auf dem Handelskonto.Â

Automatisch! Ab dem ersten Euro! TĂ€glich verfĂŒgbar!Â

Mehr erfahren hier.Â

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 78% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.