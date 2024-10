Boeing-Mitarbeiter streiken und stoppen die Produktion wichtiger Modelle des Unternehmens 📢

Die Beschäftigten von Boeing (BA.US) haben den von dem Unternehmen vorgeschlagenen Vertrag abgelehnt und mit ĂĽberwältigender Mehrheit fĂĽr einen Streik gestimmt. Die Entscheidung der Beschäftigten wird die Produktion der meisten Flugzeuge des Unternehmens, einschlieĂźlich des meistverkauften Modells 737 MAX, stoppen.Â

Boeing und die International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) hatten am vergangenen Sonntag einen Vertragsentwurf vorgelegt, in dem das Unternehmen den Beschäftigten u.a. eine Lohnerhöhung von 25 % in den nächsten vier Jahren sowie Verbesserungen bei den GebĂĽhren fĂĽr die GesundheitsfĂĽrsorge und den Rentenleistungen anbot. Die Gewerkschaftsmitglieder hielten den Vertrag jedoch angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten fĂĽr unzureichend und lehnten die vorgeschlagene Lösung ab. Rund 96% der IAM-Mitglieder stimmten fĂĽr den Streik, womit die erforderliche Zweidrittelmehrheit weit ĂĽberschritten wurde, und ab Mitternacht legten die Beschäftigten in den Fabriken in Seattle die Arbeit nieder.Â

Der Streik findet in einem sehr ungĂĽnstigen Umfeld fĂĽr Boeing statt, das mit Imageproblemen und Turbulenzen in seinem Produktionsprozess konfrontiert ist, nachdem im Januar bei einem Flug der Alaska Air Lines eine NottĂĽr ausgefallen war, was zunächst zu einem Flugverbot fĂĽr alle 737-9 MAX-Modelle und dann zu verstärkten FAA-Audits und einer Reihe weiterer Fälle von Qualitätsproblemen in der Flugzeugproduktion fĂĽhrte. Daraufhin verhängte die FAA Produktionsbeschränkungen gegen Boeing, damit das Unternehmen entsprechende Ă„nderungen vornehmen kann, um Fehler und Probleme im Produktionsprozess zu beheben.Â

Vorläufigen Schätzungen zufolge könnte der 30-tägige Protest 1,5 Milliarden Dollar kosten und damit ein noch größeres Problem bei der Produktion wichtiger Flugzeugmodelle, einschlieĂźlich der meistverkauften 737 Max, nach sich ziehen.Â

Die Boeing-Aktie ist im vorbörslichen Handel um fast 5 % gesunken, was den niedrigsten Wert der Aktie seit November 2022 bedeutet. Quelle: xStation5 von XTB

Â

Â

2024 KENNT EINEN SIEGER!