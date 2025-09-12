Börse Aktuell: Marktbericht Börse vom heutigen Morgen Nach den gestrigen Kursgewinnen zeigen sich die Aktienmärkte am Morgen stabil. Sowohl die US- als auch die europäischen Index-Futures bewegen sich in einer engen Handelsspanne von -0,05 % bis +0,05 %. Damit signalisiert die Börse aktuell eine Phase der Konsolidierung nach den jüngsten Aufwärtsbewegungen. Wichtige Konjunkturdaten im Fokus Im heutigen Marktbericht Börse stehen mehrere Konjunkturdaten im Mittelpunkt: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Inflationszahlen aus Deutschland

BIP-Daten aus dem Vereinigten Königreich

Die vorläufige Erhebung zum US-Konsumentenvertrauen und den Inflationserwartungen der University of Michigan Diese Daten könnten entscheidende Impulse für die weitere Entwicklung an den Finanzmärkten liefern. Devisen, Rohstoffe und Anleihen Der US-Dollar verliert aktuell rund 0,3 %. Gleichzeitig legen Edelmetalle zu: Gold steigt um mehr als 0,5 %, Silber sogar um knapp 1,4 %. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen klettert um über 2 Basispunkte auf 4,03 %. Der EUR/USD notiert weitgehend unverändert bei etwa 1,173. Im Rohstoffbereich geben Öl- und Erdgas-Futures um rund 0,5 % nach. Die Volatilität im Agrarmarkt bleibt dagegen sehr gering. Kryptowährungen im Aufwind Bei den digitalen Assets zeigt die Börse aktuell eine positive Tendenz: Bitcoin klettert über die Marke von 115.700 US-Dollar und gewinnt rund 1 %.

Asienbörsen im Plus In der asiatischen Handelssitzung überwogen positive Vorzeichen. Besonders die Aktien von Alibaba sprangen deutlich nach oben, getrieben von Zuversicht in die neuen KI-Initiativen des Unternehmens. Auch Technologiewerte wie TSMC, SK Hynix und Samsung verzeichneten Kursgewinne.

