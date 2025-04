Boeing Aktie steigt vorbörslich um 3 %, nachdem das Unternehmen dem Verkauf von Teilen seiner digitalen Luftfahrtabteilung zugestimmt hat ✈️

Boeing hat zugestimmt, Teile seines Geschäftsbereichs Digital Aviation Solutions für 10,55 Milliarden US-Dollar in bar an Thoma Bravo zu verkaufen und dabei die Kernkompetenzen im Bereich der digitalen Flottenwartung, Diagnose sowie vorausschauenden und prädiktiven Wartungsdienstleistungen für Kunden aus dem zivilen und militärischen Bereich zu behalten. Der Verkauf umfasst Vermögenswerte wie Jeppesen, ForeFlight, AerData und OzRunways und ist Teil der Strategie von Boeing, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, die Bilanz zu stärken und ein Investment-Grade-Rating zu erhalten. Die Transaktion wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen voraussichtlich bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Boeing stand 2024 vor erheblichen Herausforderungen, die zu einem Nettoverlust von 11,8 Milliarden US-Dollar führten – dem zweitgrößten in seiner Geschichte. Das Jahr war geprägt von einem Vorfall, bei dem eine Türverkleidung aus dem Flugzeug gerissen wurde, einem sechswöchigen Streik und Rückschlägen im Verteidigungsbereich, darunter ein Verlust von 1 Milliarde US-Dollar bei Festpreis-Entwicklungsverträgen. Quelle: XTB Research Die Aktien gaben gestern angesichts allgemeiner Verluste an der Wall Street nach, nachdem sie vor Ostern erfolglos versucht hatten, den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der letzten 30 Tage zu testen. Die Boeing-Aktie hat bislang die Hälfte der jüngsten Verluste wieder wettgemacht. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.