BÖRSE AKTUELL: Dünner Handel durch Feiertage, Trump und FED im Fokus (03.10.25)

Einleitung Die Börse aktuell zeigt sich heute gemischt: Während die asiatischen Märkte Gewinne verzeichnen, richten sich die Blicke der Anleger auf geldpolitische Signale der Fed und frische Konjunkturdaten. Unser Marktbericht Börse gibt einen kompakten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen und deren Auswirkungen auf den globalen Handel. ✅ Drei Key Takeaways 🌏 Asien im Plus – Nikkei & ASX steigen deutlich Nikkei 225: +1,6 %

ASX (Australien): +0,66 %

STI (Singapur): +0,10 %

Chinesische Märkte bleiben feiertagsbedingt geschlossen, Futures jedoch leicht im Minus 💵 US-Politik & Fed im Fokus Ex-Präsident Trump erwägt 1.000–2.000 USD Schecks für Steuerzahler – finanziert durch Zolleinnahmen.

Anleger rechnen mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte am Monatsende.

Verzögerung der US-Arbeitsmarktdaten (NFP) könnte Fed-Reden heute zusätzliches Gewicht verleihen 📉 Schwächere Konjunktursignale Japan: Arbeitslosenquote steigt auf 2,6 % (erwartet 2,4 %).

BOJ-Gouverneur Ueda bleibt bei dovisher Politik , sieht aber Risiko durch Zölle.

Die Börse aktuell ist von gemischten Signalen geprägt: Während Asien überwiegend freundlich tendiert, bleiben geopolitische Risiken, US-Politik und geldpolitische Erwartungen die bestimmenden Faktoren. Der Marktbericht Börse zeigt: Kurzfristig stehen Fed-Reden und Konjunkturdaten im Fokus. Anleger sollten sowohl die asiatische Stärke als auch die Unsicherheiten in den USA und Europa im Blick behalten.

