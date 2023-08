Angesichts der sich verschlechternden Stimmung an den Kryptowährungsmärkten vertiefen sich die Verluste. Der Beginn der heutigen Sitzung an der Wall Street brachte eine leichte Erholung der Indizes. Die Euphorie hielt jedoch nicht lange an, und nach den eher hawkishen Äußerungen von Barkin von der FED in der zweiten Tageshälfte beschleunigten die Indizes ihren Rückgang, wobei sowohl der S&P 500 / US500 als auch der Nasdaq / US100 derzeit im Minus notieren. Die sich verschlechternde Stimmung belastet auch den Bitcoin, der damit zu kämpfen hat, die Unterstützungszone zu halten, in der die jüngsten Rückgänge vom Ende der letzten Woche zum Stillstand gekommen sind. BTC wird derzeit 0,75% niedriger gehandelt und liegt bei 29.300 Dollar pro Bitcoin. Sollte sich der derzeitige Abwärtsdruck als stark genug erweisen, um die 25.800er-Marke dauerhaft zu durchbrechen, könnten wir eine weitere Abwärtswelle erleben. In einem solchen Szenario läge die nächste Unterstützungsmarke bei 25.000 Dollar. Gelingt es den Bullen dagegen, das aktuelle Niveau zu verteidigen, liegt der entscheidende Widerstand bei 26.200 Dollar. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB DER DEUTSCHE LEITINDEX Die "große" Handelszeit geht von 08.00 bis 22.00 Uhr deutscher Zeit. Viele andere Broker bieten einen niedrigen Spread nur von 09.00 bis 17:30 Uhr - XTB bietet den durchgängig niedrigen Spread in der GROSSEN Handelszeit. Erleben Sie den XTB Vorteil.

