BMW: Deutsche Autobauer durch US-Zölle vor Schwierigkeiten 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 08.05.2025

AKTIE IM FOKUS: BMW

BMW | WKN: 519000  | ISIN: DE0005190003 | Ticker: BMW

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Das Gesch√§ft im 1. Quartal ist f√ľr BMW anspruchsvoll gewesen. Nicht nur der chinesische Markt belastet, sondern auch der aktuelle Zollkonflikt mit den USA. BMW hat im 1. Quartal 2025 bei r√ľckl√§ufigen Ums√§tzen einen Gewinneinbruch verzeichnet.¬†

Fundamentaldaten:

  aktueller Preis 75,74 EUR Marktkapitalisierung  43,73 Mrd. EUR Umsatz 2024 142,38 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 34,76 % KGV 2025* 6,78 4 Wochen Performance - 1,55 % Bewertung leicht unterbewertet Div. Rendite 2025*  5,67 % Branche Automobilproduktion  

Parkettgefl√ľster:

* Prognose

Der Konzern hat im Rahmen der Bekanntgabe seiner Gesch√§ftsergebnisse f√ľr das 1. Quartal bekannt gegeben, dass die operative Marge im Kerngesch√§ft sp√ľrbar abgesackt ist. Die Gewinnmarge hat sich aber √ľber den Einsch√§tzungen von Analysten bewegt. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sank der Umsatz um 7,8 Prozent auf 33,8 Mrd. EUR. Das EBIT (Betriebsgewinn) gab sogar um 23 Prozent auf 3,14 Mrd. EUR nach. Die operative Rendite im Kerngesch√§ft mit Premiumcars sacket von 8,8 Prozent auf 6,9 Prozent ab.¬†

Trotz dieser r√ľckl√§ufigen Entwicklung hat das Management den Ausblick f√ľr das laufende Jahr best√§tigt. Die Marge soll sich im Bereich zwischen 5 Prozent und 7 Prozent bewegen, der Absatz 2025 soll leicht √ľber dem Vorjahresniveau liegen, Das Konzernergebnis soll auf dem Niveau des Vorjahres liegen.¬†

BMW erwartet, dass die US-Z√∂lle Mitte Juli, zumindest tempor√§r, sinken k√∂nnten. Der Konzern hat die Einfl√ľsse der US-Zollpolitik in den aktuellen Prognosen ber√ľcksichtigt. Die M√ľnchener haben mit ihrem US-Werk in Spartenburg eine gro√üe Produktionsst√§tte in den USA. Damit hat BMW die Option die Produktion dort weiter auszubauen.¬†

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Nachdem die Aktie im April 2024 das Jahreshoch (115,20 EUR) formatiert hatte, ging es kontinuierlich abw√§rts. Im Tageschart ist erkennbar, dass es keine wesentlichen Erholungen gegeben hat und die die sich eingestellt haben, wurden nachfolgend gleich wieder abverkauft. Mitte September kam der Punch mit einem Tagesverlust von √ľber 10 Prozent. Die Aktie hat seit dem Hoch in gut f√ľnf Monaten fast 40 Prozent an Wert verloren. In den Folgetagen hat sich die Aktie wieder fangen k√∂nnen und hat nachfolgend zun√§chst gro√üe Teile der Verluste wieder kompensieren k√∂nnen. Es ging es √ľber die 78 EUR-Marke, diese Marke konnte aber nicht gehalten werden. Die Notierungen br√∂ckelten in den Folgewochen weiter ab. Mitte November wurde das Jahrestief bei 65,24 EUR formatiert. Das Papier konnte sich nachfolgend moderat, im weiteren Handelsverlauf deutlicher erholen. Es ging zur√ľck in eine Box zwischen 75 EUR und 80 EUR. In den letzten Handelswochen ging es in dieser Box seitw√§rts weiter. Mitte Februar konnte die Aktie zwar aus der Box laufen, hat es aber nicht geschafft, sich auch verbindlich nach Norden zu l√∂sen. Es ging im weiteren Handelsverlauf dynamisch abw√§rts. Vom Jahrestief (62,96 EUR) konnte sich das Wertpapier in den letzten Handelswochen zwar erholen, die Bewegung ist aber im Bereich der 77 EUR-Marke ausgelaufen.

