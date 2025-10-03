Chart des Tages 🔴 EURUSD (03.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Euro profitiert von robustem Dienstleistungssektor

Unterschiedliche Signale aus den Kernländern

Dollar-Schwäche stützt EURUSD

Einleitung Der EURUSD zeigt sich aktuell fester und bewegt sich auf einem Niveau von 1,17360. Sowohl ein schwächerer US-Dollar als auch eine leichte Aufwertung des Euro stützen das Paar. In dieser Forex Analyse betrachten wir die fundamentalen Treiber und die technische Lage, um eine fundierte EURUSD Prognose abzuleiten. ► EURUSD ISIN: EU0009652759 | WKN: 965275 | Ticker: EURUSD ✅ Drei Key Takeaways 📊 Euro profitiert von robustem Dienstleistungssektor Eurozone: Gesamt-PMI bei 51,2 → weiterhin Wachstum

Spanien: Dienstleistungs-PMI 54,3 (über Erwartung 53,0)

Italien: Dienstleistungs-PMI 52,5 (ebenfalls stärker als erwartet) Unterschiedliche Signale aus den Kernländern Deutschland: Dienstleistungs-PMI bei 51,5 , stärkstes Wachstum seit 16 Monaten

Frankreich: Dienstleistungs-PMI nur bei 48,5 → bestätigt Konjunkturabkühlung

Uneinheitliche Datenlage sorgt für Unsicherheit bei der EURUSD Prognose 💵 Dollar-Schwäche stützt EURUSD Rückgang der US-Renditen schwächt den Greenback

Leichte Erholung im Euro stärkt das Paar zusätzlich

Kurzfristig bleibt 1,1750 USD eine wichtige Marke für Trader 📊 EURUSD Prognose – Technische Marken Marke Bedeutung 1,1750 USD Kurzfristiger Widerstand 1,1700 USD Erste wichtige Unterstützung 1,1650 USD Nächster Support im Chart 1,1800 USD Signal für bullischen Ausbruch 🧠 Fazit: Forex Analyse – EURUSD Prognose bleibt spannend Die aktuelle Forex Analyse zeigt: Der Euro profitiert von einem robusten Dienstleistungssektor, während der US-Dollar schwächelt. Dennoch bremsen uneinheitliche Daten aus Frankreich und Deutschland das Aufwärtspotenzial. Die EURUSD Prognose bleibt positiv, solange das Paar über 1,1700 USD handelt. Ein Ausbruch über 1,1750 USD könnte den Weg Richtung 1,1800 USD ebnen. EURUSD Chart (Daily) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Technische Chartanalyse – Grundlagen

Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.

Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)