Die Aktie konnte sich im Dezember √ľber die SMA20 (aktuell bei 71,60 EUR) schieben und √ľbergeordnet an dieser Linie aufw√§rtslaufen. Die R√ľcksetzer konnten sich entweder an dieser Linie oder an der SMA50 (aktuell bei 77,12 EUR) stabilisieren und erholen. Das Papier ist zwar √ľber die SMA200 (aktuell bei 77,36 EUR) gelaufen, hat es aber nicht geschafft, sich verbindlich nach Norden abzusetzen. Es ging in der Konsequenz wieder deutlich und dynamisch abw√§rts. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Aktie zwar √ľber die SMA20 laufen konnte und es bis an die SMA50 / SMA200 gelaufen ist. An diesen beiden Linien hat das Papier in den letzten Handelstagen mehrmals angeklopft, es aber nicht geschafft, diese Linien zu nehmen. Um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich die Aktie √ľber diese beiden Durchschnittslinien schieben. Sollte dies Bewegung abgebildet werden, so w√§re dies allerdings erst die halbe Miete. Das Wertpapier muss sich nachfolgend rasch und vor allem dynamisch weiter aufw√§rtsschieben, um einen Fehlausbruch zu vermeiden. Erst wenn ein Tagesschluss √ľber der 90 EUR-Marke formatiert wird, der am Folgetag best√§tigt wird, kann die Bewegung als belastbar interpretiert werden. √úber der 90 EUR-Marke k√∂nnte es zun√§chst zum GAP close bei 98,52 EUR gehen. Dar√ľber k√∂nnte die 107,55 EUR-Marke angelaufen werden.

Sollte die Aktie an der SMA50 / SMA200 scheitern, so könnte es erneut abwärts in Richtung der SMA20 gehen. Hält dieser Support per Tagesschluss nicht, so könnten sich die Abgaben in Richtung des Jahrestiefs ausweiten.

Einschätzung Tageschart, Prognose:  neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie muss sich per Tagesschluss √ľber der 90 EUR-Marke festsetzen, damit eine denkbare Aufw√§rtsbewegung als belastbar interpretiert werden kann. Solange das Wertpapier aber unter der SMA50 / SMA200 notiert, solange k√∂nnten sich weitere Abgaben in Richtung des Jahrestiefs einstellen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie sich im Dezember √ľber die SMA50 (aktuell bei 72,71 EUR) /¬†SMA20 (aktuell bei 75,42 EUR) schieben konnte. Es ging bis Ende Januar im Dunstkreis dieser Linien seitw√§rts weiter. Nachdem es im Rahmen eines R√ľcksetzers, noch einmal an die SMA200 (aktuell bei 77,72 EUR) gegangen ist, konnte sich die Aktie deutlicher erholen, hat es aber nicht geschafft, sich verbindlich nach Norden abzusetzen und sich damit von diesen beiden Durchschnittslinien zu l√∂sen. Im Rahmen der Schw√§che wurde zun√§chst die SMA200 angelaufen, die zun√§chst auch einen Support geboten hat, dann aber aufgegeben wurden. Seit Ende M√§rz war das Kursgeschehen durch breite Schw√§che gepr√§gt; der Anteilsschein konnte sich erst Mitte April wieder erholen. Es ging im Rahmen der Entlastungsbewegungen wieder √ľber die SMA50. In den letzten Handelstagen hat die Aktie im Dunstkreis der SMA20 konsolidiert.

Auch auf dieser Zeitebene spielt die SMA200 eine wesentliche Rolle. Aktuell notiert die Aktie noch unter dieser Durchschnittslinie. Zwar haben sich die letzten R√ľcksetzer im Bereich der¬†SMA20 erholen k√∂nnen, das Wertpapier muss sich aber verbindlich √ľber der SMA200 etablieren. In der Vergangenheit war diese Linie √ľbergeordnet ein guter Support gewesen, denkbar ist, dass es jetzt eine harte Barriere sein k√∂nnte. Kann sich die Aktie √ľber die SMA200 schieben und festsetzen, so sollte sich das Papier z√ľgig von dieser Durchschnittslinie nach Norden l√∂sen. Gelingt diese Bewegung und kann sich die Aktie nachfolgend auch √ľber der 90 EUR-Marke etablieren, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.¬†

Gelingt der Move aber nicht und verharrt die Aktie unter der SMA200, so könnte die SMA20 als auch die SMA50 im Rahmen von Schwäche noch einen Support bieten. Wird die SMA50 aufgegeben und verliert das Papier nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Linie, so könnte sich die Schwäche weiter in Richtung des Jahrestiefs fortsetzen.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Auch auf dieser Zeitebene muss sich die Aktie √ľber die SMA200 schieben und verbindlich festsetzen. Solange das nicht gelingt, ist der Fokus auf der Unterseite zu suchen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Widerstände

77,12

77,36

77,72

79,24 (GAP)

88,24

89,82

98,52

107,55

Unterst√ľtzungen

75,42

75,33

75,28

72,71

71,60

71,44

65,24

62,96

59,90

57,23

54,21

36,48

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!